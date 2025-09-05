Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 14:42
de Daoud Andra

Cât costă să îți montezi panouri solare acasă și în cât timp îți recuperezi investiția. Prețuri actualizate în 2025

Social
Cât costă să îți montezi panouri solare acasă și în cât timp îți recuperezi investiția. Prețuri actualizate în 2025

Tot mai mulți români privesc energia solară ca pe o soluție pentru a-și reduce facturile și dependența de rețeaua națională. În 2025, instalarea panourilor fotovoltaice este mai accesibilă decât în urmă cu câțiva ani, atât datorită scăderii prețurilor echipamentelor, cât și programelor de sprijin guvernamental. Însă întrebarea rămâne aceeași: cât costă o astfel de investiție și în cât timp se amortizează?

Prețul panourilor solare în 2025

Costul panourilor variază în funcție de puterea și calitatea acestora. În prezent, prețul mediu pentru un panou solar cu o putere de 400–450 W este cuprins între 450 și 600 de lei. Pentru o locuință obișnuită, care are nevoie de un sistem de 5–6 kW, sunt necesare între 12 și 15 panouri, ceea ce înseamnă un cost total de 6.000–9.000 de lei doar pentru panouri.

Costuri de instalare și echipamente auxiliare

La prețul panourilor se adaugă și alte componente esențiale: invertorul (5.000–7.000 lei, în funcție de capacitate), structura de prindere (1.500–2.000 lei) și cablurile sau siguranțele necesare. Montajul realizat de o firmă autorizată costă, în medie, între 5.000 și 7.000 de lei pentru o instalație rezidențială.

Astfel, un sistem complet de 5 kW ajunge în 2025 la un preț total cuprins între 18.000 și 25.000 de lei. Suma poate fi mai mică dacă proprietarul beneficiază de finanțare prin programe precum Casa Verde sau prin subvenții locale, care pot acoperi între 20% și 50% din valoarea proiectului.

În cât timp se amortizează investiția

Durata de recuperare a investiției depinde de consumul de energie al familiei și de modul în care este utilizată electricitatea produsă. Pentru un consum anual de 4.000–5.000 kWh, economia la factură poate ajunge la 4.000–5.500 de lei pe an, dacă surplusul este livrat în rețea și compensat conform legislației pentru prosumatori.

În aceste condiții, amortizarea investiției se realizează, în medie, în 4–6 ani. Pentru locuințele cu consum ridicat sau pentru cei care optează pentru baterii de stocare (mai costisitoare, dar utile pentru independența energetică), perioada se poate extinde la 7–8 ani.

Avantajele montării panourilor solare

Pe lângă reducerea facturilor, panourile fotovoltaice aduc o serie de beneficii importante:

  • Independență energetică: poți produce energia de care ai nevoie și reduci dependența de furnizori.
  • Protecție împotriva scumpirilor: costurile cu energia electrică devin previzibile pe termen lung.
  • Valoare adăugată pentru locuință: casele cu panouri solare sunt mai atractive la vânzare.
  • Impact redus asupra mediului: energia solară este o sursă verde, care contribuie la reducerea emisiilor de carbon.
