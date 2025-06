Cel mai vechi articol vestimentar egiptean descoperit vreodată – De ce este specială rochia Tarkhan?

Rochia Tarkhan, un articol vestimentar egiptean vechi de peste cinci milenii, este cea mai veche piesă vestimentară croită și cusută descoperită până acum.

Considerată cea mai veche piesă vestimentară croită din lume, rochia Tarkhan a fost realizată între 3482 și 3102 î.e.n., în perioada de tranziție spre Prima Dinastie a Egiptului, scrie publicația Live Science.

Rochia din in, croită și cusută manual, descoperită într-un mormânt egiptean antic

Descoperită în 1913 de celebrul arheolog britanic Sir Flinders Petrie, piesa a fost găsită în necropola de la Tarkhan, situată la aproximativ 60 km sud de Cairo. Inițial considerată un mănunchi de cârpe aruncate de jefuitorii de morminte, rochia a fost ignorată decenii la rând.

Abia în 1977, conservatorii de la Muzeul Victoria and Albert din Londra au identificat importanța vestigiului. Confecționată din in țesut manual, probabil din fibre de Linum usitatissimum, rochia are un guler în V, mâneci scurte și pliuri fine (așa-numitele „pliuri cuțit”) pe piept și umeri.

Partea inferioară a piesei nu s-a păstrat, astfel că nu se știe sigur dacă era o cămașă lungă, o tunică sau o rochie propriu-zisă. Specialiștii de la Muzeul Petrie al Colegiului Universitar din Londra (UCL), unde se află expusă în prezent, cred că aparținea unei femei tinere și suple.

Un studiu publicat în 2016 de Alice Stevenson și Michael Dee a confirmat datarea prin carbon a piesei, demonstrând că aceasta a fost realizată „chiar la începutul Primei Dinastii”.

Rochia Tarkhan ar fi fost purtată în altfel de împrejurări

Analiza a arătat, de asemenea, urme de purtare, ceea ce sugerează că nu a fost creată exclusiv pentru ritualuri funerare, ci era un articol de îmbrăcăminte de zi cu zi, purtat de o persoană de rang înalt.

Textilele sunt extrem de perisabile, iar descoperirea unui obiect vestimentar aproape complet conservat dintr-o epocă atât de timpurie este remarcabilă.

Rochia Tarkhan oferă cercetătorilor indicii valoroase despre evoluția confecționării textilelor în perioada formării statului egiptean unificat. Imaginile funerare din aceeași epocă redau persoane purtând veșminte similare, ceea ce întărește ideea că acest stil era la modă în rândul elitelor egiptene timpurii.

Descoperirea nu doar că documentează începuturile artei vestimentare, ci și întărește ipoteza conform căreia Egiptul antic avea deja o industrie textilă dezvoltată încă dinainte de instaurarea primilor faraoni.