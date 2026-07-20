Insula din România la care ajungi în mijlocul unei stațiuni celebre. Ascunde o comoară istorică

Pe râul Olt se găsește insula Ostrov, considerată singura insulă locuibilă aflată pe cursul unui râu din România, potrivit publicației Râmnicu Vâlcea Week.

Denumirea insulei provine chiar din cuvântul „ostrov”, termen care desemnează o insulă formată pe o apă curgătoare.

De-a lungul timpului, acest loc a devenit cunoscut nu doar datorită poziționării sale, ci și prin încărcătura istorică și religioasă pe care o păstrează.

Cum a apărut primul lăcaș de cult de pe insulă

Tradiția locală leagă începuturile acestui loc de un episod petrecut în jurul anului 1250.

Legenda spune că un țăran a rămas izolat pe insulă după ce râul Olt s-a revărsat în urma unor ploi puternice. Rămas fără posibilitatea de a ajunge la mal, omul s-a rugat să fie salvat și a promis că va ridica un lăcaș de cult dacă va scăpa cu viață.

După ce a reușit să ajungă teafăr la mal, și-a respectat jurământul și a construit pe insulă o biserică din lemn.

Actuala Mănăstire Ostrov a fost ridicată între anii 1520 și 1521 pe locul unui lăcaș mai vechi, pe care istoricii îl datează în secolele al XIV-lea și al XV-lea.