Ce trebuie să faci dacă terenul de sub casă nu este pe numele tău – pași legali și costuri în 2025

În România, o situație des întâlnită este cea a proprietarilor de case care nu dețin, de fapt, și terenul de sub locuință. Deși pare o problemă complicată, legea oferă o soluție clară și legală pentru ca aceștia să poată deveni, în anumite condiții, proprietari cu acte în regulă și asupra terenului.

Legea 18/1991 – baza legală care permite dobândirea terenului

Conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, proprietarii de imobile pot solicita dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor aferente caselor și anexelor gospodărești, dacă acestea se află în domeniul privat al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale. Condiția esențială este ca terenul să nu fie destinat unei utilități publice, adică să nu fie parte dintr-un parc, drum public, școală sau alt spațiu de interes general.

Legea fondului funciar, una dintre cele mai importante legi adoptate după Revoluție, nu s-a limitat doar la restituirea terenurilor agricole. Ea a prevăzut și proceduri prin care proprietarii de locuințe pot deveni stăpâni și pe terenurile de sub construcții.

Există două situații principale reglementate de lege pentru cei care se află în această poziție: atribuirea terenurilor aferente caselor și anexelor gospodărești și constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile atribuite anterior doar în folosință.

Cum poți primi terenul de sub casă, dacă locuința a fost construită înainte de 1990

Prima categorie se referă la persoanele care dețin o casă ridicată înainte de 1 ianuarie 1990, dar nu sunt proprietare și asupra terenului pe care este amplasată. În această situație, legea permite atribuirea în proprietate a terenului de sub locuință, dar și a curții și grădinii care înconjoară imobilul.

Pentru ca această procedură să fie posibilă, trebuie îndeplinite mai multe condiții:

construcțiile trebuie să fi fost edificate înainte de 1 ianuarie 1990;

solicitantul trebuie să fie proprietarul actual al casei, inclusiv dacă imobilul a fost cumpărat conform Legii nr. 112/1995;

solicitantul trebuie să figureze în registrul agricol, în registrele cadastrale sau în cartea funciară;

casa și anexele trebuie să fie înscrise în evidențele fiscale;

terenul să nu facă obiectul unei cereri de reconstituire respinse sau în curs de soluționare.

Dacă toate aceste condiții sunt îndeplinite, proprietarul poate depune o cerere la primăria localității unde se află terenul. Ulterior, prefectul emite un ordin de atribuire prin care se acordă titlul de proprietate asupra terenului.

Transformarea dreptului de folosință în drept de proprietate

A doua situație reglementată de lege vizează cazurile în care terenul a fost atribuit doar în folosință, de exemplu pentru construirea unei case sau cumpărarea unei locuințe edificate anterior. În aceste cazuri, deținătorul construcției poate solicita transformarea dreptului de folosință într-un drept deplin de proprietate.

Pentru ca cererea să fie aprobată, solicitantul trebuie să demonstreze că are un drept de folosință permanent sau valabil pe durata existenței construcției. Legea permite, de asemenea, ca terenurile aflate în coproprietate să fie împărțite proporțional între deținătorii locuințelor, astfel încât fiecare să devină proprietar pe cota corespunzătoare.

Această procedură este valabilă și pentru locuințele colective, nu doar pentru casele individuale. Și în acest caz, cererea se depune la primărie, iar ordinul de atribuire este emis de prefectul județului.

Un instrument juridic valoros pentru proprietarii români

Legea fondului funciar rămâne, astfel, un instrument juridic extrem de important pentru cei care trăiesc pe terenuri ce aparțin încă statului sau primăriilor. În multe cazuri, simpla verificare a situației cadastrale și depunerea unei cereri pot duce la dobândirea legală a terenului.

Pentru cei care dețin case construite înainte de 1990 sau folosesc terenuri atribuite în folosință, este recomandată evaluarea situației de către un avocat specializat în drept funciar, pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În 2025, această procedură rămâne una dintre cele mai sigure și accesibile metode de a deveni proprietar cu acte în regulă asupra terenului de sub locuință.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.