Cel mai gustos festival din Transilvania revine în 2025. De ce trebuie să mergi la Taste of Transylvania între 4 și 7 septembrie

Taste of Transylvania 2025 promite o ediție memorabilă, chiar mai spectaculoasă decât cele precedente. Iată de ce merită să faci loc în calendar pentru acest weekend gastronomic între 4 și 7 septembrie.

Gastronomia transilvăneană între tradiție și excelență contemporană

Festivalul reunește bucătăria bunicii — rețete autentice transilvănene — cu rafinamentul stelelor Michelin, într-un cadru natural de poveste. Motto-uri precum „Unde tradițiile transilvănene se întâlnesc cu stelele Michelin” subliniază această armonie între rădăcinile locale și standardele culinare mondiale.

Evenimentul pune pe o scenă autentică mâncarea tradițională reinterpretată, într-o manieră contemporană, cu respect pentru moștenire și calitate.

Invitați internaționali de excepție

În 2025, festivalul face un salt calitativ: vor fi prezenți chefi internaționali de renume, care ridică nivelul experienței:

Ana Roš (Slovenia), deținând un restaurant cu trei stele Michelin și o stea verde, desemnată „cea mai bună femeie bucătar din lume” în 2017. În 2024 a primit premiul „Best voted by professionals” din partea The Best Chef Awards.

Alessandro Ingiulla , chef la restaurantul Sapio din Catania, Sicilia — cel mai tânăr bucătar din Italia distins cu stea Michelin.

Iñaki Bolumburu, chef nomad din Țara Bascilor, colaborator în restaurante Michelin, cunoscut pentru experiențele culinare autentice pe care le oferă.

Acești invitați transformă festivalul într-un punct de atracție gastronomică internațională.

Talente românești și expunere culinară locală

Nu lipsesc nume importante din gastronomia românească:

Alex Petricean , Mihai Toader , Oana Coantă — prezențe marcante cu restaurante precum NOUA, Soro Lume și Bistro de l’Arte; vor susține cooking show-uri și vor fi expozanți culinari.

Cezar Munteanu, în numele ANBCT (Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor din România), gestionează un stand special cu un meniu reprezentativ.

Impactul festivalului este amplificat de prezența unor restaurante maghiare de top — Babel, Costes Downtown (ambele cu stea Michelin) — și legenda Gerbeaud. Alături de producători regionali din Ungaria și Transilvania, festivalul devine și o piață vie a tradițiilor culinare.

Experiențe multisenzoriale pentru toate gusturile

Pe lângă spectacole culinare, festivalul oferă:

Concerte memorabile cu IRIS, Don’t Stop The Queen, Tárkány Művek și Bogdan Simion.

Activități pentru copii , cort de vinuri autentic , stână complet echipată .

Culegere tradițională de cartofi duminică dimineața, în care participanții pot câștiga premii valoroase (cu necesitatea înregistrării prealabile pentru ziua de duminică).

Locație și acces

Taste of Transylvania 2025 are loc în Gyimesi Skanzen, Satul de Vacanță Boroș, Lunca de Jos (Valea Boroș, nr. 65), în inima unei zone cu peisaje spectaculoase. Organizatorii promit nu doar un eveniment culinar, ci o experiență completă de la primul pas în perimetrul festivalului, cu acces facil și posibilitatea achiziției biletelor pentru întreaga perioadă a festivalului.

Printre dealurile transilvănene, festivalul oferă o fuziune între autenticitate locală și gastronomia de elită, îmbogățită de invitați internaționali remarcabili, artiști muzicali și activități interactive pentru toate vârstele. Dacă îți dorești o experiență completă — culinară, culturală, senzorială — Taste of Transylvania este destinația ideală pentru începutul lunii septembrie 2025. Pentru bilete, poți accesa acest link.