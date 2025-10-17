Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 12:12
de Ana Ionescu

Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova: o tânără de 17 ani luptă pentru viață după ce a căzut de la etajul 7 la etajul 5

Celulă de criză la Ministerul Sănătății după explozia din Rahova: o tânără de 17 ani luptă pentru viață după ce a căzut de la etajul 7 la etajul 5
Victime în stare critică, printre care și doi minori FOTO: ISU

Ministerul Sănătății a activat o celulă de criză după explozia devastatoare din cartierul Rahova, produsă vineri dimineață într-un bloc de locuințe din sectorul 5 al Capitalei.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că 13 pacienți au fost transferați la mai multe spitale din București, printre victime numărându-se și doi copii, în vârstă de 12 și 17 ani.

Victime în stare critică, printre care și doi minori

„A fost constituită o celulă de criză care include unitățile sanitare care vor primi acești pacienți și care funcționează în regim de cod alb de urgență. Este vorba despre spitalele Universitar, Floreasca, Militar, Elias, Bagdasar-Arseni și Grigore Alexandrescu. Până în acest moment, echipajele SMURD și cele de terapie intensivă mobilă au transportat 13 pacienți, dintre care doi copii  cu politraumatisme multiple”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Digi24.

Ministrul a precizat că majoritatea pacienților se află în stare critică, fiind necesare evaluări detaliate în unitățile de primiri urgențe.

„Un pacient de 76 de ani cu arsuri severe a fost transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni, iar alte două persoane au decedat. Un pacient a refuzat transportul la spital, starea sa fiind stabilă”, a completat Rogobete.

Spitalele din București, în regim de cod alb

Pentru gestionarea crizei, toate spitalele implicate funcționează sub cod alb de urgență, iar resursele materiale și umane au fost redistribuite.

„Dacă numărul victimelor va crește, vom extinde lista spitalelor aflate sub regim de cod alb. Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul ministerului este în contact permanent cu celelalte unități medicale din Capitală pentru a putea redirecționa pacienții, fără a afecta alte urgențe medicale”, a explicat ministrul.

Ministerul Sănătății a anunțat că, în total, sunt disponibile 21 de paturi ATI pentru victimele exploziei: 14 la Spitalul Universitar, 5 la Elias, 2 la Floreasca, iar alte două la Spitalul de Arși și la Grigore Alexandrescu.

O adolescentă, în stare gravă după ce a căzut de la etaj

Printre victime se află o fată de 17 ani, care a căzut de la etajul 7 până la etajul 5 în momentul deflagrației. Tânăra se află internată în stare gravă la spital, cu multiple traumatisme. Un alt adolescent, lovit de bucăți de moloz, este internat în secția de neurochirurgie.

Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite în urma exploziei. Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropierea blocului, a fost evacuat preventiv, iar clădirea afectată a fost catalogată cu risc de colaps. Zona rămâne închisă, în timp ce echipele de intervenție continuă misiunile de căutare și evaluare a pagubelor.

