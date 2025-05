Cele mai așteptate jocuri pentru PC din 2025 – Așa înțelegi că nu numai GTA 6 și DOOM contează pe lumea asta

Anul 2025 se anunță extrem de aglomerat pentru industria jocurilor video, însă câteva titluri dedicate exclusiv platformei PC reușesc deja să atragă atenția comunității.

Într-un peisaj sufocat de lansări precum GTA VI sau noul DOOM, câteva jocuri exclusive pentru PC reușesc totuși să iasă în evidență datorită originalității și potențialului lor.

Fie că vorbim despre strategii clasice reinventate sau experimente ludice curajoase, următoarele cinci titluri sunt printre cele mai anticipate din acest an.

Fantezii moderne, strategii clasice și experimente post-apocaliptice

Unul dintre cele mai neobișnuite jocuri aflate în dezvoltare este Kingmakers, un titlu care propune un amestec ireal între războiul modern și epoca medievală, potrivit How to Geek.

Jucătorul preia rolul unui soldat echipat cu tehnologie contemporană, inclusiv tancuri și drone, și este trimis pe câmpuri de luptă dominate de cavaleri și sulițași. Nu este vorba despre o lecție de istorie, ci despre o fantezie pură, menită să ofere plăcerea haosului controlat.

Într-un registru total diferit, Heroes of Might and Magic: Olden Era marchează întoarcerea unei francize legendare în strategia pe ture.

Jocul promite să revină la spiritul clasicelor HoMM III și V, oferind construcție de regate, explorare strategică și lupte tactice într-o lume fantasy bine conturată. Lansarea este programată pentru trimestrul al doilea din 2025.

Tot pentru fanii genului strategic, Tempest Rising vine ca o replică modernă la titluri precum Command & Conquer, cu baze construibile, unități variate și campanii solo cu secvențe cinematice.

Deși nu aparține unei serii consacrate, inspirația este evidentă, iar jocul a fost deja lansat, primind reacții pozitive din partea comunității.

Construcții instabile și revenirea Valve în arena competiției online

Un alt joc inedit este All Will Fall, un constructor de orașe cu decor post-apocaliptic, dezvoltat de studioul All Parts Connected.

Ce îl diferențiază de altele din același gen este mecanica fizică pe care se bazează: clădirile sunt așezate în straturi verticale, iar fiecare adăugire greșită poate provoca prăbușirea întregii structuri. Riscul permanent transformă experiența într-un exercițiu de echilibru și anticipare.

În cele din urmă, Deadlock, noul proiect al celor de la Valve, îmbină mecanici de shooter cu elemente de MOBA. Jocul propune campioni cu stiluri de joc diferite, ce pot fi îmbunătățiți pe parcursul partidei, într-un sistem asemănător cu cel al jocurilor precum Dota sau League of Legends.

Prezența unităților controlate de AI (minioni) și hărțile ramificate adaugă, concret, „acel ceva” unui format care pare să fi fost bine primit în testele închise. Lansarea oficială este așteptată spre finalul anului.