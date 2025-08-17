Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
17 aug. 2025 | 12:35
de Filon Stan

Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul

Sfaturi pentru grădinari
Putini gradinari incepatori stiu ce se intampla daca uzi plantele de in plin soare

Udarea plantelor de grădină în mijlocul zilei, când soarele este la apogeu, poate părea o alegere practică, însă experții în grădinărit avertizează că această activitate poate avea efecte negative asupra sănătății plantelor.

De ce este riscant să uzi plantele în plin soare

În timpul zilei, temperaturile ridicate și expunerea directă la razele solare pot cauza evaporarea rapidă a apei aplicate, reducând eficiența udării. Mai mult, picăturile de apă de pe frunze pot acționa ca niște mici lămpi de foc, concentrând razele solare și provocând arsuri pe foliaj .

Specialiștii recomandă udarea plantelor dimineața devreme sau seara târziu, după apusul soarelui. Astfel, apa are timp să pătrundă în sol și să ajungă la rădăcini înainte ca temperaturile să crească, reducând riscul de evaporare rapidă și arsuri ale frunzelor .

Sfaturi pentru udarea corectă a plantelor în grădină:

  • Evitați udarea în mijlocul zilei: Alegeți dimineața devreme sau seara pentru a uda plantele.
  • Udare profundă: Aplicați apă în cantități suficiente pentru a pătrunde adânc în sol, stimulând dezvoltarea rădăcinilor
  • Folosirea unui sistem de irigație eficient: Un sistem de irigație prin picurare poate asigura o udare uniformă și eficientă, reducând riscul de evaporare rapidă.

Prin respectarea acestor recomandări, veți contribui la sănătatea și dezvoltarea optimă a plantelor din grădina dumneavoastră.

