ChatGPT primește Pulse, „asistentul” care caută pentru tine fără să întrebi

OpenAI face pasul de la chatbot la asistent proactiv cu Pulse, o experiență nouă în ChatGPT care îți aduce zilnic un „brief” personalizat. În loc să aștepte un prompt, ChatGPT analizează peste noapte preferințele, discuțiile recente și — dacă alegi — date din aplicațiile conectate, pentru a-ți livra dimineața carduri tematice ușor de parcurs. Ideea este simplă: mai puțin timp pierdut scrollând, mai mult timp câștigat cu informații utile, structurate și acționabile.

Noutatea vine cu promisiunea unui control real din partea utilizatorului. Integrarea cu Gmail sau Calendar rămâne opțională, iar fiecare card poate fi validat sau respins rapid, pentru ca Pulse să învețe ce contează pentru tine. În loc de un flux nesfârșit, primești un set finit de actualizări care pot fi deschise pe larg sau „bifate” pe loc, ca să-ți organizezi ziua din câteva atingeri.

Ce este pulse și cum funcționează

Pulse este, practic, o colecție de carduri vizuale generate zilnic, fiecare dedicat unui subiect pe care l-ai urmărit în conversații sau pe care l-ai configurat explicit — de la știri locale și sport, până la idei pentru cină sau pregătirea unei ședințe. Deschizi cardul pentru context și recomandări, iar ChatGPT îți propune următorii pași: să trimiți un mesaj, să adaugi o sarcină, să pregătești o agendă sau să salvezi un rezumat.

Personalizarea se face pe trei straturi: istoricul discuțiilor, feedback-ul tău direct (thumbs up/down) și conexiunile opționale la aplicații. Dacă nu vrei integrări, Pulse funcționează în continuare pe baza dialogurilor anterioare, oferind un „condensat” al temelor importante pentru tine. Dacă le activezi, îți poate aduce la suprafață lucruri concrete: întâlniri, memento-uri sau urmăriri de subiecte pe care le-ai menționat frecvent, scrie The Verge.

De ce contează acum: de la reactiv la proactiv

Modelul clasic de utilizare a unui chatbot presupune ca tu să pui întrebări. Pulse inversează ritmul: inițiativa vine de la asistent, care îți propune teme relevante înainte să le ceri. Pentru mulți utilizatori, bariera nu este lipsa de informație, ci efortul de a o structura zilnic. Aici intervine Pulse, cu un ritual scurt de dimineață care te trece în revistă prin tot ce e important, fără să deschizi zece aplicații.

Mai mult, această schimbare indică direcția strategică spre „agenți” AI capabili să acționeze în numele tău. Pulse este prima treaptă vizibilă: nu doar răspunde, ci te ajută să-ți urmărești obiectivele. Dacă îți propui un proiect personal sau un program de antrenament, asistentul îți poate sugera mici pași zilnici, note rapide și reamintiri punctuale, astfel încât progresul să fie constant, nu sporadic.

Confidențialitate, control și limite

OpenAI pune accent pe controlul acordat utilizatorului. Îți alegi temele, decizi ce aplicații conectezi și poți opri oricând integrările. Cardurile sunt gândite să fie utile dintr-o privire: un titlu clar, câteva puncte-cheie și un buton pentru acțiunea imediată. Dacă un card nu ți se potrivește, îl respingi, iar sistemul ajustează recomandările viitoare.

Există, desigur, și limite. Pulse nu este un flux de social media și nici nu are pretenția de infailibilitate. În faza de lansare, unele sugestii pot fi prea generale sau pot rata contextul fin. De aceea, feedback-ul tău rapid este esențial pentru rafinare. Important e că ai o experiență „opt-in”, cu setări granulare, în care tu decizi nivelul de personalizare și cantitatea de automatizare.

Cine îl primește și ce urmează

La început, Pulse este disponibil în versiune de test pentru abonații Pro pe mobil, într-o variantă care se va extinde treptat, informează Axio. Pe măsură ce primește feedback, asistentul va învăța din preferințele tale, iar setul de carduri se va adapta: mai multe subiecte pe care le urmărești, mai puține pe care le ignori, plus recomandări mai precise pentru acțiuni concrete.

În perspectivă, obiectivul este clar: un ChatGPT care te însoțește activ, îți anticipează nevoile și îți propune pașii următori înainte să deschizi aplicația. Dacă vrei să începi cu minimum de fricțiune, pornește Pulse, selectează 3–5 teme, oferă feedback două-trei zile la rând și urmărește cum „brief-ul” de dimineață devine din ce în ce mai util.