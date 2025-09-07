Cele 7 dispozitive din casă pe care nu trebuie să le conectezi la prelungitor. Explicațiile unui electrician

De multe ori, în casele moderne, numărul prizelor disponibile nu este suficient pentru toate aparatele electrice pe care le folosim zilnic. Soluția rapidă pare să fie un prelungitor sau o priză multiplă, însă această metodă poate fi periculoasă. Unele aparate nu sunt proiectate pentru a fi alimentate prin prelungitoare, iar conectarea lor astfel poate duce la supraîncălzirea cablurilor și, în cele mai grave cazuri, la incendii. Riscul este cu atât mai mare pentru aparatele care funcționează constant sau care au elemente de încălzire, cum sunt radiatoarele, cuptoarele electrice și aerul condiționat.

Pentru a evita accidentele și problemele electrice, este important să știm care sunt aparatele care trebuie conectate direct la priză. Mai jos sunt cele șapte dispozitive pe care, potrivit unui electrician, nu trebuie să le conectezi niciodată la prelungitor.

Air fryer-ul

Air fryer-ul este un aparat foarte popular în bucătării, fiind rapid și eficient pentru prepararea mâncării. Totuși, modelele mari pot consuma până la 2.000 de wați, ceea ce le face incompatibile cu prelungitoarele obișnuite. Folosirea unui prelungitor poate duce la supraîncălzirea cablului și la un risc real de incendiu. Cel mai sigur este să conectezi air fryer-ul doar atunci când îl folosești și să îl introduci direct într-o priză de perete.

Cuptorul cu microunde

Cuptoarele cu microunde sunt aparate cu un consum mare de energie, de aceea trebuie să fie alimentate de un circuit dedicat. Conectarea acestora la prelungitoare poate cauza supraîncălzirea cablurilor și, implicit, un pericol major de incendiu. Chiar dacă par ușor de mutat, aceste aparate nu ar trebui niciodată legate printr-un prelungitor.

Prelungitoare conectate între ele

O greșeală frecventă este folosirea mai multor prelungitoare legate în serie. Potricit electricianului citat de cnet.com, această metodă poate supraîncălzi firele și circuitul electric, ceea ce crește semnificativ riscul de incendiu. Prelungitoarele sunt proiectate pentru a fi folosite individual, pentru dispozitive cu consum moderat, nu pentru aparate mari sau pentru a extinde prizele în lanț.

Radiatoarele electrice

Radiatoarele electrice portabile sunt printre cele mai periculoase aparate atunci când sunt conectate la prelungitoare. Acestea sunt responsabile pentru multe incendii în locuințe, deoarece consumă mult curent și funcționează pe bază de elemente de încălzire. Prelungitoarele nu sunt proiectate să suporte un astfel de consum constant și intens, astfel că folosirea lor poate duce rapid la topirea mufelor și la incendii.

Prăjitorul de pâine și cuptorul electric mic

Chiar dacă sunt mici, prăjitoarele și cuptoarele electrice necesită o cantitate mare de energie pentru a funcționa. Consumul poate ajunge între 1.200 și 1.400 de wați, iar conectarea lor la prelungitoare obișnuite poate duce la supraîncălzirea cablurilor. Aceste aparate trebuie să fie alimentate direct de la priză pentru a evita orice risc de ardere a prelungitorului sau incendiu.

Frigiderul

Frigiderul, deși are un consum mai mic comparativ cu alte aparate, funcționează continuu și nu ar trebui conectat la prelungitoare. Chiar dacă un prelungitor nu ar declanșa un incendiu imediat, acesta poate afecta funcționarea aparatului, provocând probleme la motor, pierderi de alimente sau chiar defecțiuni majore ale sistemului de răcire.

Aparatul de aer condiționat

Unitățile de aer condiționat consumă mult curent și necesită o priză dedicată. Dacă aparatul este prea mic pentru spațiul care trebuie răcit, acesta va funcționa mai mult timp și va consuma și mai mult curent. Conectarea unui astfel de aparat la un prelungitor poate provoca supraîncălzirea cablului și poate duce la incendii, pe lângă faptul că eficiența aparatului va scădea și factura la curent va crește.

Recomandări generale

Prelungitoarele și prizele multiple trebuie folosite doar pentru electronice cu consum redus, cum sunt laptopurile, televizoarele sau telefoanele. Orice aparat care consumă mai mult de 1.500 wați ar trebui să fie conectat direct la priză. Alegerea corectă a prizelor și conectarea responsabilă a aparatelor contribuie la siguranța locuinței și reduce riscul de incendiu, protejând în același timp aparatele electrice și facturile de energie.

Acest ghid simplu poate ajuta orice proprietar să folosească electricitatea mai sigur și să evite accidente costisitoare sau periculoase.