Ultima ora
Nicușor Dan, mesaj emoționant după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fotografia de familie a strâns 3.000 de reacții în doar 7 minute
27 oct. 2025 | 12:37
de Iulia Kelt

Cea mai recentă reinterpretate a clasicului Mercedes-Benz G-Class costă 250.000 de dolari: Ce știe să facă bijuteria reinventată pentru 2025

AUTO
Cea mai recentă reinterpretate a clasicului Mercedes-Benz G-Class costă 250.000 de dolari: Ce știe să facă bijuteria reinventată pentru 2025
Reinterpretarea unui clasic, dar pe bani buni

Expedition Motor Company (EMC) a prezentat cea mai recentă reinterpretare a celebrului Mercedes-Benz G-Class, o versiune cabriolet cu ampatament lung, denumită 250GD LWB.

Mașina combină robustețea militară a modelului original din 1993 cu rafinamentul contemporan și performanțe remarcabile.

Cu un preț de pornire de peste 250.000 de dolari, acest restomod promite o experiență exclusivistă, capabilă să transporte până la opt pasageri în aer liber, scrie Autoblog.

Vezi și:
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Rolls-Royce duce luxul la cote astronomice. Ce știm despre Spectre Inspired by Primavera, linia care redefinește eleganța la mașini

Un G-Wagen al aventurierilor și colecționarilor

Compania americană, fondată în New Jersey în 2017, este specializată în restaurarea și modernizarea modelelor G-Class vechi, păstrând spiritul autentic al mașinilor.

În cazul 250GD LWB, EMC a extins caroseria pentru a permite instalarea a două bănci suplimentare orientate lateral, oferind astfel spațiu pentru opt persoane.

Modelul include un plafon textil detașabil, un parbriz rabatabil și bare sport, accentuând senzația de libertate specifică unui cabriolet veritabil.

Exteriorul impresionează prin vopseaua EMC Racing Green, roțile negre mate de 18 inci, anvelopele off-road de 12,5 inci, pragurile laterale și scutul de oțel, care menține capacitățile off-road ale clasicului G-Wagen.

Sub capotă, clienții pot opta între două motorizări: un turbodiesel OM606 de 3,0 litri, cu 275 CP și 475 Nm, sau un V8 LS3 de 6,2 litri, capabil să dezvolte 430 CP.

Fiecare exemplar este realizat manual, procesul de transformare durând peste 2.500 de ore, iar fiecare mașină este acoperită de o garanție completă de un an, ceea ce, pentru banii aceștia, poate părea puțin.

G-Wagen-ul celor de la Expedition Motor Company – detaliu

G-Wagen-ul celor de la Expedition Motor Company – perspectivă lateral-spate

Interior autentic, dar rafinat

Habitaclul păstrează atmosfera militară a modelului original din 1993, însă primește câteva modernizări discrete: scaune încălzite, tapițerie impermeabilă din piele maro închis, un nou volan, instrumentar de bord revizuit și un sistem multimedia modern.

EMC a reușit să creeze, așadar, un oarecare echilibru între confortul contemporan și autenticitatea istorică, rezultatul fiind o cabină care pare un „capsulă a timpului” adusă în prezent.

Cu această versiune extinsă și deschisă a modelului 250GD, EMC oferă o reinterpretare luxoasă a unuia dintre cele mai emblematice vehicule 4×4 din lume.

Fie că este condus pe drumuri de munte sau prezentat la un eveniment auto exclusivist, 250GD LWB demonstrează că designul clasic poate coexista perfect cu performanțele moderne, și că unele legende auto nu se demodează niciodată. Nu în ultimul rând, arată extraordinar de bine, chiar dacă pare ușor nepotrivit pentru oraș.

Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
Recomandări
„Crime 101”: Chris Hemsworth și Mark Ruffalo se duelează moral într-un thriller cu miză uriașă. Când vezi în cinema „Autostrada Crimei”
„Crime 101”: Chris Hemsworth și Mark Ruffalo se duelează moral într-un thriller cu miză uriașă. Când vezi în cinema „Autostrada Crimei”
Un stâlp sculptat cu chip uman, vechi de 11.000 de ani, rescrie începuturile artei și simbolismului preistoric
Un stâlp sculptat cu chip uman, vechi de 11.000 de ani, rescrie începuturile artei și simbolismului preistoric
MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie
MedLife a reunit la Sibiu specialiști de top din Europa, România și Statele Unite pentru a dezbate progresele în neuro-oncologie
A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani
A murit „cel mai frumos băiat din lume”, actorul suedez Björn Andrésen s-a stins la 70 de ani
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Ce este raportul ANEVAR. Trebuie să îl ceri atunci când cumperi un apartament în România
Guillermo del Toro se opune folosirii inteligenței artificiale în filme: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”
Guillermo del Toro se opune folosirii inteligenței artificiale în filme: „Poveștile noastre trebuie să fie vii, nu generate”
Pot câinii să simtă fantome? Ce spune știința despre intuiția lor misterioasă
Pot câinii să simtă fantome? Ce spune știința despre intuiția lor misterioasă
Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney
Ce știm despre scenariul complet Star Wars „The Hunt for Ben Solo”, în raport cu Disney
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...