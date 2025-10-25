Cea mai mică sticlă de bere din lume are 12 mm și conține o picătură de bere fără alcool. Cine a făcut-o și de ce

O sticluță minusculă, cât o unghie, a devenit noul simbol al moderației: conține doar o picătură de bere fără alcool și măsoară 12 milimetri înălțime. Ideea mizează pe efectul de surpriză pentru a transmite un mesaj simplu: uneori, mai puțin înseamnă cu adevărat mai bine, iar responsabilitatea începe cu alegerea conștientă a cantității.

Dincolo de trucul de imagine, obiectul este real și perfect funcțional pentru scara lui. Recipientul miniatural poate găzdui aproximativ 0,005 centilitri de lichid, adică o douăzecime de mililitru — practic o singură picătură. Faptul că e fără alcool întărește ideea campaniei: moderația nu presupune renunțare, ci echilibru.

Cum a fost posibilă „berea” de o picătură

Pentru a realiza sticluța, echipa a combinat cercetarea de precizie cu măiestria artizanală. Institutul RISE a folosit capilare cu fibră optică pentru a doza cantități microscopice, astfel încât „îmbutelierea” să fie exactă și repetabilă. În paralel, specialiștii în sticlă de la Glaskomponent au proiectat și suflat forma la scară foarte mică, păstrând proporțiile recognoscibile ale unei sticle clasice.

Detaliile finale au fost lucrate manual de artista miniaturistă Asa Strand: capacul, eticheta și nuanțarea sticlei. La acest nivel, fiecare gest contează – poziționarea etichetei, aderarea culorii, închiderea capacului. Nu există standarde pentru astfel de obiecte, așa că soluțiile s-au născut din răbdare, testare și multă precizie.

Cine a făcut-o și de ce contează

În spatele proiectului se află Carlsberg, care a prezentat „cea mai mică bere din lume” ca pe „cea mai moderată idee” a sa, tocmai pentru a promova consumul responsabil. Comunicatorii companiei subliniază că unii ar putea crede că imaginile sunt generate de AI, însă sticluța este un produs de manufactură și colaborare tehnică, nu o iluzie digitală. Mesajul este clar: responsabilitatea este o alegere de zi cu zi, nu un slogan. notează cei de la Spiritz.in.

Pentru a duce ideea mai departe, Carlsberg a lansat împreună cu Tekniska Högskolan Studentkår (Uniunea Studenților de la KTH, Suedia) un concurs prin care provoacă studenții să creeze o versiune și mai mică. Câștigătorul va primi 10.000 SEK și o vizită exclusivă la Carlsberg Research Laboratory din Copenhaga — locul în care multe inovații din lumea berii au prins viață. Dincolo de premiu, miza este creativitatea aplicată: transformarea unei glume vizuale într-o reflecție serioasă despre măsură și alegeri personale.

În cele din urmă, această sticluță de 12 milimetri funcționează ca un manifest: când mesajul este memorabil, o singură picătură poate cântări mai mult decât un pahar întreg.