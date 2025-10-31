Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
31 oct. 2025 | 08:11
de Iulia Kelt

Celulele canceroase ar putea să dispară cu ajutorul luminii. Cum au reușit oamenii de știință să facă marea descoperire

ȘTIINȚĂ
Celulele canceroase ar putea să dispară cu ajutorul luminii. Cum au reușit oamenii de știință să facă marea descoperire
Un nou studiu pentru eliminarea cancerului / Foto: Scientific American

Cercetătorii americani au dezvoltat o metodă inovatoare care folosește lumină LED pentru a elimina celulele canceroase fără a afecta țesuturile sănătoase.

Terapia, descrisă recent de o echipă de la University of Texas at Austin, combină lumina infraroșie apropiată cu nanoflake-uri de oxid de staniu (SnOx), materiale microscopice capabile să încălzească și să distrugă doar celulele tumorale.

Abordarea ar putea transforma modul în care cancerul este tratat, oferind o alternativă sigură și neinvazivă la chimioterapie și radioterapie.

Ceea ce face tehnica specială este faptul că utilizează LED-uri accesibile, nu lasere costisitoare. Sistemul luminează nanoflake-urile care, odată activate, generează căldură localizată, suficientă pentru a perturba membranele și proteinele celulelor canceroase.

Țesuturile sănătoase rămân aproape neafectate, datorită sensibilității mai scăzute la temperatură și direcționării precise a materialului către zonele maligne.

Fototerapia cu LED, o alternativă sigură la metodele clasice

Terapia fototermică nu este nouă, dar până acum era realizată cu lasere de mare intensitate, care necesitau echipamente scumpe și riscuri pentru țesuturile din jur.

În noua variantă, LED-urile oferă o sursă de lumină uniformă și blândă, reducând semnificativ riscurile de arsură sau deteriorare celulară.

În testele de laborator, combinația dintre lumina LED și nanoflake-urile SnOx a eliminat până la 92% dintre celulele de cancer de piele și aproximativ 50% dintre cele de cancer colorectal, în doar 30 de minute.

Celulele pielii umane sănătoase nu au fost afectate. Această selectivitate ridicată face ca metoda să fie ideală pentru melanom și carcinom bazocelular, tipuri de cancer care pot fi tratate direct prin expunere la lumină.

Posibile aplicații clinice și combinații terapeutice

Oxidul de staniu este deja folosit în electronică și are o biocompatibilitate ridicată, ceea ce facilitează adaptarea lui pentru uz medical.

Prin conversia sulfurii de staniu (SnS₂) în oxid de staniu, cercetătorii au creat structuri care absorb mult mai eficient lumina infraroșie. În plus, procesul de sinteză este non-toxic și ecologic, realizat în medii apoase, fără solvenți nocivi.

Echipa de cercetători își imaginează viitoare dispozitive LED portabile, aplicabile direct pe piele după îndepărtarea chirurgicală a unei tumori.

Acestea ar putea distruge resturile celulare canceroase rămase și ar reduce riscul de recidivă, fără nevoia unor internări îndelungate.

Un alt avantaj al terapiei este compatibilitatea cu alte tratamente, precum imunoterapia sau medicamentele țintite. Căldura generată de lumină face celulele canceroase mai vulnerabile, crescând eficiența acestor terapii combinate.

Deși tehnologia se află încă în stadiu experimental, rezultatele inițiale sunt promițătoare. Următoarele etape vizează testele preclinice și clinice, pentru a confirma eficiența și siguranța metodei la oameni.

Dacă va fi validată, fototerapia cu LED ar putea aduce un pas important către tratamente oncologice mai precise, accesibile și lipsite de efecte secundare severe.

Lumina, una dintre cele mai simple forme de energie din natură, ar putea deveni în curând un instrument esențial în lupta împotriva cancerului.

