Cele mai bune 50 de hoteluri din lume: Europa strălucește, dar Asia domină. Surprize în vârful clasamentului

Cuprins
  1. Cum a fost ales topul și cine e pe primul loc
  2. Top 50 – clasamentul complet 2025
  3. Trenduri 2025: de la „design + servicii” la „experiență totală”

Pe măsură ce se apropie Sărbătorile și tot mai mulți dintre noi își fac planuri pentru vacanța de iarnă, întrebarea „unde mergem anul acesta?” revine în forță. Fie că visezi la un city-break elegant, fie la o retragere exotică la soare, topurile internaționale pot fi un ghid rapid către experiențe care merită fiecare minut și fiecare euro investit.

Anul acesta, lista „The World’s 50 Best Hotels 2025” vine cu confirmări, dar și surprize plăcute. Asia domină autoritar vârful clasamentului, în timp ce Europa își păstrează șarmul clasic prin repere emblematice. Mai jos găsești cine a luat coroana și cum arată întregul Top 50 – plus un link către lista oficială, pentru detalii metodologice și premii speciale: conform The World’s 50 Best Hotels.

Cum a fost ales topul și cine e pe primul loc

Selecția „The World’s 50 Best Hotels” este realizată de o largă academie internațională de experți din ospitalitate, jurnaliști de travel și călători avizați, care evaluează experiența per ansamblu: de la design și gastronomie, la calitatea serviciilor și modul în care un hotel reușește să creeze memorabil. În 2025, primul loc este ocupat de Rosewood Hong Kong, un reper de pe promenada Kowloon, apreciat pentru servicii impecabile, poziționare spectaculoasă și o ofertă gastronomică de top.

Imagine din hotelul Rosewood Hong Kong vedere spectaculoasă și servicii de cinci stele.

Pe podium se regăsesc două proprietăți din Bangkok – Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River și Capella Bangkok – confirmând ascensiunea capitalei thailandeze ca hub de ospitalitate premium. Cel mai bine clasat hotel european este Passalacqua, o bijuterie-boutique pe malul lacului Como, care dovedește că rafinamentul italieneasc rămâne un standard în sine pentru călătorii care apreciază discreția și atenția la detalii.

vezi și: Cele mai bizare hoteluri și locuri de cazare din lume: Unul este chiar în România

Top 50 – clasamentul complet 2025

1. Rosewood Hong Kong (Hong Kong)

2. Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thailanda)

3. Capella Bangkok (Thailanda)

4. Passalacqua (Italia)

5. Raffles Singapore (Singapore)

6. Atlantis The Royal (Dubai)

7. Mandarin Oriental Bangkok (Thailanda)

8. Chablé Yucatán (Chocholá, Mexic)

9. Four Seasons Firenze (Florența, Italia)

10. Upper House Hong Kong (Hong Kong)

11. Copacabana Palace (Rio de Janeiro, Brazilia)

12. Capella Sydney (Australia)

13. Royal Mansour (Marrakech, Maroc)

14. Mandarin Oriental Qianmen (Beijing, China)

15. Bulgari Tokyo (Japonia)

16. Claridge’s (Londra, Marea Britanie)

17. Four Seasons Astir Palace (Atena, Grecia)

18. Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

19. Le Bristol (Franța)

20. Jumeirah Marsa Al Arab (Dubai)

21. Cheval Blanc Paris (Franța)

22. Bulgari Roma (Italia)

23. Hôtel de Crillon (Franța)

24. Rosewood São Paulo (Brazilia)

25. Aman Tokyo (Japonia)

26. Hotel Il Pellicano (Porto Ercole, Italia)

27. Hôtel du Couvent (Nisa, Franța)

28. Soneva Fushi (Maldive)

29. The Connaught (Londra, Marea Britanie)

30. La Mamounia (Marrakech, Maroc)

31. Raffles London at The OWO (Londra, Marea Britanie)

32. The Emory (Londra, Marea Britanie)

33. Maroma (Riviera Maya, Mexic)

34. The Calile (Brisbane, Australia)

35. The Lana (Dubai)

36. Hôtel de Paris Monte-Carlo (Monaco)

37. Janu Tokyo (Japonia)

38. The Taj Mahal Palace (Mumbai, India)

39. One&Only Mandarina (Riviera Nayarit, Mexic)

40. Singita (Parcul Național Kruger, Africa de Sud)

41. Mandarin Oriental Hong Kong (Hong Kong)

42. Hotel Bel-Air (Los Angeles, SUA)

43. The Mark (New York, SUA)

44. Las Ventanas al Paraíso (Los Cabos, Mexic)

45. The Tokyo Edition Toranomon (Japonia)

46. Hotel The Mitsui (Kyoto, Japonia)

47. Estelle Manor (Witney, Marea Britanie)

48. Grand Park Hotel Rovinj (Croația)

49. Hotel Sacher Vienna (Austria)

50. Mandapa (Bali)

Trenduri 2025: de la „design + servicii” la „experiență totală”

Dominanța asiatică din vârf arată cât de puternic a evoluat combinația design contemporan + servicii impecabile + gastronomie semnată de chefi de top. În paralel, Europa rămâne o destinație de referință pentru eleganța clasică, cu hoteluri care pun accent pe istorie, materiale nobile și discreție. Destinațiile tip resort – Maldive, Dubai, Riviera Maya – punctează cu experiențe wellness, vile private și programe personalizate de activități.

Pentru cei care își planifică un sejur de iarnă, lista funcționează ca un „shortlist” credibil: dacă vrei o metropolă efervescentă, ai Hong Kong, Bangkok sau Tokyo; dacă preferi romantismul european, Passalacqua, Le Bristol sau Claridge’s îți oferă o scenografie perfectă; iar pentru soare în miez de iarnă, Maldive, Mexic sau Dubai bifează criteriile esențiale. Toate detaliile și metodologia sunt disponibile în lista oficială publicată de – The World’s 50 Best Hotels.

