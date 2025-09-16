Cheltuielile pentru începutul de an școlar cresc puternic în Europa Centrală și de Est, arată datele Revolut

Cheltuielile familiilor pentru pregătirea noului an școlar au înregistrat creșteri remarcabile în 2025, potrivit unui raport publicat de Revolut. Analiza, bazată pe tranzacțiile efectuate între 1 august și 8 septembrie în șase țări din Europa Centrală și de Est – Polonia, România, Ungaria, Cehia, Lituania și Slovacia – arată un salt semnificativ al cheltuielilor în toate categoriile legate de educație. Datele confirmă o tendință care pune presiune pe bugetele părinților: de la uniforme și rechizite, până la activități extracurriculare și bunuri digitale, pregătirile pentru școală devin tot mai costisitoare.

Raportul Revolut evidențiază majorări spectaculoase în categoria îmbrăcămintei. În Slovacia, cheltuielile pentru haine au crescut cu 117% față de 2024, iar în Ungaria au urcat cu 86%. Tendințe similare s-au înregistrat și în Lituania, cu o creștere de 46%, și în Polonia, unde părinții au cheltuit cu 45% mai mult pentru articole vestimentare. Aceste evoluții indică faptul că începutul de an școlar nu se rezumă doar la manuale și pixuri, ci și la reînnoirea garderobei copiilor.

În același timp, categoria rechizitelor școlare a adus surprize de proporții. Cehia a înregistrat o creștere de 96% a cheltuielilor pentru papetărie, iar Lituania de 92%. În România, tranzacțiile pentru rechizite au rămas la valori mai moderate, dar s-au menținut pe un trend ascendent, semnalând o preocupare constantă pentru calitatea materialelor educaționale. În ansamblu, aceste cifre reflectă impactul inflației și al cererii tot mai mari de produse variate și personalizate.

România, lider la cheltuiala medie per tranzacție pentru școli primare și gimnaziale

Potrivit datelor Revolut, România se remarcă prin cea mai ridicată cheltuială medie per tranzacție în categoria școlilor primare și gimnaziale, cu un impresionant prag de 180 de euro. Această sumă depășește media regională și sugerează că părinții români investesc semnificativ în educația de bază. Pe lângă acest record, românii au plătit, în medie, 40 de euro pe tranzacție pentru îmbrăcăminte, 91 de euro pentru universități și 28 de euro pentru activități sportive. Achizițiile de cărți au atins o medie de 24 de euro, a doua cea mai mare din regiune, după Lituania.

Aceste cifre scot în evidență o realitate cunoscută multor familii: costurile pentru școală nu se opresc la început de septembrie. De la manuale și auxiliare, până la abonamente la cluburi sportive și achiziții digitale, părinții trebuie să gestioneze un buget tot mai complex. Creșterea interesului pentru activități extracurriculare, precum cluburile sportive, este vizibilă în întreaga regiune, cu o majorare de 101% a cheltuielilor în Slovacia și 65% în Polonia, trend care prinde tot mai mult teren și în România.

Revolut oferă soluții pentru gestionarea bugetului familial

În fața acestor costuri în creștere, Revolut propune instrumente financiare menite să ușureze povara familiilor. Serviciile de economisire cu acces instant, conturile <18 pentru adolescenți și fondurile flexibile în euro, dolari sau lire permit o planificare mai atentă a cheltuielilor. Copiii pot învăța să își gestioneze banii independent, iar părinții beneficiază de notificări și limite de cheltuieli, păstrând astfel controlul asupra bugetului.

Aceste opțiuni devin tot mai atractive pe măsură ce pregătirea pentru școală implică investiții mai mari. De la achiziții digitale, care în Slovacia au crescut cu 137%, până la abonamente sportive, Revolut se poziționează ca un aliat al familiilor ce vor să mențină echilibrul financiar. Într-o perioadă marcată de scumpiri și nevoi diverse, soluțiile de economisire și monitorizare a cheltuielilor pot face diferența între un început de an școlar stresant și unul planificat cu atenție.

Creșterea cheltuielilor pentru educație în Europa Centrală și de Est nu este doar un fenomen economic, ci și o dovadă a importanței pe care părinții o acordă viitorului copiilor lor. România se aliniază acestei tendințe, confirmând că investiția în educație rămâne o prioritate, chiar și în fața provocărilor financiare.