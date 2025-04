Ceasul astronautului Neil Armstrong, primul om pe Lună, s-a vândut pentru o sumă record. Câte milioane a costat și cine îl va purta

Un ceas istoric, deținut de Neil Armstrong – primul om care a pășit pe Lună în 1969 – a fost vândut recent la o licitație din Boston pentru suma record de 2,2 milioane de dolari (aproximativ 2,06 milioane de euro). Ceasul Omega Speedmaster din aur de 18 karate, parte a unei serii comemorative create de Omega pentru astronauții Apollo, a fost adjudecat în cadrul unei licitații organizate de RR Auction, scrie Space.com.

O piesă rară, cu o valoare istorică inestimabilă

Ceasul a fost oferit lui Neil Armstrong în noiembrie 1969, la patru luni după ce a devenit primul om care a pășit pe suprafața Lunii, în cadrul unei ceremonii organizate la Houston. Din seria „Tribute to Astronauts”, piesa cu numărul 17 din cele 26 produse special pentru astronauții misiunilor Apollo, este gravată pe spate cu numele lui Armstrong, misiunea și citatul simbolic: „To mark man’s conquest of space with time, through time, on time.”

Ceasul era o versiune aurie a celebrului Speedmaster Professional, primul ceas purtat pe Lună. Deși în timpul aselenizării din misiunea Apollo 11 Armstrong a lăsat ceasul oficial în modulul lunar din motive tehnice, colegul său Buzz Aldrin a devenit primul care a purtat efectiv un ceas pe Lună. Acest model comemorativ, însă, a devenit o piesă rară și extrem de căutată de colecționari.

O vânzare cu scop caritabil

Mark Armstrong, fiul astronautului, a declarat că ceasul era purtat de tatăl său doar la ocazii speciale și a anunțat că jumătate din suma obținută la licitație va fi donată către cauze caritabile susținute de Neil Armstrong în timpul vieții sale. De asemenea, o parte din bani va merge către Fundația Brian LaViolette, care oferă burse pentru tinerii cu rezultate excepționale.

Ceasul a fost cumpărat de un colecționar anonim, dar prezența piesei în licitație a atras atenția pasionaților de istorie spațială din întreaga lume. Cu această vânzare, modelul lui Armstrong devine cel mai scump ceas aparținând unui astronaut vândut vreodată și al treilea cel mai valoros obiect legat de explorarea spațiului, după o capsulă sovietică și o jachetă purtată de Buzz Aldrin.

Obiectele spațiale, tot mai căutate de colecționari

Ceasul lui Armstrong nu a fost singura piesă valoroasă din licitație. Un alt Speedmaster din aur, oferit lui Edgar Mitchell (Apollo 14), s-a vândut pentru 142.000 de dolari. În ultimii ani, obiectele care au aparținut astronauților – fie ele instrumente, costume sau piese vestimentare – au devenit tot mai prețuite, atingând valori de ordinul milioanelor de dolari.

În prezent, ceasul oficial Speedmaster purtat de Armstrong în misiunea Apollo 11 se află la Smithsonian, în cadrul Muzeului Național al Aerului și Spațiului din Washington.

Această vânzare nu este doar o tranzacție de lux, ci o reafirmare a fascinației pe care o exercită explorarea spațiului asupra omenirii – și a valorii simbolice a fiecărui obiect care a fost legat, chiar și indirect, de momentul istoric din 20 iulie 1969.