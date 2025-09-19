Ultima ora
OpenAI introduce controale parentale după cazuri tragice legate de ChatGPT
Funcții noi pentru protecția adolescenților

Valul de sinucideri în rândul adolescenților care au folosit ChatGPT a determinat compania OpenAI să ia măsuri urgente. După ce mai mulți părinți au depus mărturie în fața Congresului american, CEO-ul Sam Altman a anunțat o serie de funcții menite să protejeze minorii și să prevină noi tragedii. Decizia marchează o schimbare majoră în modul în care platformele de inteligență artificială își asumă responsabilitatea pentru impactul asupra sănătății mintale.

Într-o postare oficială pe blogul companiei, OpenAI a prezentat un set de instrumente dedicate părinților. Aceștia își vor putea conecta propriul cont la cel al copilului, având posibilitatea să dezactiveze funcții, să primească alerte dacă adolescentul pare în pericol și să stabilească ore de „pauză” în care ChatGPT nu poate fi folosit. Mai mult, părinții pot crea reguli clare privind modul în care chatbotul interacționează cu minorul, pentru a preveni conversațiile sensibile.

Un element esențial este și detectarea automată a vârstei. Platforma va încerca să identifice dacă utilizatorul are sub 18 ani și va bloca accesul la conținut nepotrivit. Dacă există îndoieli, experiența va fi setată implicit ca pentru minori, iar adulții vor putea dovedi vârsta pentru a debloca funcții suplimentare. În cazuri rare de urgență, atunci când părinții nu pot fi contactați, compania anunță că ar putea apela la autorități.

Declarațiile lui Sam Altman după audierile din Congres

Sam Altman a recunoscut public gravitatea situației. Într-un mesaj separat, el a afirmat că siguranța minorilor trebuie să fie prioritară, chiar înaintea confidențialității. „Aceasta este o tehnologie nouă și puternică, iar minorii au nevoie de protecție semnificativă”, a subliniat el.

Altman a vorbit despre tragediile recente și într-un interviu acordat anterior lui Tucker Carlson, unde a reflectat asupra posibilelor greșeli: „Poate că am fi putut spune ceva mai bun. Poate că am fi putut fi mai proactivi. Poate că am fi putut oferi un sfat mai clar despre nevoia de ajutor specializat.” Aceste cuvinte au stârnit reacții intense, mai ales în rândul familiilor afectate, care consideră că măsurile vin prea târziu.

O criză de sănătate mintală cu impact global

Părinții care au luat cuvântul în fața Congresului au descris experiențe cutremurătoare. O mamă, identificată drept Jane Doe, a povestit cum fiul ei a ajuns într-un centru de tratament după o criză indusă de interacțiunea cu un chatbot. „Copiii noștri nu sunt experimente, nu sunt puncte de date și nici surse de profit. Aceasta este o criză de sănătate publică. Este un război al sănătății mintale, și simt că îl pierdem”, a spus ea.

Cazurile tragice scot la iveală dilema majoră a erei digitale: cum pot fi protejați adolescenții de efectele tehnologiilor care evoluează mai rapid decât reglementările? Specialiștii în sănătate mintală avertizează că interacțiunile cu sisteme AI pot amplifica stările de anxietate sau depresie, mai ales în lipsa unei monitorizări adecvate.

Prin noile funcții, OpenAI transmite un mesaj clar: protecția minorilor nu este doar o opțiune, ci o obligație. Totuși, rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor fi suficiente pentru a recâștiga încrederea publicului și a preveni alte tragedii. Implementarea promisiunilor și colaborarea cu experții în sănătate mintală vor fi pași decisivi pentru a transforma ChatGPT într-un spațiu mai sigur pentru tineri, fără a limita complet libertatea de exprimare.

