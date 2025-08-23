Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 18:47
de Badea Violeta

Realitatea de pe plaja Paradis din Grecia, arătată de români. Imaginile postate de turişti spun multe: „Invazie de viespi şi mult gunoi”

Vacanțe și turism
Realitatea de pe plaja Paradis din Grecia, arătată de români. Imaginile postate de turişti spun multe:
5imagini
Plaja Paradis din Grecia. Sursa foto: Facebook

Plaja Paradis din Thassos, una dintre cele mai promovate destinații de vacanță din Grecia, i-a dezamăgit pe mai mulți turiști români. Departe de imaginea idilică din fotografiile de pe internet, realitatea ar fi fost una mult mai dură: invazie de viespi și gunoaie lăsate pe nisip. Experiența a fost povestită pe grupul de Facebook ”Forum Thassos”, unde românii au împărtășit detalii din vacanțele lor.

Experiența unui turist: ”Patru ore de calvar”

Un internaut a relatat experiența trăită pe această plajă, într-o postare care a atras rapid atenția altor turiști români:

”Vreau să scriu și eu câteva gânduri din experiența trăită astăzi pe plaja Paradis. Suntem noi de felul nostru mai matinali și am ajuns pe plajă pe la ora 8:00, eram a doua mașină în parcare.

Am făcut câțiva pași pe plajă și am rămas uimiți de invazia de viespi, era imposibil de stat, nu mai vorbesc de a încerca să mănânci ceva. Am mai fost și la alte plaje, dar ce am văzut aici a fost pur și simplu ieșit din comun.

Cealaltă familie, care deja era pe plajă, era în disperare să aprindă niște cafea, dar efectul era zero. A fost un challenge să rămânem pe această plajă până la prânz, am rezistat.

Văzând ce gunoi era lăsat pe plajă, am înțeles că totuși la mulți le lipsesc cei 7 ani de acasă. E o porcărie să lași gunoiul, pe care tot tu l-ai făcut, pe plajă.

Nu e obligat nimeni să îl strângă după tine. Deci chiar nu am înțeles de ce poartă această denumire de Paradis, când în realitate am trăit 4 ore de calvar.”

Între imagine și realitate

Deși Plaja Paradis rămâne una dintre cele mai populare destinații promovate în insula Thassos, experiențele relatate de turiști arată că realitatea poate fi departe de fotografiile spectaculoase de pe internet.

Vezi și:
Românii din Thassos ignoră regulile insulei. Cum au fost surprinşi turiştii la Giola: “Dacă sari în cap, eşti mort”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”

Invazia de viespi și mormanele de gunoi lăsate de vizitatori transformă o destinație de vis într-un loc greu de suportat pentru cei aflați în vacanță.

Astfel de mărturii ridică întrebări despre întreținerea plajelor și responsabilitatea turiștilor, dar și despre cât de mult contează comportamentul fiecăruia în păstrarea frumuseții naturale a locurilor vizitate.

Grecia rămâne destinația preferată a românilor și în 2025

În ciuda problemelor remarcate de unii turiști, Grecia rămâne destinația de vacanță preferată a românilor și în 2025. Dacă anul trecut aproximativ 1,4 milioane de români și-au petrecut concediul în statul elen, în acest an numărul vizitatorilor a crescut spectaculos.

Potrivit datelor oficiale, peste 4 milioane de vizitatori au ajuns în această țară doar în primele patru luni ale anului 2025, ceea ce marchează o majorare de 5,8% față de perioada similară din 2024, informează Travel and Tour World.

Printre principalele piețe care alimentează acest boom turistic se numără Statele Unite, Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Turcia. Creșterea numărului de sosiri internaționale confirmă interesul global reînnoit pentru Grecia, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa.

Succesul Greciei în presezon este pus pe seama combinației dintre patrimoniul cultural bogat, clima prietenoasă și plajele spectaculoase care atrag vizitatori atât din țările Uniunii Europene, cât și din afara acesteia.

Noile tendințe de călătorie arată că turiștii aleg din ce în ce mai des Grecia pentru vacanțe timpurii, profitând de liniștea de dinaintea vârfului de sezon.

Temperaturile scad până la 0 grade. Zonele afectate brusc de frig în următoarele ore
Recomandări
Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident
Ce făceau pe munte tinerii care s-au răsturnat cu maşina, în Argeş? Experienţa frumoasă pe care voiau să o trăiască le-a adus sfârşitul. Cine i-a găsit după ore de la accident
Spălarea lenjeriei de pat la 60 de grade, mit sau adevăr? Sfatul specialiştilor pentru cearşafuri ca în hoteluri
Spălarea lenjeriei de pat la 60 de grade, mit sau adevăr? Sfatul specialiştilor pentru cearşafuri ca în hoteluri
Experţii spun că există un cod pe care hoții îl pun la ușa de la intrare în case pentru a fura. Cercurile trebuie să te pună pe gânduri
Experţii spun că există un cod pe care hoții îl pun la ușa de la intrare în case pentru a fura. Cercurile trebuie să te pună pe gânduri
O mașină s-a răsturnat într-o prăpastie în județul Argeș. Patru persoane au murit, iar un bărbat a scăpat miraculos
O mașină s-a răsturnat într-o prăpastie în județul Argeș. Patru persoane au murit, iar un bărbat a scăpat miraculos
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Problema de matematică de clasa a II-a pe care mulţi adulţi nu o pot rezolva. „Şiragul are 29 de mărgele”
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Au închiriat un apartament prin Airbnb și au lăsat o factură de 1.300 de euro, după ce l-au transformat într-o fermă de minat criptomonede
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Neplata întreținerii în România. Când poți fi dat în judecată de asociația de proprietari
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Cum arată litoralul românesc după ce apa mării s-a răcit până la 15 grade. Mulţi turişti încă se bucură de concediu: „Gheaţă”. Video
Revista presei
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul zilnic, duminică, 24 august 2025. Nativii Rac sunt preocupaţi de bani
Playtech Știri
E considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, însă în imagini este de nerecunoscut. Ţinuta „de afaceri” o transformă total
Playtech Știri
Ce trebuie să adaugi în mâncarea găinilor la final de august. Așa le ajuți să rămână sănătoase în perioada de năpârlire
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou