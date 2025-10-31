Cele mai căutate meserii fără studii superioare în 2025: domeniul care duce lipsă acută de angajați

Piața muncii din România traversează una dintre cele mai dinamice perioade din ultimii ani. În timp ce companiile se luptă să atragă și să păstreze tinerii cu studii superioare, peste 6 milioane de români fără facultate sunt în căutarea unui loc de muncă stabil. Discrepanțele dintre cererea și oferta de pe piață sunt însă tot mai vizibile, iar domeniile care au nevoie disperată de forță de muncă nu sunt întotdeauna cele care reușesc să-i atragă pe candidați.

De la electricieni, mecanici și instalatori, până la lucrători comerciali sau angajați în retail, joburile care nu cer studii superioare devin tot mai numeroase. În același timp, interesul tinerilor pentru aceste meserii scade, în contextul unei generații tot mai preocupate de echilibru, flexibilitate și starea de bine la locul de muncă.

Dacă în urmă cu un deceniu tinerii absolvenți se aflau într-o competiție acerbă pentru a prinde un loc bun de muncă, în 2025 lucrurile s-au inversat: companiile sunt cele care concurează pentru angajați. Beneficiile neobișnuite, mediile de lucru moderne și accentul pus pe wellness sunt noile arme de recrutare.

„Avem în birouri o pistă de alergat, un perete de cățărat, bară de tracțiuni, sală de jocuri și scaun de masaj. Vrem ca oamenii să vină cu drag la serviciu”, a declarat Tania Gheorghe, pentru Observator News, reprezentantă a unei companii IT, explicând că accentul nu mai este doar pe salariu, ci pe calitatea vieții la muncă.

Aceeași tendință este confirmată de organizatorii târgurilor de joburi. „Cei care au studii superioare caută flexibilitate și echilibru între viața personală și cea profesională. Mulți se uită la work-life balance și la beneficii care pot fi transformate în bani — bonusuri, tichete, asigurări medicale”, a explicat Dragoș Gheban, coordonator al unui eveniment de cariere.

Întrebarea „Ce oferă compania?” a fost înlocuită tot mai des cu „Cum mă face să mă simt?”. Însă pentru cei fără studii superioare, realitatea este diferită. Joburile care le sunt destinate nu oferă aceleași beneficii sau perspective de dezvoltare, iar competiția rămâne acerbă chiar și în domeniile cu deficit de personal.

Domeniile unde lipsesc angajații: mecanici, instalatori și lucrători comerciali

Datele furnizate de platformele de recrutare arată clar că meseriile tehnice sunt printre cele mai căutate. Mecanici auto, instalatori, lăcătuși, electricieni și lucrători în domeniul construcțiilor se află în topul cererii, dar oferta de candidați calificați este insuficientă.

„Lucrez din 1997 ca electrician, dar caut acum un job cu jumătate de normă, pentru a suplimenta veniturile. Din păcate, pe multe site-uri găsesc doar locuri pentru cei cu studii superioare”, a spus Marius Bârsan, unul dintre participanții la târgul de cariere de la Timișoara.

Aceeași problemă o întâmpină și alți muncitori calificați sau necalificați: posturi puține, cerințe tot mai specifice și salarii care nu reflectă efortul depus. Chiar și în condițiile în care companiile caută activ personal, multe locuri rămân neocupate din lipsă de specialiști.

Domeniul retail este cel care are nevoie de cei mai mulți oameni. Supermarketurile și lanțurile de magazine anunță constant sute de poziții vacante pentru casieri, lucrători comerciali și manipulanti marfă. În urma lui se află call centerele, serviciile de curierat, industria alimentară și producția, unde cererea de forță de muncă stabilă și calificată este uriașă.

Chiar și așa, multe persoane aleg să nu aplice, descurajate de salarii mici sau de lipsa perspectivelor de promovare. Pentru unii, aceste meserii sunt doar soluții temporare, nu o alegere de carieră.

Schimbările sociale și viitorul meseriilor fără facultate

Fenomenul lipsei de angajați în domeniile fără studii superioare nu este nou, dar s-a accentuat în ultimii ani, pe fondul schimbărilor sociale și economice. Generațiile tinere tind să evite munca fizică și preferă domenii precum IT, marketing digital sau comunicare, unde se promovează flexibilitatea și lucrul remote.

Însă societatea continuă să aibă nevoie de profesioniști practici — mecanici, tehnicieni, instalatori, electricieni, ospătari sau șoferi. Acestea sunt meserii esențiale, fără de care economia nu poate funcționa. În lipsa lor, companiile sunt nevoite să recruteze personal din alte țări, așa cum deja se întâmplă în construcții și agricultură.

Analiștii pieței muncii avertizează că, dacă tendința nu se schimbă, România se va confrunta cu un deficit critic de muncitori calificați în următorii cinci ani. Soluția ar putea fi reformarea sistemului de învățământ profesional și crearea unor parteneriate reale între școli și angajatori, astfel încât tinerii să fie încurajați să aleagă meserii practice, nu doar cariere de birou.

Târgurile de cariere, precum cel din Timișoara, încearcă să ofere o punte între cererea companiilor și nevoile candidaților. Aici pot fi găsite locuri de muncă pentru toate nivelurile de experiență — de la primul job pentru tineri, la poziții pentru profesioniști sau stagii de practică pentru studenți.

În 2025, piața muncii din România se află într-un moment paradoxal: pe de o parte, milioane de oameni fără studii superioare caută un loc de muncă; pe de altă parte, zeci de mii de companii caută disperat angajați. Dincolo de cifre, diferența este făcută de percepția asupra meseriilor și de nevoia de adaptare la o nouă realitate — una în care respectul pentru munca practică ar trebui să redevină o valoare centrală.