Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 09:40
de Ozana Mazilu

ChatGPT aduce gratuit funcția Projects și introduce opțiunea de a împărți conversațiile

TEHNOLOGIE
ChatGPT aduce gratuit funcția Projects și introduce opțiunea de a împărți conversațiile
Projects, un instrument gratuit pentru organizarea muncii

OpenAI a anunțat două schimbări importante pentru ChatGPT, menite să facă utilizarea platformei mai eficientă și mai prietenoasă. Funcția Projects, lansată în urmă cu câteva luni doar pentru anumiți utilizatori, devine acum gratuită pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care folosesc planul free. În plus, apare o nouă opțiune numită Branch in new chat, care îți permite să creezi o conversație nouă pornind dintr-un punct specific al discuției curente.

Aceste noutăți marchează un pas important pentru modul în care poți organiza informația și interacțiunea cu ChatGPT, mai ales dacă îl folosești constant pentru muncă, studiu sau brainstorming.

Funcția Projects aduce în ChatGPT un mod complet nou de a gestiona activitățile complexe. În loc să te bazezi pe o singură linie continuă de conversație, poți crea spații de lucru dedicate, unde ai la dispoziție fișiere, instrucțiuni personalizate și un context independent. Astfel, ChatGPT îți poate „ține minte” proiectele separat, fără a amesteca informațiile între discuții diferite.

De exemplu, dacă lucrezi la o lucrare de cercetare și, în paralel, pregătești un plan de vacanță, acum poți păstra aceste două teme complet distincte, fiecare cu memoria și contextul ei. OpenAI a subliniat că această funcționalitate este ideală pentru activități care evoluează în timp, cum ar fi redactarea de texte, planificarea proiectelor sau colaborarea pe termen lung.

Faptul că Projects este disponibil gratuit reprezintă o democratizare a unui instrument extrem de util. În trecut, funcții avansate de acest tip erau rezervate utilizatorilor plătitori, dar acum devin accesibile tuturor, indiferent de planul ales.

Branch in new chat, soluția pentru conversații complexe

Noua opțiune Branch in new chat îți permite să „ramifici” discuțiile. Practic, dacă o conversație ajunge într-un punct unde se deschid mai multe subiecte importante, poți alege să creezi un chat nou, care să includă tot istoricul până la acel moment. În acest fel, nu pierzi contextul discuției inițiale, dar obții un spațiu separat unde poți aprofunda un anumit subiect.

Această funcționalitate este deosebit de utilă în situații de brainstorming. De exemplu, dacă pornești o conversație despre scrierea unui articol și, pe parcurs, apare o idee secundară legată de promovarea lui, poți crea o ramificație nouă unde să explorezi doar strategia de promovare. Astfel, păstrezi ordinea și ai acces rapid la versiuni paralele ale aceleiași discuții.

În combinație cu Projects, opțiunea de a împărți conversațiile oferă un control mult mai bun asupra fluxului de lucru. Practic, îți poți construi un adevărat sistem de organizare digitală direct în ChatGPT.

Impactul noilor funcții asupra utilizatorilor

Prin introducerea acestor funcții, OpenAI arată că își dorește să facă ChatGPT mai mult decât un simplu chatbot. Platforma devine tot mai mult un instrument de lucru complet, care poate să concureze cu aplicații dedicate de organizare și colaborare.

Pentru utilizatorii obișnuiți, gratuitatea Projects înseamnă o oportunitate de a experimenta cu unelte avansate fără costuri suplimentare. Pentru profesioniști, opțiunea Branch in new chat elimină frustrarea de a pierde firul unei conversații atunci când apar idei multiple.

Aceste schimbări sugerează și o direcție clară în evoluția ChatGPT: integrarea într-un ecosistem mai amplu de productivitate. În loc să fie doar un asistent la care apelezi punctual, ChatGPT poate deveni centrul de organizare al tuturor activităților tale digitale.

Într-o lume în care volumul de informații și complexitatea sarcinilor cresc constant, astfel de îmbunătățiri pot face diferența între haos și eficiență. Dacă folosești deja ChatGPT, vei descoperi rapid că aceste două funcții noi nu sunt doar niște actualizări tehnice, ci instrumente care îți pot schimba modul de lucru de zi cu zi.

