Cea mai bună lună din an în care să ceri o mărire de salariu. Cuvintele pe care nu trebuie să folosești niciodată la negociere

Una dintre cele mai dificile conversații pe care le poți avea la locul de muncă este cea în care ceri o mărire de salariu. Mulți angajați evită acest subiect, temându-se de un refuz sau de o reacție negativă din partea angajatorului. Totuși, dacă ai decis să îți negociezi veniturile, există câteva strategii care îți pot crește șansele de succes.

Când este cel mai bun moment pentru a cere o mărire de salariu

Momentul în care alegi să inițiezi această discuție poate influența considerabil rezultatul. Specialiștii în recrutare și resurse umane sugerează că februarie este luna ideală pentru a cere o mărire de salariu. De ce? Pentru că este chiar înainte de finalul anului fiscal și după agitația de început de an calendaristic. În această perioadă, managerii analizează performanțele anului precedent și stabilesc bugetele pentru viitor, așa că există o șansă mai mare ca solicitarea ta să fie luată în considerare.

Totuși, este important să alegi un moment potrivit din punctul de vedere al companiei. Dacă firma a avut pierderi recente sau trece prin dificultăți financiare, ar putea fi mai bine să amâni cererea cu câteva săptămâni, până când situația se stabilizează. Pe de altă parte, dacă ai avut rezultate foarte bune, chiar și într-o perioadă dificilă pentru companie, există toate motivele pentru ca angajatorul să își dorească să te păstreze și să te motiveze.

Cum să îți susții cererea de mărire de salariu

O pregătire temeinică este esențială. Înainte de a iniția discuția, creează o listă clară a realizărilor tale din ultimul an și a modului în care ai contribuit la succesul companiei. Cifrele concrete pot avea un impact major asupra deciziei angajatorului. De exemplu, dacă ai adus venituri suplimentare în firmă, evidențiază acest lucru cu date precise: „Prin proiectele la care am lucrat, am contribuit la creșterea veniturilor companiei cu 50.000 de lei anul trecut.”

Un alt aspect care îți poate susține poziția este sprijinul unui coleg de încredere sau al unui superior care îți recunoaște meritele. Uneori, angajatorii pot fi sceptici față de propriile afirmații ale angajaților, dar dacă ai pe cineva care poate confirma contribuția ta în companie, șansele tale cresc.

Cuvintele pe care NU trebuie să le folosești la negociere

Pe lângă alegerea momentului potrivit și argumentarea clară a cererii tale, limbajul pe care îl folosești în timpul discuției joacă un rol crucial. Experții recomandă să eviți următoarele greșeli de comunicare:

Nu pune întrebări care pot primi un răspuns simplu „da” sau „nu”

Evită să spui: „Pot primi o mărire de salariu?”. În schimb, formulează cererea astfel: „Sunt dedicat creării de valoare pentru companie și mi-ar plăcea să discutăm despre cum putem stabili un plan prin care o parte corectă din această valoare să îmi fie recunoscută.”

Nu aduce în discuție problemele tale financiare

Evită să spui: „Am nevoie de o mărire pentru că am cheltuieli mari.” În schimb, concentrează-te pe valoarea pe care o aduci firmei și pe impactul muncii tale.

Nu te compara cu alți colegi

„Colegul meu câștigă mai mult decât mine, deși facem același lucru” este o afirmație care poate crea tensiuni și îți poate slăbi poziția. Mai eficient este să pui accent pe propria ta contribuție și pe rezultatele tale.

Nu lansa amenințări sau ultimatumuri

„Dacă nu primesc o mărire, îmi dau demisia” poate fi o strategie riscantă. Dacă nu ești dispus să pleci, ai putea rămâne fără mărire și cu o relație tensionată cu angajatorul.

Ce să faci dacă cererea este respinsă

Dacă angajatorul refuză să îți acorde o mărire de salariu, nu lua acest lucru ca pe un eșec. În schimb, cere explicații specifice și propune un plan de progres. Întreabă-l pe manager: „Ce pași ar trebui să urmez pentru a obține o mărire în următoarele luni?” Acest lucru demonstrează că ești dispus să te dezvolți și să continui să contribui la succesul companiei.

De asemenea, dacă nu vezi posibilități reale de creștere în compania ta actuală, acesta poate fi un moment potrivit să explorezi alte oportunități pe piața muncii. Este important să rămâi deschis și să tratezi negocierea ca pe un proces, nu ca pe o confruntare.