Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
25 oct. 2025 | 23:10
de Andrei Simion

Cea mai mică sticlă de bere din lume are 12 mm și conține o picătură de bere fără alcool. Cine a făcut-o și de ce

CHESTII
Cea mai mică sticlă de bere din lume are 12 mm și conține o picătură de bere fără alcool. Cine a făcut-o și de ce
O sticluță de 12 mm, cu doar o picătură (0,005 cl) de bere fără alcool, a fost prezentată ca „cea mai mică bere din lume” pentru a promova consumul responsabil.

O sticluță minusculă, cât o unghie, a devenit noul simbol al moderației: conține doar o picătură de bere fără alcool și măsoară 12 milimetri înălțime. Ideea mizează pe efectul de surpriză pentru a transmite un mesaj simplu: uneori, mai puțin înseamnă cu adevărat mai bine, iar responsabilitatea începe cu alegerea conștientă a cantității.

Dincolo de trucul de imagine, obiectul este real și perfect funcțional pentru scara lui. Recipientul miniatural poate găzdui aproximativ 0,005 centilitri de lichid, adică o douăzecime de mililitru — practic o singură picătură. Faptul că e fără alcool întărește ideea campaniei: moderația nu presupune renunțare, ci echilibru.

Cum a fost posibilă „berea” de o picătură

Pentru a realiza sticluța, echipa a combinat cercetarea de precizie cu măiestria artizanală. Institutul RISE a folosit capilare cu fibră optică pentru a doza cantități microscopice, astfel încât „îmbutelierea” să fie exactă și repetabilă. În paralel, specialiștii în sticlă de la Glaskomponent au proiectat și suflat forma la scară foarte mică, păstrând proporțiile recognoscibile ale unei sticle clasice.

Detaliile finale au fost lucrate manual de artista miniaturistă Asa Strand: capacul, eticheta și nuanțarea sticlei. La acest nivel, fiecare gest contează – poziționarea etichetei, aderarea culorii, închiderea capacului. Nu există standarde pentru astfel de obiecte, așa că soluțiile s-au născut din răbdare, testare și multă precizie.

Cine a făcut-o și de ce contează

În spatele proiectului se află Carlsberg, care a prezentat „cea mai mică bere din lume” ca pe „cea mai moderată idee” a sa, tocmai pentru a promova consumul responsabil. Comunicatorii companiei subliniază că unii ar putea crede că imaginile sunt generate de AI, însă sticluța este un produs de manufactură și colaborare tehnică, nu o iluzie digitală. Mesajul este clar: responsabilitatea este o alegere de zi cu zi, nu un slogan. notează cei de la Spiritz.in.

Pentru a duce ideea mai departe, Carlsberg a lansat împreună cu Tekniska Högskolan Studentkår (Uniunea Studenților de la KTH, Suedia) un concurs prin care provoacă studenții să creeze o versiune și mai mică. Câștigătorul va primi 10.000 SEK și o vizită exclusivă la Carlsberg Research Laboratory din Copenhaga — locul în care multe inovații din lumea berii au prins viață. Dincolo de premiu, miza este creativitatea aplicată: transformarea unei glume vizuale într-o reflecție serioasă despre măsură și alegeri personale.

O sticluță bere de 12 mm alcool

Realizată împreună cu RISE, Glaskomponent și artista Åsa Strand, inițiativa include un concurs cu KTH în Suedia, premiu 10.000 SEK și o vizită la Carlsberg Research Laboratory.

În cele din urmă, această sticluță de 12 milimetri funcționează ca un manifest: când mesajul este memorabil, o singură picătură poate cântări mai mult decât un pahar întreg.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
Riscuri grave pentru confidențialitate și securitate în noile browsere cu agenți AI
Riscuri grave pentru confidențialitate și securitate în noile browsere cu agenți AI
Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune
Doi turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat sute de metri. A treia persoană s-a salvat ca prin minune
Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Schimbarea orei ne dă peste cap somnul: ce spun specialiștii despre efectele asupra organismului
Modelele de inteligență artificială ar avea „instinct de supraviețuire” și ar sabota oprirea, avertizează cercetătorii
Modelele de inteligență artificială ar avea „instinct de supraviețuire” și ar sabota oprirea, avertizează cercetătorii
Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri
Vacanța de toamnă 2025 începe: elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când revin la cursuri
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
Pacientul rănit în explozia din Rahova se întoarce în România. Ce se știe despre starea celorlalți internați
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
Așa păstrezi ouăle proaspete mai mult timp – regula pe care toți trebuie să o știe
POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul
POS-uri instalate în Catedrala Mântuirii Neamului pentru donații. Credincioșii pot contribui acum cu cardul
Revista presei
Adevarul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari, duși pe apa sâmbetei
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Playtech Știri
Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...