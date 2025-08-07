Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 03:46
de Mădălina Bahrim

Ce vrea un angajator să citească în CV – dezvăluiri din „bucătăria” experților în resurse umane

ECONOMIE
Ce vrea un angajator să citească în CV – dezvăluiri din „bucătăria” experților în resurse umane
Sfaturi de la experți HR pentru CV în 2025

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde mii de CV-uri ajung zilnic în inboxurile companiilor din România, angajatorii nu mai au timp de pierdut cu povești inutile sau formulari vagi. În 2025, candidații care își construiesc CV-ul după tiparul „am făcut de toate” sau „mi-am încercat norocul peste tot” sunt rapid eliminați din cursă. Specialiștii în resurse umane spun clar: un CV trebuie să fie o hartă clară, sinceră și logică a parcursului tău profesional, altfel, va fi ignorat în primele 20 de secunde.

Cum trebuie să arate un CV profesionist în 2025

Ce vrea, de fapt, un recrutor să vadă atunci când deschide un CV?

În primul rând, o direcție. Nu contează dacă ești la început de drum, schimbi domeniul sau ai o experiență vastă, ci trebuie să reiasă dintr-o privire care este traseul tău profesional și ce îți dorești de la viitorul job. Recrutorii nu sunt interesați de „toate lucrurile pe care le-ai făcut” dacă ele nu spun o poveste coerentă. Vor să vadă continuitate sau, în lipsa ei, motivație reală pentru schimbare. De exemplu, dacă ai trecut de la ospătar la agent de vânzări, explică în CV, în 2-3 rânduri, ce te-a motivat, ce ai învățat și cum te-a format acea experiență. Lipsa acestei explicații duce la respingere automată.

În al doilea rând, forma CV-ului contează enorm. În prezent, PDF-ul este cel mai apreciat, fiind compatibil cu orice sistem. Word-ul e privit cu suspiciune, iar formatele creative cu grafică sofisticată impresionează doar în industriile creative.  În rest , ține cont de niște reguli simple,cum ar fi fonturile simple și structura clară: experiență, educație, competențe, limbi străine, certificări. Fără motto-uri inspiraționale sau paragrafe lungi despre „pasiunea pentru lucrul bine făcut”.

Ce detalii din CV atrag (sau resping) angajatorii

România anului 2025 vine cu o realitate dură: angajatorii se uită atent la perioadele de inactivitate, iar lipsa explicațiilor ridică semne de întrebare. Dacă ai avut pauze între joburi, notează sincer și scurt de ce, adică: studii, relocare, îngrijirea unui membru al familiei, sau orice alt motiv personal. Lipsa unei mențiuni e interpretată drept ascunderea unei probleme. Totodată, minciunile din CV sunt mai ușor de detectat ca niciodată,  multe companii folosesc deja sisteme de verificare automată a datelor, inclusiv pentru diplome sau experiență anterioară.

Un alt detaliu esențial pe care angajatorii îl caută, dar pe care mulți candidați îl omit: realizările cuantificabile. A scrie „am coordonat o echipă” e vag. În schimb, „am coordonat o echipă de 8 persoane și am crescut vânzările cu 23% într-un an” este o afirmație care stârnește interes. Angajatorii vor cifre, rezultate, impact. Oricât de mic ar fi rolul tău anterior, găsește acele 1-2 lucruri măsurabile care demonstrează că ai adus valoare.

La fel de importantă e adaptarea CV-ului la fiecare job în parte. Nu există un CV „bun la toate”. Dacă aplici pentru un post într-un birou corporatist, scoate în evidență competențele de lucru în echipă, abilitățile de raportare și lucrul cu deadline-uri. Dacă aplici într-o firmă de producție, accentuează rezistența la stres, lucrul în schimburi sau experiența cu echipamente specifice. CV-ul standard, trimis la zeci de firme cu același conținut, e deja istorie.

Ce face diferența între un CV ignorat și unul care trece de primul filtru?

Din culisele interviurilor și analizelor de profil, recrutorii mai spun ceva esențial: un CV care transmite că persoana se cunoaște pe sine, știe ce vrea și este sinceră, chiar și cu minusurile, are șanse mai mari decât unul perfect stilizat, dar fără substanță.

În final, angajatorii caută oameni reali, capabili să se adapteze, să învețe și să contribuie. CV-ul tău trebuie să fie cartea de vizită care vorbește pentru tine, în lipsa ta. Iar dacă nu o face clar, coerent și cinstit, nu va trece nici măcar de primul filtru.

ANM a emis Cod roşu de vijelii puternice în mai multe localităţi din ţară. Unde se întoarce domul de foc? Se anunţă chiar şi 43 de grade
Recomandări
ANAF ia „la puricat” firmele care își deduc TVA pentru cheltuieli personale: cosmetice, haine și electrocasnice pe cheltuiala firmei
ANAF ia „la puricat” firmele care își deduc TVA pentru cheltuieli personale: cosmetice, haine și electrocasnice pe cheltuiala firmei
Gigi Becali, gest neașteptat la căpătâiul lui Ion Iliescu. A stat doar 30 de secunde
Gigi Becali, gest neașteptat la căpătâiul lui Ion Iliescu. A stat doar 30 de secunde
Un bărbat de 33 de ani s-a răsturnat cu trotineta electrică pe DN 1 și a fost rănit
Un bărbat de 33 de ani s-a răsturnat cu trotineta electrică pe DN 1 și a fost rănit
Donald Trump, apariție bizară. A urcat pe acoperișul Casei Albe și dădea indicații ciudate. Ce pune la cale liderul SUA
Donald Trump, apariție bizară. A urcat pe acoperișul Casei Albe și dădea indicații ciudate. Ce pune la cale liderul SUA
Christina Applegate, internată în spital din cauza unei infecții grave la ambii rinichi
Christina Applegate, internată în spital din cauza unei infecții grave la ambii rinichi
Câte kilograme a ajuns să aibă Kate Middleton. Silueta ei fragilă provoacă îngrijorare. „Este dureros de slabă”, spun apropiații
Câte kilograme a ajuns să aibă Kate Middleton. Silueta ei fragilă provoacă îngrijorare. „Este dureros de slabă”, spun apropiații
Patronii, în vizorul ANAF: cheltuielile decontate pe firmă, noua țintă a Fiscului. Ce nu vor mai avea voie să facă, se dau amenzi
Patronii, în vizorul ANAF: cheltuielile decontate pe firmă, noua țintă a Fiscului. Ce nu vor mai avea voie să facă, se dau amenzi
Se construiește cel mai lung pod din lumea cu o singură deschidere. Va rezista la un cutremur de 6,9 magnitudine. Italia se pregătește de o premieră mondială
Se construiește cel mai lung pod din lumea cu o singură deschidere. Va rezista la un cutremur de 6,9 magnitudine. Italia se pregătește de o premieră mondială
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 august 2025. Zodia care ar trebui să fie atentă la cheltuieli excesive, pentru că pot apărea probleme financiare neașteptate
Playtech Știri
Cum alungi cârtițele din grădină pentru totdeauna. Soluții testate de un grădinar cu experiență
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei