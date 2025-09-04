Ultima ora
Cele 11 electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când pleci de acasă pe perioade mai lungi, potrivit electricienilor

Cele 11 electrocasnice pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când pleci de acasă pe perioade mai lungi, potrivit electricienilor
Ce electrocasnice trebuie scoase din priza inainte de a parasi locuinta: 11 exemple clare. Sursa foto: Profimedia

Atunci când pleci de acasă pentru mai multe ore sau zile, siguranța locuinței și economisirea energiei ar trebui să fie priorități. Chiar dacă unele aparate par inofensive, ele pot reprezenta un risc major de incendiu sau consum inutil de energie. Electricienii recomandă deconectarea anumitor electrocasnice pentru a evita incidente nedorite și facturi mai mari la curent.

Electrocasnice cu consum ascuns sau risc de supraîncălzire

Multe dintre aparatele pe care le folosim zilnic continuă să consume energie chiar și când par oprite. Scoaterea lor din priză poate preveni atât riscuri, cât și pierderi financiare:

1. Cafetiera
2. Fierul de călcat
3. Uscătorul de păr
4. Prăjitorul de pâine
5. Cuptorul cu microunde

Aceste aparate au componente care pot rămâne sub tensiune și se pot supraîncălzi dacă sunt lăsate conectate pe perioade lungi.

Electrocasnice cu baterii interne sau sisteme electronice sensibile

Anumite aparate electrice conțin baterii interne sau circuite delicate care pot fi afectate de fluctuațiile de tensiune. Deconectarea lor reduce riscul defectării și prelungește durata de viață:

6. Televizorul și set-top box-ul
7. Calculatorul desktop și imprimanta
8. Router-ul Wi-Fi
9. Consola de jocuri

Chiar dacă unele dintre ele consumă puțină energie în standby, riscul unui scurtcircuit sau al deteriorării componentelor electronice este mai mare dacă sunt lăsate conectate prea mult timp.

Electrocasnice cu lichide sau elemente de încălzire

Aparate care implică apă sau alte lichide prezintă un risc sporit dacă rămân conectate nesupravegheate. Scoaterea lor din priză reduce pericolul electrocutării sau al scurgerilor care pot provoca daune majore:

10. Aparatul de cafea cu rezervor de apă
11. Fierbătorul electric

Pe lângă siguranța personală, deconectarea electrocasnicelor ajută și la economisirea energiei, reducând consumul inutil și contribuind la un stil de viață mai sustenabil. Prin simpla măsură de a scoate aparatele din priză, poți preveni accidente și proteja atât locuința, cât și bugetul familiei.

