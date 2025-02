Cel mai mare fulg de nea a avut 38 de centimetri. Unde a fost observat uriaşul pufos?

Atunci când ninge, pe pământ cad zilnic miliarde de fulgi de zăpadă. Mai mici sau mai mari, mai strălucitori sau mai pufoși, sunt mereu diferiţi. Unul dintre ei, însă, a surprins întreaga Planetă cu dimensiunea sa: cel mai mare fulg de nea a măsurat 38 de centimetri şi a intrat în Cartea Recordurilor.

Unde a fost observat cel mai mare fulg de nea

Mereu diferiţi şi spectaculoşi, fulgii de zăpadă sunt îndrăgiţi de toată lumea. Ninsoarea este unul dintre fenomenele cele mai iubite de pe Pământ, distracţia fiind garantată oriunde se aşterne plapuma de nea. Pe 27 ianuarie 1887, însă, o puternică furtună de zăpadă din valea râului Clark Fork, lângă Missoula, Montana, Statele Unite ale Americii, avea să ofere lumii cel mai mare fulg de nea.

În acea zi, toţi fulgii au fost descriși ca fiind „mai mari decât oalele de lapte”, măsurând până la 38 de centimetri în diametru Această relatare a fost consemnată de fermierul Matt Coleman și a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness ca fiind cea mai mare dimensiune înregistrată a unui fulg de zăpadă.

Este important de menționat că astfel de fulgi de dimensiuni mari sunt, de obicei, aglomerări de cristale de zăpadă care se unesc în timpul căderii, formând structuri mai mari decât fulgii individuali. Deși evenimentul s-a produs în urmă cu peste un secol, rămâne un subiect fascinant în studiul fenomenelor meteorologice și al formării fulgilor de zăpadă.

Cele mai puternice furtuni de zăpadă din istorie

Acum că am aflat că cel mai are fulg de nea a fost observat în frumoasa regiune Montana din America, este important de ştiut şi care este considerată cea mai puternică furtună de zăpadă din istorie. De-a lungul istoriei, numeroase furtuni de zăpadă au avut un impact devastator asupra comunităților, paralizând activitățile cotidiene și provocând pierderi semnificative. Printre cele mai notabile se numără:

Marele Viscol din 1888 (The Great Blizzard of 1888). În martie 1888, o furtună teribilă a lovit coasta de est a Statelor Unite, îngropând orașul New York sub un strat gros de zăpadă. Această furtună, cunoscută și sub numele de „Uraganul alb”, a fost una dintre cele mai grave din istorie, provocând sute de decese și paralizând infrastructura orașului.

„Snowmageddon” din 2010. În februarie 2010, o puternică furtună de zăpadă a lovit America de Nord, afectând state precum Maryland, Virginia, Pennsylvania și Carolina de Nord. În Washington D.C., stratul de zăpadă a depășit un metru, depășind recordurile anterioare și determinând închiderea instituțiilor guvernamentale și a școlilor.

Furtuna de zăpadă din Buffalo, 2022. În decembrie 2022, orașul Buffalo din statul New York a fost lovit de o furtună de zăpadă severă, cu ninsori continue timp de două zile și un strat de zăpadă care a depășit un metru și jumătate. Această furtună a provocat cel puțin 31 de decese în statul New York, multe persoane fiind găsite degerate în automobilele lor.

Furtuna de zăpadă din Moscova, 2019. În ianuarie 2019, Moscova a fost afectată de cea mai puternică furtună de zăpadă din ultimii 70 de ani, cu un strat de zăpadă care a depășit 40 de centimetri în multe zone ale orașului. Această furtună a perturbat semnificativ transportul și activitățile zilnice ale locuitorilor.

