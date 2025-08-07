Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită

Când te gândești la prima fotografie publicată vreodată pe internet, probabil te aștepți la ceva solemn, legat de știință, tehnologie sau poate un moment politic important. Realitatea este însă mult mai amuzantă și neașteptată: prima imagine urcată pe World Wide Web în 1992 a fost o poză promoțională cu patru femei îmbrăcate în stil retro, membre ale unei trupe de comedie muzicală numite Les Horribles Cernettes.

Această fotografie aparent banală, în care cele patru zâmbesc teatral în fața camerei, a fost încărcată de un dezvoltator IT de la CERN, Silvano de Gennaro. Scopul? Să fie coperta următorului CD al trupei, care cânta piese amuzante inspirate din fizica particulelor. Dar printr-un concurs de împrejurări, imaginea a ajuns să scrie istorie: a fost prima fotografie încărcată vreodată pe internet.

Un moment istoric născut dintr-o glumă

Trupa Les Horribles Cernettes era compusă din angajate administrative și partenere ale cercetătorilor de la CERN, iar versurile lor erau parodii savuroase cu teme științifice, scrie Huffpost. Printre piesele lor se numără „Liquid Nitrogen” sau „My Sweetheart’s a Nobel Prize”, adevărate mostre de umor geek înainte ca acest concept să devină mainstream.

Fotografia istorică a fost realizată pe 18 iulie 1992, în culisele unui festival muzical organizat chiar de CERN. De Gennaro, managerul și compozitorul trupei, le-a rugat pe fete să pozeze pentru coperta unui nou album. Nu știa atunci că poza avea să ajungă, câteva zile mai târziu, în mâinile lui Tim Berners-Lee, inventatorul World Wide Web, care căuta o imagine pentru a testa o nouă funcționalitate: afișarea fișierelor foto pe paginile web.

Pentru Berners-Lee, trupa era deja familiară: participase la spectacolele amatorilor de operetă din care făceau parte și membrii Cernettes, ba chiar fusese distribuit în roluri travestite în acele piese.

Cum s-a transformat o poză amuzantă într-un simbol al internetului

Motivul alegerii fotografiei n-a fost întâmplător. Jean-François Groff, un alt pionier al Web-ului, spunea mai târziu: „Sex sells! Pui o fată drăguță într-o imagine și lumea va remarca mediul în care apare.” Chiar dacă afirmația e spusă cu umor, ideea era simplă: o fotografie atractivă putea demonstra puterea noii tehnologii într-un mod convingător.

Așa că imaginea Cernettelor — în format .gif, editată în prima versiune a Photoshop pe un Mac color — a devenit primul test de succes al internetului vizual. A apărut pe o pagină de prezentare a formațiilor care cântau la CERN și, deși nu a fost văzută atunci de prea multă lume, a marcat un punct de cotitură: Web-ul devenea capabil să transmită mai mult decât text.

Deși trupa a fost activă și apreciată în rândul comunității științifice europene, inclusiv la festivaluri și emisiuni TV, popularitatea imaginii a eclipsat uneori munca lor artistică. De Gennaro recunoaște cu un oftat că faima fotografiei a pus trupa într-un plan secund: „Imaginea a devenit mai cunoscută decât muzica noastră.”

O fotografie mică, un pas uriaș pentru cultura digitală

Astăzi, fotografia cu Cernettes face parte din arheologia culturală a internetului. Nu apare în manuale, nu e celebrată de marile instituții de artă digitală, dar are o valoare simbolică uriașă. A fost primul pas către o lume online în care imaginile au devenit esențiale — de la meme și selfie-uri, până la cultura vizuală globală de azi.

Poate că nu a fost o operă de artă și nici un document științific, dar tocmai asta îi dă farmecul. A fost un gest spontan, distractiv și uman. Iar în fond, asta este una dintre cele mai puternice trăsături ale internetului: capacitatea de a conecta oameni prin idei trăsnite, umor și momente aparent banale, dar cu impact istoric.