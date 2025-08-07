Ce vrea un angajator să citească în CV – dezvăluiri din „bucătăria” experților în resurse umane

Într-o piață a muncii tot mai competitivă, unde mii de CV-uri ajung zilnic în inboxurile companiilor din România, angajatorii nu mai au timp de pierdut cu povești inutile sau formulari vagi. În 2025, candidații care își construiesc CV-ul după tiparul „am făcut de toate” sau „mi-am încercat norocul peste tot” sunt rapid eliminați din cursă. Specialiștii în resurse umane spun clar: un CV trebuie să fie o hartă clară, sinceră și logică a parcursului tău profesional, altfel, va fi ignorat în primele 20 de secunde.

Cum trebuie să arate un CV profesionist în 2025

Ce vrea, de fapt, un recrutor să vadă atunci când deschide un CV?

În primul rând, o direcție. Nu contează dacă ești la început de drum, schimbi domeniul sau ai o experiență vastă, ci trebuie să reiasă dintr-o privire care este traseul tău profesional și ce îți dorești de la viitorul job. Recrutorii nu sunt interesați de „toate lucrurile pe care le-ai făcut” dacă ele nu spun o poveste coerentă. Vor să vadă continuitate sau, în lipsa ei, motivație reală pentru schimbare. De exemplu, dacă ai trecut de la ospătar la agent de vânzări, explică în CV, în 2-3 rânduri, ce te-a motivat, ce ai învățat și cum te-a format acea experiență. Lipsa acestei explicații duce la respingere automată.

În al doilea rând, forma CV-ului contează enorm. În prezent, PDF-ul este cel mai apreciat, fiind compatibil cu orice sistem. Word-ul e privit cu suspiciune, iar formatele creative cu grafică sofisticată impresionează doar în industriile creative. În rest , ține cont de niște reguli simple,cum ar fi fonturile simple și structura clară: experiență, educație, competențe, limbi străine, certificări. Fără motto-uri inspiraționale sau paragrafe lungi despre „pasiunea pentru lucrul bine făcut”.

Ce detalii din CV atrag (sau resping) angajatorii

România anului 2025 vine cu o realitate dură: angajatorii se uită atent la perioadele de inactivitate, iar lipsa explicațiilor ridică semne de întrebare. Dacă ai avut pauze între joburi, notează sincer și scurt de ce, adică: studii, relocare, îngrijirea unui membru al familiei, sau orice alt motiv personal. Lipsa unei mențiuni e interpretată drept ascunderea unei probleme. Totodată, minciunile din CV sunt mai ușor de detectat ca niciodată, multe companii folosesc deja sisteme de verificare automată a datelor, inclusiv pentru diplome sau experiență anterioară.

Un alt detaliu esențial pe care angajatorii îl caută, dar pe care mulți candidați îl omit: realizările cuantificabile. A scrie „am coordonat o echipă” e vag. În schimb, „am coordonat o echipă de 8 persoane și am crescut vânzările cu 23% într-un an” este o afirmație care stârnește interes. Angajatorii vor cifre, rezultate, impact. Oricât de mic ar fi rolul tău anterior, găsește acele 1-2 lucruri măsurabile care demonstrează că ai adus valoare.

La fel de importantă e adaptarea CV-ului la fiecare job în parte. Nu există un CV „bun la toate”. Dacă aplici pentru un post într-un birou corporatist, scoate în evidență competențele de lucru în echipă, abilitățile de raportare și lucrul cu deadline-uri. Dacă aplici într-o firmă de producție, accentuează rezistența la stres, lucrul în schimburi sau experiența cu echipamente specifice. CV-ul standard, trimis la zeci de firme cu același conținut, e deja istorie.

Ce face diferența între un CV ignorat și unul care trece de primul filtru?

Din culisele interviurilor și analizelor de profil, recrutorii mai spun ceva esențial: un CV care transmite că persoana se cunoaște pe sine, știe ce vrea și este sinceră, chiar și cu minusurile, are șanse mai mari decât unul perfect stilizat, dar fără substanță.

În final, angajatorii caută oameni reali, capabili să se adapteze, să învețe și să contribuie. CV-ul tău trebuie să fie cartea de vizită care vorbește pentru tine, în lipsa ta. Iar dacă nu o face clar, coerent și cinstit, nu va trece nici măcar de primul filtru.