Cele mai bune setări de controller pentru jocul video Battlefield 6 Beta în 2025. Așa nu mai pierzi timp pe greșeli și te joci corect de la început

Battlefield 6 Beta oferă jucătorilor un număr impresionant de opțiuni de personalizare a comenzilor, în special pentru cei care aleg să joace cu un controller.

Chiar dacă suportul pentru tastatură și mouse este disponibil și pe console, majoritatea utilizatorilor preferă controlul tradițional prin gamepad, iar DICE a ținut cont de asta prin introducerea unor opțiuni detaliate și chiar noi față de edițiile anterioare ale francizei.

Pentru cei care nu vor să piardă timp testând fiecare opțiune în parte pe Battlefield 6 (versiunea Beta), iată setările recomandate de comunitate.

Alege cele mai bune scheme de control și configurații pentru infanterie

Primul pas este accesarea meniului de setări (Settings), unde trebuie să intri în secțiunea „Controller”. Aici vei putea alege între șase scheme de control prestabilite, dar și să le modifici individual după preferințe, scrie GameSpot.

Pentru majoritatea jucătorilor, combinația ideală este:

Schema Controls: Default

Schema Buttons: Alternate

Folosirea presetului „Alternate” modifică plasarea unor comenzi esențiale: atacul cu arma albă este mutat pe butonul B/Circle, iar culcatul sau aplecatul se face prin apăsarea joystick-ului drept. Această schemă este considerată mai intuitivă în jocurile FPS.

În cazul vehiculelor și avioanelor, comutarea schemei pe „Alternate” este și mai importantă: joystick-ul stâng controlează acum rotația în loc de mișcarea înainte/înapoi, oferind o manevrabilitate mai bună.

După ce finalizezi alegerea preseturilor, accesează opțiunea „Edit Settings” pentru configurări detaliate în cadrul secțiunii „Infantry”, care controlează mișcarea, țintirea și comportamentul general al personajului.

Setări ideale pentru sensibilitate, mișcare și zoom în Battlefield 6 Beta

Iată cum ar trebui să fie configurate principalele opțiuni:

Sensibilitate țintire (Infantry Aim Sensitivity): 30–40

Câmp vizual (Field of View): 105–110

Zoom Sensitivity Coefficient: 133

Aim Assist și Slowdown: 100

Aim Input Curve: Linear (sau ce era folosit în titlurile anterioare, dacă ești obișnuit cu ele)

Aiming Acceleration: 25

Pentru mișcare:

Sprint: apăsare joystick stâng

Crouch/Slide: toate opțiunile activate

Zoom: ținut apăsat (Hold)

Sensibilitate la Zoom: 90 pentru toate nivelurile de mărire

Interacțiunile precum „Interact & Reload” ar trebui setate pe „Prioritize Interact”, iar acțiuni ca „Request Revive” și „Skip Revive” se recomandă a fi ținute apăsate.

Setări de finețe pentru tuningul controllerului

La finalul meniului de Control Settings se găsește secțiunea „Controller Tuning”, unde pot fi ajustate zonele moarte (deadzones) și vibrațiile controllerului:

Vibrație: Off (pentru o experiență mai stabilă)

Zone moarte joystick stânga/dreapta: Center Deadzone: 10 Axial Deadzone: 15 Max Input Threshold: 100

Triggere (LT/RT): Deadzone: 0 Max Input Threshold: 100



Setările Gyro și Flick pot fi ignorate, cu excepția cazului în care folosești activ aceste funcții.

Trebuie punctat pe faptul că aceste configurări sunt valabile pentru versiunea Battlefield 6 Beta și ar putea suferi modificări după lansarea oficială, în funcție de feedbackul comunității și de actualizările dezvoltatorilor. Totuși, în acest moment, sunt cele mai echilibrate și eficiente pentru a intra direct în acțiune cu avantaj competitiv.