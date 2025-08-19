Ultima ora
Trump și Zelenski, întâlnire cu Putin? Preşedintele american, declaraţie aşteptată de întreaga lume: „Va exista o șansă rezonabilă”. Update
19 aug. 2025 | 13:20
de Diana Dumitrache

Ce trebuie să faci în grădină, la final de august, pentru a avea crizanteme de invidiat în toamnă. Susținerea tufelor este esenţială

UTILE
Ce trebuie să faci în grădină, la final de august, pentru a avea crizanteme de invidiat în toamnă. Susținerea tufelor este esenţială
Ce trebuie să faci pentru a avea crizanteme de invidiat (Sursa foto: Pixabay)

Crizantemele, considerate „reginele toamnei”, au nevoie de atenție specială la sfârșitul verii pentru a înflori bogat și colorat în lunile următoare. Finalul lunii august este momentul ideal pentru ultimele lucrări de îngrijire care le vor asigura o dezvoltare armonioasă.

Ce trebuie să faci pentru a avea crizanteme de invidiat

Dacă la final de august acorzi atenția necesară crizantemelor, prin tăieri, fertilizare corectă, udare echilibrată și protecție, toamna te vei bucura de tufe bogate, pline de flori colorate, care vor înfrumuseța grădina până la primele brume.

În primul rând, tăierile de formare și curățare sunt foarte importante. Îndepărtează lăstarii uscați sau slabi, pentru ca planta să-și concentreze energia pe mugurii florali sănătoși. Dacă tufa este prea deasă, rărește-o ușor, astfel încât aerul să circule bine și să eviți apariția bolilor.

Fertilizarea corectă este un alt pas important. La sfârșit de august se recomandă un îngrășământ bogat în potasiu și fosfor, care stimulează formarea mugurilor de floare și intensifică culoarea petalelor. Evită fertilizarea cu prea mult azot, pentru că va încuraja frunzișul în detrimentul florilor.

De asemenea, udarea echilibrată este esenţială, dat fiind că crizantemele iubesc umezeala, dar nu suportă băltirea apei. Udă regulat, mai ales dacă temperaturile rămân ridicate, menținând solul reavăn.

Susținerea tufelor de crizanteme

Crizantemele cu tulpini înalte pot avea nevoie de araci de sprijin pentru a nu se rupe atunci când florile devin grele.

Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor este un alt pas important pentru a avea crizanteme de invidiat. Verifică frunzele pentru a depista la timp semne de afide, păianjeni roșii sau pete de mucegai. Apoi, aplică tratamente naturale (ceai de coada-calului, soluție de usturoi) sau insecticide/fungicide specifice dacă este necesar.

Mai mult, finalul de august este un moment bun să pregătești butași de crizantemă, pe care îi poți înrădăcina și folosi la anul pentru noi tufe.

Mulcirea solului. Aplică un strat subțire de mulci (paie, frunze tocate sau scoarță), pentru a păstra umezeala și a proteja rădăcinile de variațiile de temperatură.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală
Oraşul mic din România care va avea din nou transport public. De mai bine de 35 de ani locuitorii depindeau de maşina personală
Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?
Google, bun de plată. Gigantul acceptă o amendă de 36 de milioane de dolari: Ce a făcut, de fapt, ca să o merite?
Zeci de mii de români din Germania stau pe banii statului european. Statistica nu ne pune într-o lumină bună
Zeci de mii de români din Germania stau pe banii statului european. Statistica nu ne pune într-o lumină bună
Meta pregătește lansarea noii generații de ochelari inteligenți Hypernova, la un preț mai mic decât era așteptat
Meta pregătește lansarea noii generații de ochelari inteligenți Hypernova, la un preț mai mic decât era așteptat
O nouă breșă Windows a fost folosită pentru a răspândi un virus periculos
O nouă breșă Windows a fost folosită pentru a răspândi un virus periculos
REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
REVIEW Serialul Alien: Earth a debutat pe Disney+ cu două episoade intense care readuc frica în prim-plan
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Monica Crowley i-a cucerit pe liderii europeni, la intrarea în Casa Albă. Frumoasa blondă i-a aşteptat pe rând pentru a-i conduce la întâlnirea cu Trump
Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet
Amendă de 1.800 de lei şi 9 puncte de penalizare pentru un şofer care a blocat drumul, în Dâmboviţa. Imaginea care l-a făcut de râs pe internet
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Playtech Știri
Denisa Tănase, despre prima vacanţă alături de soţ. Nu aveau bani mulţi, dar au plecat la Viena: „Cu o maşină veche, am stat la un motel al unei echipe de hochei”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou