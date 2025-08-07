Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 21:05
de Cristian Cojocaru

Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită

Tehnologie, Știință & Digital
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită
Prima fotografie postată pe internet a fost o poză amuzantă cu trupa muzicală Les Horribles Cernettes, urcată în 1992 la CERN.

Când te gândești la prima fotografie publicată vreodată pe internet, probabil te aștepți la ceva solemn, legat de știință, tehnologie sau poate un moment politic important. Realitatea este însă mult mai amuzantă și neașteptată: prima imagine urcată pe World Wide Web în 1992 a fost o poză promoțională cu patru femei îmbrăcate în stil retro, membre ale unei trupe de comedie muzicală numite Les Horribles Cernettes.

Această fotografie aparent banală, în care cele patru zâmbesc teatral în fața camerei, a fost încărcată de un dezvoltator IT de la CERN, Silvano de Gennaro. Scopul? Să fie coperta următorului CD al trupei, care cânta piese amuzante inspirate din fizica particulelor. Dar printr-un concurs de împrejurări, imaginea a ajuns să scrie istorie: a fost prima fotografie încărcată vreodată pe internet.

Vezi și: Istoria Internetului, de la începuturi la… ce mai urmează?

Un moment istoric născut dintr-o glumă

Trupa Les Horribles Cernettes era compusă din angajate administrative și partenere ale cercetătorilor de la CERN, iar versurile lor erau parodii savuroase cu teme științifice, scrie Huffpost. Printre piesele lor se numără „Liquid Nitrogen” sau „My Sweetheart’s a Nobel Prize”, adevărate mostre de umor geek înainte ca acest concept să devină mainstream.

Fotografia istorică a fost realizată pe 18 iulie 1992, în culisele unui festival muzical organizat chiar de CERN. De Gennaro, managerul și compozitorul trupei, le-a rugat pe fete să pozeze pentru coperta unui nou album. Nu știa atunci că poza avea să ajungă, câteva zile mai târziu, în mâinile lui Tim Berners-Lee, inventatorul World Wide Web, care căuta o imagine pentru a testa o nouă funcționalitate: afișarea fișierelor foto pe paginile web.

Pentru Berners-Lee, trupa era deja familiară: participase la spectacolele amatorilor de operetă din care făceau parte și membrii Cernettes, ba chiar fusese distribuit în roluri travestite în acele piese.

Prima fotografie pe internet 1

Prima fotografie apărută pe internet a fost o poză cu Les Horribles Cernettes, o trupă de comedie formată din secretare și partenere ale cercetătorilor de la CERN, surprinse zâmbind într-un cadru retro în 1992.

Cum s-a transformat o poză amuzantă într-un simbol al internetului

Motivul alegerii fotografiei n-a fost întâmplător. Jean-François Groff, un alt pionier al Web-ului, spunea mai târziu: „Sex sells! Pui o fată drăguță într-o imagine și lumea va remarca mediul în care apare.” Chiar dacă afirmația e spusă cu umor, ideea era simplă: o fotografie atractivă putea demonstra puterea noii tehnologii într-un mod convingător.

Așa că imaginea Cernettelor — în format .gif, editată în prima versiune a Photoshop pe un Mac color — a devenit primul test de succes al internetului vizual. A apărut pe o pagină de prezentare a formațiilor care cântau la CERN și, deși nu a fost văzută atunci de prea multă lume, a marcat un punct de cotitură: Web-ul devenea capabil să transmită mai mult decât text.

Deși trupa a fost activă și apreciată în rândul comunității științifice europene, inclusiv la festivaluri și emisiuni TV, popularitatea imaginii a eclipsat uneori munca lor artistică. De Gennaro recunoaște cu un oftat că faima fotografiei a pus trupa într-un plan secund: „Imaginea a devenit mai cunoscută decât muzica noastră.”

O fotografie mică, un pas uriaș pentru cultura digitală

Astăzi, fotografia cu Cernettes face parte din arheologia culturală a internetului. Nu apare în manuale, nu e celebrată de marile instituții de artă digitală, dar are o valoare simbolică uriașă. A fost primul pas către o lume online în care imaginile au devenit esențiale — de la meme și selfie-uri, până la cultura vizuală globală de azi.

Poate că nu a fost o operă de artă și nici un document științific, dar tocmai asta îi dă farmecul. A fost un gest spontan, distractiv și uman. Iar în fond, asta este una dintre cele mai puternice trăsături ale internetului: capacitatea de a conecta oameni prin idei trăsnite, umor și momente aparent banale, dar cu impact istoric.

Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
GPT-5 a fost lansat și promite inteligență „la nivel de doctorat”. Ce spune că poate face concret
GPT-5 a fost lansat și promite inteligență „la nivel de doctorat”. Ce spune că poate face concret
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital
Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital
De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii
De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul
Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei