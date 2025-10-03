Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 13:21
de Vieriu Ionut

Cel mai bun moment pentru a planta merii, pentru creștere rapidă și producție bogată de fructe

UTILE
Cel mai bun moment pentru a planta merii, pentru creștere rapidă și producție bogată de fructe
Cel mai bun moment pentru a planta meri

Plantarea unui măr nu este doar o activitate practică de grădinărit, ci și un proces care aduce satisfacții pe termen lung. Un pom bine plantat și îngrijit corespunzător poate oferi nu doar frumusețe în grădină, ci și fructe gustoase, sezon după sezon. Pentru a obține aceste rezultate, momentul ales pentru plantare are un rol decisiv, influențând atât creșterea, cât și longevitatea copacului.

De ce este important momentul plantării

Succesul unui măr începe chiar din ziua în care este așezat în pământ. Atunci când plantarea se face la momentul potrivit, pomul are șanse mai mari să prindă rădăcini sănătoase, să reziste mai bine la factorii de mediu și să producă fructe de calitate. Steve Conaway, doctor în horticultură la Grădina Botanică New England din Tower Hill, subliniază faptul că alegerea anotimpului de plantare diferă în funcție de zona de rezistență și de specificul climatic.

Plantarea de primăvară, ideală pentru zonele reci

În regiunile cu ierni lungi și reci începutul primăverii este recomandat pentru plantarea merilor.

„În acest moment, solul s-a dezghețat și este ușor de lucrat, iar copacii pot fi transplantați în timp ce sunt încă latenți, înainte de a începe creșterea activă”, explică Conaway.

Avantajul acestei perioade este că rădăcinile se pot dezvolta treptat într-un sol umed și răcoros, pregătindu-se pentru întreg sezonul de creștere.

Toamna, perioada favorabilă în zonele calde

Pentru regiunile cu temperaturi mai blânde, sfârșitul toamnei este considerat cel mai bun moment pentru a planta meri.

„Combinația dintre sol cald și temperaturi mai scăzute ale aerului permite pomilor să prindă rădăcini până în lunile de iarnă”, afirmă Conaway.

Această etapă pregătește copacul pentru o dezvoltare viguroasă odată cu venirea primăverii.

Reguli pentru plantarea merilor cu rădăcini goale

Există o diferență importantă între pomii crescuți în ghiveci și cei cu rădăcini goale. Ultimii trebuie plantați doar în perioada de repaus vegetativ, fie primăvara devreme, fie toamna târziu, pentru că rădăcinile lor expuse sunt extrem de sensibile la uscăciune și la temperaturi extreme.

„Plantarea la mijlocul iernii poate crește probabilitatea apariției daunelor cauzate de îngheț sau a buzunarelor de aer în jurul bulgărilor de sol înghețate, care pot usca rădăcinile”, avertizează specialistul.

Situații când nu este indicat să plantezi meri

Chiar dacă tentația de a planta poate fi mare, există perioade care nu sunt potrivite pentru merii tineri. Conaway recomandă evitarea zilelor cu temperaturi extreme, fie ele de vară toridă sau iarnă geroasă, pentru că pomii riscă să fie afectați de stresul termic și de lipsa de stabilitate a rădăcinilor. Chiar și plantarea de vară, posibilă doar pentru pomii în ghiveci, necesită o atenție sporită și udări constante pentru a compensa riscul de uscare.

Sfaturi esențiale pentru o plantare corectă

Pe lângă alegerea anotimpului potrivit, tehnica de plantare face diferența. Ray Wight, managerul livezii Wight’s Apple Orchard, recomandă săparea unei gropi de două ori mai late decât cepetul de rădăcini, dar nu mai adânci. Înainte de plantare, rădăcinile trebuie tăiate ușor pentru a stimula creșterea sănătoasă și pentru a evita ca acestea să se înfășoare în jurul trunchiului.

După plantare, udarea abundentă este esențială pentru fixarea solului și eliminarea buzunarelor de aer. În plus, un strat de mulci aplicat în jurul bazei pomului ajută la păstrarea umidității, protejează rădăcinile și reduce apariția buruienilor. Wight recomandă și fertilizarea anuală, de preferat la începutul primăverii, pentru a susține creșterea și rodirea.

Greșeli frecvente de evitat

Grădinarii trebuie să fie atenți la câteva capcane care pot afecta dezvoltarea pomului. Printre ele se numără plantarea în zone umbroase sau cu drenaj slab, udarea excesivă, dar și lipsa protecției împotriva rozătoarelor și a altor animale. Toate acestea pot limita productivitatea și pot slăbi sănătatea mărului pe termen lung.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
FOTO | Ce a mai rămas în picioare în Fâșia Gaza: dimensiunea dezastrului și acum scenariile reconstrucției după bombardamentele Israelului
FOTO | Ce a mai rămas în picioare în Fâșia Gaza: dimensiunea dezastrului și acum scenariile reconstrucției după bombardamentele Israelului
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Autostrada din România care va fi monitorizată cu radare fixe din 2 în 2 kilometri. Șoferii vor fi supravegheați non-stop
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Momentul în care o mașină este lovită în plin de un copac doborât de furtună în Capitală VIDEO
Cum influențează sporurile de noapte, toxicitate sau pericol valoarea pensiei. Exemple concrete de calcul
Cum influențează sporurile de noapte, toxicitate sau pericol valoarea pensiei. Exemple concrete de calcul
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu
Toyota ar putea construi primul său model GR complet pe cont propriu
Mostrele aduse de pe fața îndepărtată a Lunii arată diferențe neașteptate față de partea vizibilă
Mostrele aduse de pe fața îndepărtată a Lunii arată diferențe neașteptate față de partea vizibilă
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...