Cheiţa de desfăcut dozele de băuturi răcoritoare nu este doar pentru a pune paiul în ea. A fost inventată în 1960 şi are mai multe întrebuinţări

13 aug. 2025
FOTO: Freepik

Puțini dintre noi știu că banala cheiță de aluminiu a unei doze de suc sau bere ascunde o poveste ingenioasă și o funcționalitate bine gândită. Pentru majoritatea, acel orificiu din mijlocul cheiței pare să aibă un singur rol: să țină paiul fix, pentru a nu pluti în băutură. Adevărul este însă mult mai interesant și pornește dintr-o întâmplare petrecută acum mai bine de șase decenii.

De la lipsa unui desfăcător, la o invenție mondială

În anii ’60, americanul Ermal Cleon Fraze participa la un picnic când a realizat că nu avea la îndemână un desfăcător pentru doze. Soluția improvizată? A încercat să deschidă băutura cu bara de protecție a mașinii. Această experiență neplăcută l-a făcut să se gândească la un mecanism prin care dozele să poată fi deschise fără unelte suplimentare.

Prima sa soluție a fost o cheiță detașabilă, ce se rupea complet după deschidere. Era practică, dar crea o problemă ecologică: bucățile de aluminiu erau adesea aruncate la întâmplare, ajungând să polueze mediul sau chiar să rănească oamenii și animalele.

În 1975, inginerul Daniel F. Cudzik a adus îmbunătățirea decisivă: cheița „Stay-on-Tab”, care rămâne prinsă de doză chiar și după ce ai desfăcut-o. Această versiune, folosită și astăzi, a redus deșeurile, a fost mai sigură pentru consumatori și a devenit standard în industrie.

Misterul orificiului din cheiță

Deși mulți cred că acel orificiu a fost creat pentru fixarea paiului, realitatea este alta. Rolul său principal este să ofere un punct de sprijin mai eficient pentru deget atunci când ridici cheița. Datorită lui, forța se distribuie mai bine, iar doza se deschide cu un efort minim.

Abia ulterior, consumatorii au descoperit că, dacă întorci cheița la 180 de grade după ce ai desfăcut băutura, poți introduce paiul prin acel orificiu pentru a-l fixa. Acest lucru este util mai ales în cazul băuturilor carbogazoase, unde bulele pot face ca paiul să se ridice singur.

Așadar, orificiul din cheiță nu a fost conceput inițial pentru paie, dar s-a dovedit versatil. Poți să-l folosești pentru o deschidere mai ușoară, pentru fixarea paiului sau chiar ca punct de agățare în cazul unor improvizații de camping.

Astăzi, deși pare un detaliu banal, cheița de aluminiu reprezintă o combinație de funcționalitate, siguranță și inovație. Este un exemplu perfect de obiect de zi cu zi la care nu ne mai gândim, dar care a fost creat pentru a rezolva o problemă concretă și a rămas neschimbat timp de zeci de ani.

Așadar, data viitoare când deschizi o doză de suc sau de bere, amintește-ți că micuța cheiță nu e doar un suport pentru pai, ci rezultatul a două invenții succesive, gândite pentru a face viața mai simplă și mai sigură.

