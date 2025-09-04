Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani

Giorgio Armani, legendarul designer italian și fondator al unui imperiu al modei, a murit joi, 4 septembrie, la reședința sa din Milano, înconjurat de familie și de partenerul său Leo Dell’Orco. Casa sa de modă și întreaga lume a modei îi aduc un ultim omagiu pentru contribuția sa incomensurabilă.

Giorgio Armani, legendarul designer italian, a încetat din viață la 91 de ani

Giorgio Armani, fondatorul și sufletul imperiului său de modă, a rămas activ în cadrul companiei până în ultimele săptămâni de viață. Chiar înainte de a împlini 91 de ani, o infecție pulmonară l-a determinat să fie internat, însă s-a recuperat ulterior acasă, pe via Borgonuovo din Milano.

Problemele de sănătate l-au făcut să lipsească de la prezentarea colecției sale din iunie 2025, însă angajamentul său pentru modă nu a scăzut niciodată. În ultimele zile, Giorgio Armani a verificat și aprobat toate ținutele pentru colecția sa aniversară de 50 de ani, care urmează să fie prezentată la următoarea Săptămână a Modei, în septembrie.

”Cu durere fără margini, grupul Armani anunță dispariția creatorului, fondatorului și motorului său neobosit. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. A lucrat neobosit până în ultimele zile”, a declarat casa sa de modă într-un comunicat, potrivit Corriere della Sera.

A rămas dedicat pasiunilor sale până în ultima clipă

În ciuda sănătății fragilizate, Giorgio Armani a rămas activ în viața culturală și personală. Recent, a achiziționat localul ”La Capannina”, pe care l-a descris ca fiind ”emoționant, o întoarcere la rădăcini”.

În anii 1960, aici l-a întâlnit pe Sergio Galeotti, partenerul său de viață și de afaceri, alături de care a clădit imperiul Armani. Această decizie a fost una simbolică, o reîntoarcere la originile carierei sale și la amintiri fundamentale din viața personală. Anul trecut, designerul a avut o problemă de sănătate, dar trei zile după externare a dorit să participe la lansarea de vară și să salute invitații.

În iunie 2025, însă, a ales să nu participe la prezentarea de modă, dar a transmis: ”Dar sunt bine”. În ciuda tuturor provocărilor, Giorgio Armani și-a păstrat mereu dedicarea față de modă și față de echipa sa.

O legendă a rafinamentului italian și a profesionalismului desăvârșit

Giorgio Armani a fost mai mult decât un designer: a fost o figură emblematică în moda internațională, un simbol al rafinamentului italian și al profesionalismului desăvârșit.

Influența sa se resimte în întreaga industrie, de la stilul elegant și minimalist până la imperiul global pe care l-a construit. Grupul Armani și întreaga comunitate a modei își iau rămas bun de la un creator care a schimbat pentru totdeauna felul în care lumea privește moda și stilul.