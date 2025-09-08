Cele mai puternice smartphone-uri ale lunii august 2025, potrivit clasamentului AnTuTu

Începutul fiecărei luni aduce un nou top AnTuTu, clasament care reflectă performanțele celor mai puternice telefoane disponibile pe piață. Pentru august 2025, situația nu s-a schimbat radical față de luna precedentă, însă ordinea din vârf confirmă câteva tendințe clare: dominația modelelor Vivo și menținerea pe primul loc a unui smartphone de gaming, ZTE RedMagic 10S Pro+.

Clasamentul este realizat pe baza scorului mediu obținut de fiecare dispozitiv în testele efectuate pe mai mult de o mie de unități din același model, ceea ce îl face un reper important pentru pasionații de tehnologie.

Liderul ZTE RedMagic 10S Pro+ și stabilitatea podiumului

Pe primul loc al clasamentului AnTuTu se află din nou ZTE RedMagic 10S Pro+, cu un scor impresionant de 2.947.567 puncte. Telefonul, conceput în special pentru gaming, reușește pentru a patra lună consecutiv să își păstreze poziția de lider. Acest lucru nu este o surpriză, având în vedere specificațiile sale orientate către performanță maximă: răcire avansată, procesor de ultimă generație și optimizări software dedicate jocurilor.

Pe locul doi se menține Vivo X200 Ultra, cu 2.899.541 puncte, iar podiumul este completat de Vivo iQOO Neo 10 Pro+, care a înregistrat 2.875.495 puncte. Aceste modele confirmă puterea grupului Vivo în segmentul premium, compania reușind să plaseze mai multe telefoane în top 10.

Diferențele dintre primele trei poziții sunt relativ mici, ceea ce demonstrează că lupta pentru supremație se dă la detalii de finețe, cum ar fi eficiența termică sau optimizările software.

Vivo, OnePlus și Honor, prezențe puternice în top

Clasamentul continuă cu Vivo X200s (locul patru, 2.850.560 puncte) și Honor GT Pro (locul cinci, 2.845.597 puncte). De remarcat că Vivo ocupă trei dintre primele cinci locuri, un indiciu clar că strategia sa de a ataca segmentul de vârf dă rezultate.

În zona mijlocie a topului regăsim și alți producători consacrați: OnePlus 13 se clasează pe locul șase, cu 2.707.640 puncte, urmat de Vivo iQOO 13, care obține 2.678.652 puncte.

Spre finalul clasamentului intră în scenă Oppo Find X8 Ultra (locul opt, 2.671.371 puncte), Xiaomi Redmi K80 Ultra (locul nouă, 2.667.221 puncte) și OnePlus Ace 5 Pro (locul zece, 2.659.857 puncte). Toate aceste modele rămân în top pentru a doua lună consecutivă, ceea ce arată o stabilitate a pieței în perioada verii.

Deși în trecut Xiaomi domina constant aceste clasamente, acum compania pare să fi pierdut teren în fața competitorilor din China, în special Vivo și ZTE.

Faptul că topul din august 2025 este identic cu cel din iulie, cu mici schimbări de poziționare, sugerează o perioadă de tranziție pe piața smartphone-urilor. Nu au existat lansări majore în ultima lună, iar marii jucători par să aștepte valul de inovații de anul viitor.

Potrivit specialiștilor, detronarea lui ZTE RedMagic 10S Pro+ va fi posibilă doar în momentul în care pe piață vor ajunge telefoane echipate cu procesoarele flagship ale anului 2026: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 și MediaTek Dimensity 9500. Aceste cipuri sunt așteptate să aducă un salt semnificativ în performanță, consum redus de energie și capabilități AI integrate.

Până atunci, ZTE RedMagic 10S Pro+ va rămâne, cel mai probabil, liderul incontestabil al clasamentului, fiind alegerea ideală pentru utilizatorii care pun performanța brută pe primul loc.

Topul AnTuTu pentru august 2025 arată o piață matură, în care competiția este acerbă, dar fără surprize majore. Domină modelele chinezești, iar nume precum Samsung sau Apple lipsesc complet din această listă, lucru care confirmă că lupta pentru performanță absolută se joacă în special între brandurile asiatice.

Pentru utilizatorul obișnuit, diferențele de scoruri nu se traduc neapărat în experiențe radical diferite, însă pentru pasionații de tehnologie și gaming, acest top rămâne un barometru clar al progresului. Luna august 2025 confirmă stabilitatea pieței și pregătește terenul pentru schimbările radicale ce vor veni odată cu noile procesoare din 2026.