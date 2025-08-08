Cele mai multe accidente rutiere nu au loc pe timp de noapte sau în condiții extreme. Situațiile în care apar coliziuni majore, conform unei statistici

O percepție larg răspândită în rândul șoferilor este că riscul de a fi implicat într-un accident rutier crește considerabil pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile. Vizibilitatea redusă, oboseala sau teama de alți participanți la trafic sub influența alcoolului contribuie la această convingere. O analiză recentă a Institutului Național de Statistică (INS) din România vine să contrazică acest mit, dezvăluind un adevăr surprinzător: majoritatea tragediilor rutiere au loc în condiții de drum aparent ideale.

România, în topul european al accidentelor

Conform datelor oficiale pentru anul 2024, România a înregistrat un număr alarmant de accidente grave: 29.031. Bilanțul acestora este unul tragic, cu 36.064 de persoane rănite și 1.477 de vieți pierdute. Aceste cifre mențin, din păcate, țara noastră pe o poziție fruntașă în Uniunea Europeană la capitolul siguranță rutieră negativă. O privire mai atentă asupra statisticilor relevă, însă, detalii neașteptate despre contextul în care se produc aceste coliziuni.

Analiza arată că majoritatea accidentelor nu se petrec în condiții extreme, ci dimpotrivă:

73,3% dintre accidente au avut loc pe timp de zi, când vizibilitatea este optimă.

86,2% s-au produs pe carosabil uscat, nu pe ploaie, zăpadă sau gheață.

Aproape 85% din totalul accidentelor s-au înregistrat în interiorul localităților, unde viteza legală este limitată la 50 km/h.

Aceste date sugerează că factorii principali de risc nu sunt condițiile de mediu, ci mai degrabă comportamentul uman, precum neatenția, graba sau falsa senzație de siguranță pe drumurile cunoscute.

Când și unde se produc cele mai multe coliziuni?

Distribuția statistică a accidentelor pe parcursul anului și al săptămânii oferă, de asemenea, o imagine clară a situației:

Luni periculoase: Lunile de vară sunt cele mai riscante. Iulie (10,2%), august (10,1%) și iunie (10%) înregistrează cel mai mare număr de accidente. Explicațiile posibile includ traficul intens din sezonul concediilor, condițiile meteo bune care pot induce o falsă prudență, dar și oboseala cauzată de temperaturile ridicate. În contrast, februarie este luna cu cele mai puține accidente.

Zile riscante: Dintre zilele săptămânii, vinerea se dovedește a fi cea mai riscantă, în timp ce duminica se înregistrează cele mai puține accidente.

Geografia accidentelor: În ceea ce privește distribuția pe județe, Capitala înregistrează cel mai mare număr total de coliziuni. Totuși, la numărul de decese, județele Suceava și Constanța se află pe primele locuri, urmate de Bacău.

Cine sunt participanții la trafic implicați?

Analiza INS oferă detalii și despre tipologia accidentelor și vârsta participanților:

Tipurile de coliziuni: Coliziunile între vehicule reprezintă cea mai mare categorie, cu 13.898 de accidente. Dintre acestea, cele mai frecvente sunt cele cauzate de traversări sau întoarceri incorecte (5.017), urmate de coliziunile din spate (2.809). Accidentele care implică un singur vehicul (8.507) și cele dintre vehicule și pietoni (6.626) completează clasamentul.

Vârsta participanților: O altă concluzie surprinzătoare este că aproximativ 60% dintre persoanele implicate în accidente aveau peste 30 de ani.

Acest lucru contrazice ideea populară că tinerii sunt principalii responsabili. De asemenea, numărul victimelor sub 20 de ani este mai mare decât al celor cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani.

În plus, datele arată că doar sub 10% dintre accidente au loc sub influența alcoolului, iar numărul șoferilor beți implicați este similar cu cel al pietonilor și bicicliștilor în stare de ebrietate.