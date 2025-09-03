Ce vorbeau dictatorii Xi, Putin și Kim când credeau ca nu-i aude nimeni și microfoanele sunt oprite: “Există șansa de a trăi până la 150 de ani”

O scenă neașteptată a atras atenția la Beijing, în timpul paradei militare dedicate împlinirii a 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Un microfon lăsat deschis i-a surprins pe Xi Jinping și Vladimir Putin într-o discuție neobișnuită despre transplanturi de organe, biotehnologie și posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani. Alături de ei se afla și liderul nord-coreean Kim Jong-un, care asculta zâmbind.

Ce au discutat Xi, Putin și Kim atunci când erau convinși că nu-i aude nimeni

În timp ce cei trei lideri se îndreptau spre tribuna oficială din Piața Tiananmen, conversația purtată între președintele Chinei și cel al Rusiei a devenit subiect de dezbatere globală.

Traducătorul lui Vladimir Putin a putut fi auzit spunând în chineză: ”Biotehnologia este în continuă dezvoltare. Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar să obții nemurirea”, relatează Reuters.

Replica lui Xi Jinping, aflat în afara cadrului camerei, a venit imediat: ”Unii prevăd că în acest secol oamenii ar putea trăi până la 150 de ani.” Alături, Kim Jong-un zâmbea discret, însă nu era clar dacă discuția fusese tradusă și pentru el.

Apelul Chinei la unitate, pe fondul tensiunilor geopolitice

Conversația a avut loc în cadrul unei ceremonii grandioase, la care au participat peste 20 de lideri străini. Parada din Beijing a fost organizată pentru a comemora opt decenii de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial și a adunat peste 50.000 de spectatori.

În timp ce trupele și echipamentele de ultimă generație defilau prin fața tribunei – de la rachete hipersonice până la drone navale – Xi Jinping a ținut un discurs în care a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere crucială între ”pace sau război”. Mesajul său a fost interpretat ca un apel la consolidarea poziției Chinei în contextul tensiunilor geopolitice actuale.

Longevitate și tehnologie: teme de discuție la nivel înalt

Momentul surprins de microfoane a ridicat numeroase întrebări legate de interesul liderilor pentru domeniul biotehnologiei și de modul în care puterile mondiale privesc viitorul medicinei. Faptul că discuția a avut loc în timp ce erau înconjurați de simboluri ale forței militare a dat un plus de simbolism situației.

Deși nu există informații suplimentare despre continuarea conversației, fragmentele captate de microfoane au alimentat speculații și dezbateri privind direcțiile de cercetare în sănătate și modul în care tehnologia ar putea influența nu doar viața oamenilor obișnuiți, ci și longevitatea liderilor aflați la putere.