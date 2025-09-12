Cele mai spectaculoase fotografii astronomice ale anului 2025: premiile ZWO Astronomy Photographer of the Year

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 17:59
de Iulia Kelt

ENTERTAINMENT
Cele mai frumoase fotografii astronomice / Foto: Kavan Chay

În 2025, concursul ZWO Astronomy Photographer of the Year, organizat de Royal Observatory Greenwich, a adus în prim-plan imagini astronomice uluitoare, de la aurore colorate pe Pământ până la detalii fascinante ale galaxiilor îndepărtate.

Fotografii din întreaga lume și-au pus priceperea și echipamentele performante la încercare pentru a surprinde universul în forme și culori spectaculoase, scrie Popular Science.

Auroră și comete: spectacole vizibile de pe Pământ

Fotograful Kavan Chay a surprins una dintre cele mai impresionante aurore din ultimele două decenii în Tumbledown Bay, Noua Zeelandă, în timpul furtunii geomagnetice de nivel G5 din mai 2024.

Cu un aparat Nikon Z 7 modificat pentru astrofotografie, Chay a capturat o auroră roz, verde și galbenă care pulsa de-a lungul nopții, creând un spectacol vizual rar întâlnit.

Imaginea sa, intitulată „Crown of Light”, a câștigat premiul la categoria Aurorae și a fost lăudată pentru intensitatea culorilor și atmosfera captivantă.

În aceeași competiție, cometa 12P/Pons–Brooks a oferit un spectacol de coadă și nuanțe vibrante datorită vântului solar intensificat de maximul solar actual.

Fotograful Dan Bartlett a surprins dinamica cozii cometare într-o imagine intitulată „Comet 12P/Pons−Brooks Taking a Final Bow”, evidențiind cum activitatea solară poate transforma spectaculos aspectul unui obiect ceresc vizibil de pe Pământ.

ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Astronomy Photographer of the Year / Foto: Dan Bartlett

Detalii incredibile ale galaxiilor și nebuloaselor

Premiul cel mare a fost adjudecat de echipa formată din Weitang Liang, Qi Yang și Chuhong Yu pentru fotografia „The Andromeda Core”, care dezvăluie nucleul galaxiei Andromeda cu o claritate uimitoare.

Capturată cu un telescop cu lungime focală mare, imaginea evidențiază structura detaliată a regiunii centrale și populația stelară înconjurătoare.

ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Astronomy Photographer of the Year / Foto: Weitang Liang, Qi Yang și Chuhong Yu

Alți câștigători și finaliști au inclus panorame stelare de mari dimensiuni, precum „The Ridge” de Tom Rae, care combină peste 60 de fotografii pentru a surprinde Milky Way și râuri glaciare gemene, sau „Veil of Stars” de Zixiong Jin, care evidențiază detaliile vibrante ale nebuloasei NGC 6960.

ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Astronomy Photographer of the Year / Foto: Tom Rae

ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Astronomy Photographer of the Year / Foto: Zixiong Jin

Fotografiile „Saturnrise” și „Rotation” au completat lista imaginilor remarcabile, după cum poți vedea mai jos:

ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Astronomy Photographer of the Year / Foto: Tim Williams

ZWO Astronomy Photographer of the Year

ZWO Astronomy Photographer of the Year / Foto: Takanobu Kurosaki

