De când devin obligatorii cauciucurile de iarnă. Amenzi usturătoare pentru șoferii nepregătiți

Odată cu apropierea sezonului rece, apare și eterna întrebare pentru șoferii români: când trebuie puse cauciucurile de iarnă? Mulți cred că există o dată fixă, însă legislația nu funcționează așa. Codul Rutier stabilește clar că obligativitatea apare în momentul în care carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Așadar, nu contează dacă este octombrie sau martie – dacă vremea devine nefavorabilă, anvelopele de iarnă sunt obligatorii.

Ce prevede legea

Potrivit OUG nr. 195/2002 și HG nr. 1391/2006, conducerea unui vehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață ori polei, fără anvelope de iarnă, constituie contravenție. Sancțiunea este încadrată în clasa a IV-a de amenzi, adică între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă, la valoarea actuală a punctului (202,5 lei), sume cuprinse între 1.822,5 lei și 4.050 lei. În plus, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare până la remedierea situației.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de 9 locuri, obligațiile sunt mai stricte. Acestea trebuie echipate cu anvelope de iarnă pe axele de tracțiune sau cu lanțuri și alte echipamente antiderapante omologate.

Nu orice cauciuc „all season” este considerat potrivit pentru iarnă. Conform normelor europene, anvelopele de iarnă trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Doar acestea sunt acceptate la controale, așa cum precizează Poliția Română.

Recomandările poliției

Inspectoratul General al Poliției Române, prin Centrul InfoTrafic, atrage atenția că șoferii ar trebui să se informeze din timp despre starea drumurilor și prognoza meteo. În condiții de carosabil acoperit cu zăpadă sau polei, viteza maximă recomandată scade la 30 km/h în localități și 50 km/h în afara lor.

Totodată, este obligatorie folosirea corectă a luminilor, a sistemului de dezaburire și climatizare, pentru a circula în siguranță și a fi vizibili în trafic. Pentru transportatori, legea impune folosirea lanțurilor sau a altor echipamente antiderapante certificate, acolo unde situația o cere.

Pe lângă cauciucurile de iarnă, orice autoturism trebuie să aibă la bord trusa medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu, toate omologate. Lipsa acestora atrage sancțiuni din clasa a II-a, între 810 lei și 1.012,5 lei. Dacă amenda este achitată în 15 zile, șoferii plătesc doar jumătate din minim, adică 405 lei.

Nivelul amenzilor rutiere în 2025

Pentru a înțelege mai bine riscurile, iată cum arată grilele de sancțiuni în acest an: