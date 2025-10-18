Cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă, la mai puțin de două ore de București. Este de neratat

Dacă eşti în căutarea unui loc aproape de Bucureşti unde natura îşi schimbă hainele într-un spectacol de culori, merită să îţi îndrepţi paşii spre Valea Doftanei, judeţul Prahova.

Unde găsești cea mai frumoasă pădure în culori de toamnă

În toiul toamnei, întregul peisaj se transformă într-o explozie de nuanţe: roşu, portocaliu, galben si verzui-ardente, iar pentru ca tabloul să fie complet, toate aceste culori se reflectă în apa de smarlad a Lacului Paltinul.

Potrivit ghizilor turistici, Lacul Paltinu „este un lac de acumulare aflat la mică distanţă de Câmpina şi aproape de Bucureşti” şi este „înconjurat de păduri de conifere şi de foioase, care pe timpul toamnei capătă culori încântătoare”.

Mai liber decât pe Valea Prahovei

Încă o dovadă a fost publicată recent pe Instagram, unde un internaut a postat un filmuleț înregistrat în pădurea din jurul Lacului Paltinu. Culorile îți taie respirația, iar vibrația este una bună. În plus, se vede și lacul, cu culoarea lui superbă.

Un alt motiv pentru a vizita această zonă este și traficul mai puțin aglomerat. Deşi drumul te duce pe Valea Doftanei, zona nu este la fel de aglomerată ca Valea Prahovei şi oferă mai multă linişte pentru plimbare sau fotografie. Așadar, iată ce poți face în acest weekend și sigur nu vrei regreta.