Cea mai potrivită mașină pentru șoferii începători. Ce conduci dacă abia ai luat carnetul și nu ai experiență destulă
Cea mai potrivită mașină pentru șoferii începători / Foto: Aviva

Alegerea primei mașini poate fi copleșitoare. Piețele sunt dominate de SUV-uri, mașinile electrice devin mai accesibile, dar încă scumpe pentru bugete reduse, iar piața second-hand nu și-a revenit complet.

Totuși, de decenii există un model care rămâne preferat de părinți, recomandat de instructori și apreciat de șoferii începători: Honda Civic. Modelul din 2025 continuă să fie cea mai ușor de condus și mai sigură alegere pentru noii șoferi, informează HowToGeek.

Siguranță și tehnologie adaptată pentru începători

Un aspect esențial pentru orice șofer la început de drum este siguranța. Fiecare versiune a Honda Civic 2025, chiar și cea de bază LX, vine standard cu pachetul Honda Sensing, care include avertizare la coliziune frontală, frânare automată de urgență, menținerea benzii de rulare, pilot automat adaptiv și prevenirea părăsirii drumului.

Aceste funcții ajută șoferii noi să gestioneze mai ușor situațiile neașteptate din trafic, oferind un „plasă de siguranță” în timpul condusului.

Rezultatele testelor de siguranță confirmă aceste beneficii: Honda Civic 2025 are rating de 5 stele la NHTSA și este așteptată să primească Top Safety Pick+ de la IIHS, la fel ca și modelele din ultimii ani.

În plus, consumul eficient de carburant (31 MPG în oraș și 40 MPG pe autostradă) și costurile reduse de întreținere fac din Civic o alegere economică pe termen lung.

honda civic 2025

Honda Civic 2025 / Foto: ENON Cars

Confort, fiabilitate și flexibilitate pe termen lung

Honda Civic 2025 este ușor de condus, cu direcție ușoară și controale intuitive, ideale pentru șoferii aflați la început.

Datorită razei mici de întoarcere, parcările strâmte și manevrele complexe nu mai sunt o problemă, iar motorul de 2.0 litri cu 158 CP și transmisia CVT oferă un compromis ideal între performanță și control.

Pe măsură ce șoferul câștigă experiență, modelul poate fi adaptat prin versiunile Sport și Touring, care adaugă motoare turbo, suspensie îmbunătățită și interioare mai sofisticate, păstrând în același timp ușurința de condus. Variantele Civic Si și Type R oferă performanțe mai ridicate, dar pe aceeași platformă fiabilă.

Civic 2025 include tehnologie utilă, nu gadgeturi inutile: Apple CarPlay, Android Auto, ecrane tactile de până la 9 inci, navigație, cameră pentru marșarier, comenzi vocale și conexiune Bluetooth stabilă. Designul modern și elegant, cu faruri LED, oferă atât stil, cât și funcționalitate.

Comunitatea largă de fani Civic, cu tutoriale, forumuri și grupuri dedicate, face tranziția către proprietatea unei mașini mult mai ușoară pentru noii șoferi.

În concluzie, Honda Civic 2025 rămâne alegerea ideală pentru șoferii începători: sigură, fiabilă, accesibilă și ușor de condus, pregătind șoferii să câștige încredere pe drum și să se bucure de experiența condusului fără stres.

