Cea mai recentă reinterpretate a clasicului Mercedes-Benz G-Class costă 250.000 de dolari: Ce știe să facă bijuteria reinventată pentru 2025

Expedition Motor Company (EMC) a prezentat cea mai recentă reinterpretare a celebrului Mercedes-Benz G-Class, o versiune cabriolet cu ampatament lung, denumită 250GD LWB.

Mașina combină robustețea militară a modelului original din 1993 cu rafinamentul contemporan și performanțe remarcabile.

Cu un preț de pornire de peste 250.000 de dolari, acest restomod promite o experiență exclusivistă, capabilă să transporte până la opt pasageri în aer liber, scrie Autoblog.

Un G-Wagen al aventurierilor și colecționarilor

Compania americană, fondată în New Jersey în 2017, este specializată în restaurarea și modernizarea modelelor G-Class vechi, păstrând spiritul autentic al mașinilor.

În cazul 250GD LWB, EMC a extins caroseria pentru a permite instalarea a două bănci suplimentare orientate lateral, oferind astfel spațiu pentru opt persoane.

Modelul include un plafon textil detașabil, un parbriz rabatabil și bare sport, accentuând senzația de libertate specifică unui cabriolet veritabil.

Exteriorul impresionează prin vopseaua EMC Racing Green, roțile negre mate de 18 inci, anvelopele off-road de 12,5 inci, pragurile laterale și scutul de oțel, care menține capacitățile off-road ale clasicului G-Wagen.

Sub capotă, clienții pot opta între două motorizări: un turbodiesel OM606 de 3,0 litri, cu 275 CP și 475 Nm, sau un V8 LS3 de 6,2 litri, capabil să dezvolte 430 CP.

Fiecare exemplar este realizat manual, procesul de transformare durând peste 2.500 de ore, iar fiecare mașină este acoperită de o garanție completă de un an, ceea ce, pentru banii aceștia, poate părea puțin.

Interior autentic, dar rafinat

Habitaclul păstrează atmosfera militară a modelului original din 1993, însă primește câteva modernizări discrete: scaune încălzite, tapițerie impermeabilă din piele maro închis, un nou volan, instrumentar de bord revizuit și un sistem multimedia modern.

EMC a reușit să creeze, așadar, un oarecare echilibru între confortul contemporan și autenticitatea istorică, rezultatul fiind o cabină care pare un „capsulă a timpului” adusă în prezent.

Cu această versiune extinsă și deschisă a modelului 250GD, EMC oferă o reinterpretare luxoasă a unuia dintre cele mai emblematice vehicule 4×4 din lume.

Fie că este condus pe drumuri de munte sau prezentat la un eveniment auto exclusivist, 250GD LWB demonstrează că designul clasic poate coexista perfect cu performanțele moderne, și că unele legende auto nu se demodează niciodată. Nu în ultimul rând, arată extraordinar de bine, chiar dacă pare ușor nepotrivit pentru oraș.