Insula din România la care ajungi în mijlocul unei stațiuni celebre. Ascunde o comoară istorică
România ascunde numeroase locuri încărcate de istorie și tradiții, însă puține sunt atât de aparte precum insula Ostrov, aflată în stațiunea Călimănești-Căciulata. Situată chiar pe cursul râului Olt, aceasta este considerată singura insulă locuibilă de acest fel din țara noastră. Dincolo de peisajul care o înconjoară, locul este cunoscut pentru mănăstirea ridicată aici în urmă cu mai multe secole, pentru icoana veche păstrată în biserică și pentru legenda care vorbește despre salvarea insulei atunci când aceasta era în pericol să fie înghițită de ape.
Singura insulă locuibilă aflată pe cursul unui râu din România
Stațiunea Călimănești-Căciulata este cunoscută în special pentru izvoarele sale minerale, utilizate încă din secolul al XIX-lea, inclusiv de împăratul Napoleon al III-lea. În mijlocul acestei stațiuni se află însă un loc care atrage atenția prin unicitatea sa.
Pe râul Olt se găsește insula Ostrov, considerată singura insulă locuibilă aflată pe cursul unui râu din România, potrivit publicației Râmnicu Vâlcea Week.
Denumirea insulei provine chiar din cuvântul „ostrov”, termen care desemnează o insulă formată pe o apă curgătoare.
De-a lungul timpului, acest loc a devenit cunoscut nu doar datorită poziționării sale, ci și prin încărcătura istorică și religioasă pe care o păstrează.
Cum a apărut primul lăcaș de cult de pe insulă
Tradiția locală leagă începuturile acestui loc de un episod petrecut în jurul anului 1250.
Legenda spune că un țăran a rămas izolat pe insulă după ce râul Olt s-a revărsat în urma unor ploi puternice. Rămas fără posibilitatea de a ajunge la mal, omul s-a rugat să fie salvat și a promis că va ridica un lăcaș de cult dacă va scăpa cu viață.
După ce a reușit să ajungă teafăr la mal, și-a respectat jurământul și a construit pe insulă o biserică din lemn.
Actuala Mănăstire Ostrov a fost ridicată între anii 1520 și 1521 pe locul unui lăcaș mai vechi, pe care istoricii îl datează în secolele al XIV-lea și al XV-lea.
În timp, liniștea locului a atras numeroși călugări care au ales să trăiască aici, dedicându-se vieții de rugăciune.
Icoana considerată făcătoare de minuni
Printre cele mai importante obiecte de patrimoniu păstrate în biserica mănăstirii se află icoana Maicii Domnului Hodighitria, datată în secolul al XVI-lea.
Potrivit tradiției, aceasta ar fi aparținut familiei domnitorului Neagoe Basarab și este considerată făcătoare de minuni.
De-a lungul anilor, numeroși pelerini au ajuns la Mănăstirea Ostrov pentru a se ruga în fața icoanei. Potrivit tradiției prezentate de sursa citată, mulți dintre ei spun că au primit ajutor în momente dificile, iar mărturiile lor au fost consemnate în cartea de onoare a mănăstirii.
Insula care a fost aproape să dispară
La sfârșitul anilor ’70, existența insulei Ostrov a fost pusă în pericol din cauza lucrărilor de amenajare hidroenergetică realizate pe râul Olt. Construirea barajelor amenința să ducă la scufundarea întregii insule, iar salvarea mănăstirii părea imposibilă.
În jurul acestui moment a apărut și una dintre cele mai cunoscute legende ale locului. Potrivit acesteia, Elena Ceaușescu ar fi vizitat insula și, inițial, ar fi refuzat solicitările călugărilor de a salva mănăstirea.
Legenda mai spune că, la scurt timp după plecare, aceasta ar fi fost implicată într-un accident rutier, iar în urma unui vis premonitoriu, despre care nu au fost făcute publice detalii, și-ar fi schimbat decizia.
Conform tradiției prezentate de publicația Râmnicu Vâlcea Week, ar fi fost dispusă înălțarea insulei cu aproximativ șase metri pentru ca aceasta să nu fie acoperită de ape.
Operațiunea a permis salvarea bisericii, însă lucrările au dus la distrugerea unei mari părți din vegetația și amenajările istorice existente pe insulă.