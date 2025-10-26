China acoperă un deșert cu panouri solare, cu efecte ecologice neașteptat de pozitive

China extinde masiv parcurile fotovoltaice în zone aride precum platoul Qinghai–Tibet, iar o parte întinsă de teren deșertic este deja acoperită de rânduri compacte de panouri. Un studiu științific recent indică faptul că această „pădure” de module nu înseamnă doar energie curată, ci poate îmbunătăți microclimatul local, umiditatea solului și diversitatea biologică de la nivelul solului.

De ce putem spune că „acoperă” deșertul

Termenul este o licență jurnalistică bazată pe densitatea și extinderea parcurilor: în proiecte ca ferma de panouri solare din Gonghe (Qinghai), panourile sunt montate pe suprafețe vaste, creând zone continue de umbră care schimbă felul în care radiația ajunge la sol. Exact această umbrire reduce evaporarea, răcorește stratul superficial și protejează plantele tinere de vânt, arată analiza publicată în Scientific Reports.

Efectele „acoperirii” nu se văd doar sub panou, ci și în imediata vecinătate: solul reține mai bine umiditatea, iar comunitățile de plante și microbi devin mai diverse în raport cu martorii din afara parcului. Observații similare sunt menționate și în relatări recente despre extinderea parcurilor din regiunile aride ale Chinei.

Ce spune studiul și care sunt limitele

Cercetarea despre parcul fotovoltaic din Gonghe a folosit cadrul DPSIR (Driving forces–Pressures–State–Impact–Response), recomandat de Agenția Europeană de Mediu, pentru a evalua efectele ecologice pe baza unui set amplu de indicatori. Concluzia: zonele din interiorul fermei solare au scoruri ecologice mai bune decât perimetrele adiacente sau ariile de control, datorită modificărilor de microclimat și proprietăților solului.

Autorii subliniază totuși că imaginea e complexă și cere monitorizare pe termen lung: instalările masive pot avea și efecte nedorite (fragmentarea habitatelor, schimbări în circulația vântului sau faunei), iar rezultatele depind de designul parcului, întreținere și condițiile locale. Alte surse specializate cer aceeași prudență: beneficiile sunt promițătoare, dar trebuie confirmate în timp și în mai multe situri.

În ansamblu, datele disponibile susțin afirmația că panourile „acoperă” practic întinse porțiuni de deșert și, prin umbrire și întreținere (inclusiv spălarea periodică a modulelor), pot crea microcondiții mai blânde pentru sol și vegetație. Rămâne însă esențial ca proiectele să fie proiectate și verificate riguros, pentru ca efectele pozitive să nu fie însoțite de riscuri ignorate.