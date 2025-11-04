Cea mai mare superlună din 2025 va lumina cerul săptămâna aceasta: Sfaturi practice pentru fotografii amatori

Ultima ora
04 nov. 2025 | 15:56
de Iulia Kelt

Când vezi și fotografiezi Superluna / Foto: (imagine cu scop ilustrativ) Darryl Webb / Reuters

Cea mai impresionantă superlună a anului va putea fi observată miercuri seara, când satelitul natural al Pământului va apărea cu 8% mai mare și cu 16% mai luminos decât de obicei, la o distanță minimă de 357.000 km.

Iubitorii de astronomie ar trebui să își rezerve seara de miercuri pentru un spectacol ceresc rar: cea mai mare superlună din 2025.

Fenomenul are loc atunci când Luna se află în faza de Lună plină, dar și în cel mai apropiat punct față de Pământ pe orbita sa eliptică, numit perigeu, scrie The Daily Mail.

Potrivit Royal Museums Greenwich (RMG), dacă cerul va fi senin, Luna plină va fi vizibilă ca un disc alb strălucitor, ușor de observat cu ochiul liber.

Cei care dispun de un telescop sau de binocluri pot admira detaliile suprafeței selenare, iar fotograﬁi amatori sunt încurajați să încerce capturi nocturne în momentul în care satelitul răsare deasupra orizontului.

Cea mai apropiată Lună plină a anului și „Luna Castorului”

Miercuri, Luna va ajunge la o distanță de doar 357.000 km de Pământ, față de media de 384.400 km, făcând-o să pară mai mare și mai luminoasă. Ea coincide, de altfel, și cu celebrarea britanică Bonfire Night și poartă numele tradițional de „Luna Castorului” (Beaver Moon).

Denumirea are origini vechi, fiind folosită de triburile amerindiene și de coloniștii europeni pentru a marca perioada în care castorii devin activi înainte de iarnă, construindu-și baraje și adunând provizii.

Mai mult decât atât, superlunile au o influență ușoară asupra mareelor, deoarece atracția gravitațională exercitată de Lună este mai puternică atunci când aceasta se află mai aproape de Pământ. Totuși, specialiștii de la RMG precizează că efectul este minor, de doar câțiva centimetri față de mareele obișnuite.

Cum fotografiezi superluna, dacă ești fotograf

Deși nu este ultima superlună din 2025, următoarea va avea loc pe 4 decembrie. experții spun că Luna nu va mai apărea atât de mare și strălucitoare până pe 24 noiembrie 2026.

Cei care doresc să o fotografieze pot obține rezultate bune chiar și cu un telefon mobil, dacă acesta este sprijinit pe o suprafață stabilă pentru a evita tremurul imaginii.

Fotograﬁi care folosesc camere SLR pot apela la un obiectiv telefoto de cel puțin 250 mm, în timp ce pentru detalii optime sunt recomandate lentile de 500-600 mm sau telescoape cu distanță focală mare.

Specialiștii recomandă o viteză a obturatorului de 1/30 secunde și o valoare ISO scăzută, pentru a minimiza zgomotul de imagine.

Așadar, spor la fotografii cât mai frumoase, tuturor!

