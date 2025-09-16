Cea mai nouă zi liberă pentru români – devenim încet lideri europeni la stat acasă. Concediul de odihnă este doar începutul distracției

O propunere legislativă depusă la Senat ar putea transforma prima zi de școală într-o zi liberă pentru părinți. Ideea pleacă de la realitatea că festivitățile de deschidere au loc, de regulă, într-o zi lucrătoare, iar mulți angajați sunt nevoiți să își consume din concediul de odihnă sau să se învoiască pentru a fi alături de copii. Proiectul vine pe fondul unui calendar deja generos de sărbători legale nelucrătoare și reaprinde discuția despre cât de multe zile libere au, în fapt, salariații din România.

Dincolo de tenta polemică a subiectului, inițiativa urmărește să ofere predictibilitate familiilor și să reducă tensiunile din relația angajat–angajator în prima zi de cursuri. E important de reținut că, în acest moment, este doar o propunere. Ca să devină realitate, are nevoie de votul ambelor Camere, de promulgare și de publicare în Monitorul Oficial. Până atunci, rămâne o direcție de politică publică ce completează un cadru deja bogat de zile libere și drepturi la odihnă.

Ce prevede propunerea și ce înseamnă pentru părinți

Proiectul stabilește ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți, așa cum sunt definiți în Codul civil, pentru ciclurile preșcolar, primar și gimnazial. Argumentul principal este nevoia de sprijin emoțional și logistic pentru copii la început de an, fără ca părinții să fie nevoiți să apeleze la artificii birocratice sau la bunăvoința angajatorului. În practică, dacă ar intra în vigoare, ar face loc unui ritual anual clar pentru familii, cu impact minim asupra planificării concediilor.

Dacă lucrezi într-o companie cu flux operațional strâns, ai vedea avantajul unei reguli uniforme, anunțate din timp. Angajatorii ar putea programa mai bine turele sau activitățile critice, iar părinții și-ar organiza fără stres prezența la festivități. Totuși, până la aprobarea finală, ziua rămâne lucrătoare ca oricare alta, iar accesul tău depinde de politica internă a angajatorului sau de zilele de concediu rămase.

Zilele libere legale deja garantate în 2025

Contextul propunerii se așază peste un calendar cu 17 zile de sărbătoare legală în 2025, dintre care 13 cad în timpul săptămânii. Practic, pentru majoritatea salariaților care lucrează luni–vineri, acestea sunt zile nelucrătoare certe, pe lângă concediul de odihnă. Debutul de an a adus deja un mic val de zile libere, odată cu includerea zilelor de 6 și 7 ianuarie în lista sărbătorilor legale, consolidate în ultimii ani.

În restul anului, minivacanțele se leagă mai ales în jurul Paștelui, Rusaliilor, Adormirii Maicii Domnului și Crăciunului. Important de observat este că sărbătorile legale nu se scad din concediul de odihnă. Dacă ai o programare de concediu care intersectează o zi nelucrătoare legal, acea zi nu îți „mănâncă” din bugetul anual de odihnă. Dacă propunerea cu prima zi de școală va fi adoptată, se va adăuga la această listă, dar până atunci, nu modifică nimic în programările oficiale.

Concediul de odihnă obligatoriu în funcție de vârstă

În condiții normale de muncă, concediul de odihnă minim garantat de lege este de 20 de zile lucrătoare pe an. E o limită de jos, iar contractele individuale sau colective pot urca numărul de zile, în funcție de politicile companiei sau de negocieri. Dincolo de această regulă generală, există categorii care beneficiază de zile suplimentare. Tinerii sub 18 ani se regăsesc explicit în lista categoriilor îndreptățite la concediu suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pe an. În practică, asta înseamnă că un minor angajat are, ca reper minim, 23 de zile lucrătoare de concediu anual.

Mai mult, Codul muncii cere ca, atunci când îți împarți concediul pe bucăți, să beneficiezi într-un an de cel puțin 10 zile lucrătoare consecutive de odihnă. Scopul e să existe o perioadă reală de refacere, nu doar fragmente împrăștiate care nu reușesc să reducă oboseala. Reține și că sărbătorile legale nu intră în calculul concediului: dacă pică în perioada ta de vacanță, nu ți se scade acea zi din totalul anual, ci rămâne o zi liberă separată.