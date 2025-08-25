Cel mai frumos port din lume, unul european. Se va umple de turişti în următorii ani, este o bijuterie ascunsă

Un nou studiu a desemnat capitala Maltei, Valletta, drept cel mai spectaculos port din lume pentru turiștii care sosesc cu vase de croazieră. Această concluzie vine în urma unei cercetări inedite realizate cu ajutorul tehnologiei eye-tracking (urmărirea mișcării ochilor), aplicată pe un eșantion de 100 de pasageri. Rezultatul? Portul Valletta este locul care a captat cel mai repede și pentru cel mai mult timp privirea participanților.

Portul, un adevărat spectacol vizual

Situată la doar 80 de kilometri sud de Sicilia, Malta este adesea numită „Caraibele Europei” datorită apelor sale turcoaz și plajelor cu nisip fin. Dar ceea ce impresionează și mai mult este capitala Valletta, un oraș construit ca o fortăreață după Marele Asediu din 1565, de către Cavalerii Ioaniți. Numele său vine de la Jean Parisot de la Valette, marele maestru care a condus ordinul religios militar în acea perioadă.

Astăzi, orașul-port este un amestec irezistibil între istorie și relaxare modernă. Cu 320 de monumente istorice recunoscute de UNESCO și plaje spectaculoase în apropiere, Valletta le oferă vizitatorilor șansa de a combina un city break cultural cu zile leneșe la malul mării.

De ce fascinează portul Valletta

Potrivit specialiștilor, sosirea într-un port de croazieră nu înseamnă doar ancorarea într-o destinație, ci o experiență vizuală și emoțională puternică. Lauren Heavner, cântăreață profesionistă cu peste 10 ani de experiență pe vase de croazieră, a descris perfect momentul:

„Prima dată când am intrat în portul Valletta, am plâns. Orașul acesta, cu zidurile sale aurii scăldate în lumina Mediteranei, pare o combinație între Ierusalim, nordul Africii și rafinamentul european. Este imposibil să rămâi indiferent.”

Recomandările sale pentru turiști includ o excursie cu barca alături de un căpitan local pentru a descoperi Laguna Albastră și peșterile ascunse, plimbări prin străduțele din piatră ca un labirint pentru visători, dar și vizite la obiective de patrimoniu precum Muzeul Național de Război din Fort St. Elmo, Palatul Marelui Maestru sau impresionanta Catedrală Co-Catedrala Sf. Ioan, considerată o capodoperă barocă.

Alte porturi spectaculoase

Deși Valletta a câștigat detașat titlul de „cel mai frumos port din lume”, studiul a evidențiat și alte destinații remarcabile:

Ushuaia, Argentina, supranumit „Capătul lumii”, unde croazierele se desfășoară pe fundalul munților acoperiți de zăpadă.

Palermo, Sicilia, unde turiștii sunt întâmpinați de piețe pitorești și restaurante cu specific italian.

Lisabona, Portugalia, unde vasele trec pe sub spectaculosul pod 25 de Abril înainte de a ancora.

Sydney, Australia, unde portul oferă priveliști iconice asupra Opera House și Harbour Bridge.

În clasamentul celor mai atractive 20 de porturi au intrat și destinații exotice din Caraibe: Nassau (Bahamas), Oranjestad (Aruba) și Philipsburg (St. Maarten).

Specialiștii în turism estimează că Valletta va atrage un număr tot mai mare de vizitatori în următorii ani. Portul nu este doar un loc de tranzit, ci un spectacol în sine. Turiștii care ajung aici au parte de o experiență completă: istorie vie, peisaje de neuitat, gastronomie mediteraneană și ospitalitatea malteză.

Ceea ce la început a fost o cetate ridicată pentru apărare s-a transformat astăzi într-una dintre cele mai frumoase porți maritime din lume, o destinație care își așteaptă vizitatorii cu un amestec unic de cultură, soare și magie mediteraneană.