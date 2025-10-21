Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 12:37
de Iulia Kelt

Cel mai mare proprietar de pădure din România - Achiziția record care schimbă totul în țara noastră pe harta exploatării forestiere
Cel mai mare proprietar de pădure din România / Foto: Pexels

Grupul suedez Ingka, care deține lanțul de magazine IKEA, a anunțat cea mai amplă achiziție de terenuri forestiere din istoria sa.

Prin intermediul diviziei Ingka Investments, compania va cumpăra aproximativ 153.000 de hectare de păduri în Letonia și Estonia, pentru suma de 720 de milioane de euro.

Tranzacția va consolida poziția grupului ca unul dintre cei mai mari proprietari privați de păduri din Europa și cel mai mare deținător de păduri din România.

Acordul include 135.324 de hectare în Letonia și 17.742 de hectare în Estonia, suprafețe împădurite în proporție de aproape 89%.

Vânzătorul este Södra, cea mai mare asociație de proprietari de păduri din Suedia. Finalizarea achiziției depinde de aprobarea autorităților de reglementare din cele două state baltice.

Ingka își extinde strategia de investiții sustenabile

Potrivit companiei, achiziția se aliniază strategiei Ingka de a investi în mod sustenabil și de a sprijini lanțurile valorice locale.

Reprezentanții grupului au declarat că vor colabora cu producătorii de cherestea și fabricanții de panouri din regiunea baltică pentru a procesa lemnul la nivel local, stimulând astfel economia regională.

„Ne propunem să creștem ponderea lemnului prelucrat în zonă și să consolidăm lanțul valoric al silviculturii din regiunea Baltică”, a explicat Niks Sauva, manager de țară al Ingka Investments Letonia.

Prin această achiziție, grupul ajunge să dețină aproximativ 331.500 de hectare de terenuri forestiere la nivel global, dintre care 110.000 ha în Letonia, 31.000 ha în Estonia, 27.000 ha în Lituania, 75.000 ha în SUA, 51.000 ha în România, 28.500 ha în Noua Zeelandă și 9.000 ha în Finlanda.

Ikea romania

IKEA Romania.

Controverse legate de exploatarea pădurilor din România

Deși Ingka promovează investițiile în gestionarea sustenabilă a pădurilor, compania a fost vizată de critici din partea organizațiilor de mediu din România.

Greenpeace a acuzat recent grupul că permite exploatarea arborilor din păduri seculare și că utilizează o certificare FSC depășită, care nu ar respecta standardele actuale ale Uniunii Europene privind biodiversitatea.

Reprezentanții Ingka au respins acuzațiile, afirmând că toate activitățile respectă legislația națională și standardele internaționale de sustenabilitate.

Grupul subliniază că obiectivul său este protejarea ecosistemelor și menținerea unui echilibru între nevoile economice și cele de mediu.

În ultimii ani, IKEA a investit constant în terenuri forestiere la nivel global, inclusiv în Statele Unite, unde a cumpărat suprafețe în statul Georgia pentru a le proteja de dezvoltatori.

În România, compania rămâne cel mai mare proprietar privat de păduri și deține, de asemenea, parcuri eoliene achiziționate de la compania daneză Vestas.

