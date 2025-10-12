Cel mai bătrân președinte în funcție din lume se pregătește pentru un nou mandat

Camerunul se află într-un moment decisiv al istoriei sale politice, în timp ce țara central-africană se pregătește să meargă la urne pentru un nou scrutin prezidențial. Deși contextul social și economic este tensionat, atenția se îndreaptă din nou către actualul președinte, Paul Biya, care, la 92 de ani, pare hotărât să continue să conducă țara, în pofida apelurilor repetate de a se retrage din viața politică.

Alegerile din Camerun, marcate de controverse și incertitudine

Biya, aflat la putere din 1982, este deja cel mai bătrân președinte în funcție din lume și, potrivit analiștilor, favorit pentru a obține al optulea mandat. Chiar și în fața criticilor legate de vârstă și de starea sa de sănătate, el continuă să fie susținut ferm de partidul său, iar reprezentanții formațiunii afirmă că liderul este „într-o formă excelentă”.

„Candidatul nostru este într-o formă excelentă… și este capabil să continue ceea ce a început”, a declarat Grégoire Owona, ministrul Muncii și secretar general al partidului de guvernământ, într-un interviu acordat postului RFI la sfârșitul lunii septembrie.

Opoziție fragmentată și lipsită de forță

Deși 11 candidați au intrat în cursa prezidențială, opoziția pare mai divizată ca niciodată. Cel mai credibil contracandidat al lui Biya, Maurice Kamto, a fost împiedicat printr-o interdicție judecătorească să participe la alegeri, fapt care a alimentat suspiciunile privind corectitudinea procesului electoral.

Alți competitori, precum Issa Tchiroma Bakary – fost ministru care a părăsit recent tabăra prezidențială – sau Bello Bouba Maigari, primul prim-ministru al lui Biya în 1982, au reușit să atragă câteva mii de simpatizanți, însă campaniile lor nu au avut coeziunea necesară pentru a reprezenta o alternativă reală.

Comisia electorală, cunoscută sub numele de Elections Camerun, este acuzată de opoziție că ar acționa în favoarea partidului de guvernământ, ceea ce a crescut neîncrederea în procesul de vot.

Țară afectată de crize multiple

Situația socială și economică a Camerunului rămâne dificilă. Aproape o treime din populație trăiește cu mai puțin de doi dolari pe zi, iar șomajul în rândul tinerilor este alarmant. Mulți dintre cei 7,8 milioane de alegători nu își amintesc alt lider în afară de Biya, iar o mare parte a tineretului și-a pierdut încrederea în sistemul politic.

În paralel, conflictele interne complică și mai mult atmosfera electorală. În regiunile din vestul țării, confruntările dintre separatiștii anglofoni și forțele guvernamentale continuă din 2017, provocând mii de morți și strămutarea a peste 700.000 de persoane. În același timp, zona de nord este afectată de atacurile jihadiștilor.

Lidera Partidului Popular din Camerun, Kah Wallah, a explicat că mișcarea pe care o conduce nu a susținut alegerile din 2018 din cauza crizei anglofone, poziție pe care o menține și astăzi.

„Încă credem că este de neconceput ca regimul Biya să meargă la alegeri fără a asigura securitatea cetățenilor în #NOSO”, a spus ea, referindu-se la regiunile Nord-Vest și Sud-Vest.

Promisiuni electorale și apeluri la schimbare

Deși apare rar în public, Paul Biya a participat marți la un miting de campanie în orașul Maroua, din nordul țării. În fața susținătorilor săi, el a promis măsuri menite să reducă șomajul, să îmbunătățească infrastructura și să sporească securitatea în regiunile afectate de conflicte.

„Sunt pe deplin conștient de problemele care vă preocupă, cunosc așteptările neîmplinite care vă fac să vă îndoiți de viitor”, a declarat Biya. „Pe baza propriei mele experiențe, vă pot asigura că aceste probleme nu sunt insurmontabile.”

Totuși, criticile la adresa președintelui s-au înmulțit. Arhiepiscopul Samuel Kleda a afirmat într-un interviu că „nu este realist” ca Biya să continue să conducă, în timp ce chiar și membri ai familiei sale au păreri diferite. Fiica sa, Brenda Biya, a stârnit controverse după ce a afirmat pe TikTok că tatăl ei „a făcut prea mulți oameni să sufere”, îndemnând cetățenii să nu îl voteze. Deși ulterior a șters postarea, mesajul a continuat să circule pe rețelele sociale.

Un tânăr artist din Douala, Theophile, a descris alegerile drept o „înșelătorie”, declarând că „atâta timp cât sistemul rămâne în vigoare, nu se poate face nimic. Trebuie să existe o schimbare”.

Alegeri sub semnul stagnării

Pe măsură ce Camerunul se apropie de ziua votului, atmosfera este una de resemnare și neîncredere. Prezența la urne a scăzut constant în ultimii ani, iar conflictul din regiunile anglofone, combinat cu dificultățile economice, pare să fi adâncit sentimentul de stagnare politică.

În ciuda apelurilor venite din toate direcțiile, Paul Biya rămâne hotărât să își mențină puterea. Duminică, alegătorii vor decide dacă liderul care a condus țara timp de peste patru decenii își va prelungi domnia pentru încă un mandat.