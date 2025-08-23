Realitatea de pe plaja Paradis din Grecia, arătată de români. Imaginile postate de turişti spun multe: „Invazie de viespi şi mult gunoi”

Plaja Paradis din Thassos, una dintre cele mai promovate destinații de vacanță din Grecia, i-a dezamăgit pe mai mulți turiști români. Departe de imaginea idilică din fotografiile de pe internet, realitatea ar fi fost una mult mai dură: invazie de viespi și gunoaie lăsate pe nisip. Experiența a fost povestită pe grupul de Facebook ”Forum Thassos”, unde românii au împărtășit detalii din vacanțele lor.

Experiența unui turist: ”Patru ore de calvar”

Un internaut a relatat experiența trăită pe această plajă, într-o postare care a atras rapid atenția altor turiști români:

”Vreau să scriu și eu câteva gânduri din experiența trăită astăzi pe plaja Paradis. Suntem noi de felul nostru mai matinali și am ajuns pe plajă pe la ora 8:00, eram a doua mașină în parcare. Am făcut câțiva pași pe plajă și am rămas uimiți de invazia de viespi, era imposibil de stat, nu mai vorbesc de a încerca să mănânci ceva. Am mai fost și la alte plaje, dar ce am văzut aici a fost pur și simplu ieșit din comun. Cealaltă familie, care deja era pe plajă, era în disperare să aprindă niște cafea, dar efectul era zero. A fost un challenge să rămânem pe această plajă până la prânz, am rezistat. Văzând ce gunoi era lăsat pe plajă, am înțeles că totuși la mulți le lipsesc cei 7 ani de acasă. E o porcărie să lași gunoiul, pe care tot tu l-ai făcut, pe plajă. Nu e obligat nimeni să îl strângă după tine. Deci chiar nu am înțeles de ce poartă această denumire de Paradis, când în realitate am trăit 4 ore de calvar.”

Între imagine și realitate

Deși Plaja Paradis rămâne una dintre cele mai populare destinații promovate în insula Thassos, experiențele relatate de turiști arată că realitatea poate fi departe de fotografiile spectaculoase de pe internet.

Invazia de viespi și mormanele de gunoi lăsate de vizitatori transformă o destinație de vis într-un loc greu de suportat pentru cei aflați în vacanță.

Astfel de mărturii ridică întrebări despre întreținerea plajelor și responsabilitatea turiștilor, dar și despre cât de mult contează comportamentul fiecăruia în păstrarea frumuseții naturale a locurilor vizitate.

Grecia rămâne destinația preferată a românilor și în 2025

În ciuda problemelor remarcate de unii turiști, Grecia rămâne destinația de vacanță preferată a românilor și în 2025. Dacă anul trecut aproximativ 1,4 milioane de români și-au petrecut concediul în statul elen, în acest an numărul vizitatorilor a crescut spectaculos.

Potrivit datelor oficiale, peste 4 milioane de vizitatori au ajuns în această țară doar în primele patru luni ale anului 2025, ceea ce marchează o majorare de 5,8% față de perioada similară din 2024, informează Travel and Tour World.

Printre principalele piețe care alimentează acest boom turistic se numără Statele Unite, Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Turcia. Creșterea numărului de sosiri internaționale confirmă interesul global reînnoit pentru Grecia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa.

Succesul Greciei în presezon este pus pe seama combinației dintre patrimoniul cultural bogat, clima prietenoasă și plajele spectaculoase care atrag vizitatori atât din țările Uniunii Europene, cât și din afara acesteia.

Noile tendințe de călătorie arată că turiștii aleg din ce în ce mai des Grecia pentru vacanțe timpurii, profitând de liniștea de dinaintea vârfului de sezon.