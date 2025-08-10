Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”

Tot mai mulți români aleg, în ultimii ani, Albania drept destinație de vacanță, atrași de plajele spectaculoase, apa turcoaz și prețurile încă accesibile comparativ cu alte țări din Balcani. Pe forumurile de călătorii, schimbul de experiențe între turiști a devenit o adevărată sursă de inspirație pentru cei care plănuiesc o vacanță pe litoralul albanez.

Cele mai recomandate staţiuni din Albania

Recent, o româncă a postat pe un forum o întrebare simplă, dar pe care mulți și-o pun înainte de a pleca:

„Bună ziua! Pentru prima oară aș dori să merg în Albania, dar nu știu ce stațiune să aleg. Îmi doresc o stațiune nu foarte aglomerată, dar în același timp să aibă și plaje frumoase!”.

Răspunsurile nu au întârziat să apară, multe dintre ele venind de la turiști care vizitează Albania de ani de zile.

Qeparo, Borsh și Himarë sunt considerate de internauți ca fiind mai puțin comerciale, cu numeroase plaje sălbatice.

„Mă duc în Albania an de an, de peste 6 ani. Recomand Qeparo, Borsh sau Himarë. Atenție, Himarë are plajă cu pietriș, dar apa este incredibil de curată.” „Himarë – potrivită celor care apreciază liniștea și peisajele autentice”.

Ksamil – „O plajă și un peisaj minunat!”, spun cei care au fost aici. Totuși, mulți avertizează că vara poate fi foarte aglomerată.

Saranda – preferată de unii mai mult decât Ksamil: „Mie personal mi-a plăcut mai mult Saranda decât Ksamil, dar oriunde mergi, Albania este minunată.”

Vlora și Durrës – accesibile și bine dotate. „Durres! Raport preț/calitate/servicii nota 10! Plajă cu nisip fin, apă curată și caldă, fără pericol de înec. Merg de 3 ani și nu am nimic de reproșat.”

Sfaturi din experiența turiștilor români

Albania continuă să câștige teren în preferințele turiștilor români datorită combinației rare de plaje spectaculoase, ospitalitate și prețuri încă avantajoase. Indiferent dacă alegi un sat pescăresc liniștit sau o stațiune agitată, marea albaneză își păstrează farmecul în 2025.

Sfaturi de la românii cu experiență în Albania: