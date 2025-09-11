Vestea bună pentru românii care visează să-și facă o casă, ce se întâmplă cu autorizațiile de construire. Solicitarea Consiliului Concurenței

Pentru mulți români, construirea unei case proprii înseamnă nu doar o investiție pe termen lung, ci și un drum anevoios prin hățișul birocratic al autorizațiilor și avizelor. De ani de zile, procesul de obținere a autorizațiilor de construire este considerat unul dintre cele mai complicate și mai costisitoare etape. În acest context, Consiliul Concurenței vine cu un set de recomandări care, dacă ar fi puse în practică, ar putea simplifica semnificativ pașii pe care trebuie să îi parcurgi pentru a obține toate documentele necesare.

Comisia pentru Acord Unic, cheia simplificării procedurilor

Deși încă din 2009 există obligația legală de înființare a Comisiei pentru Acord Unic (CAU) în orașele reședință de județ, realitatea arată că doar nouă municipii au aplicat măsura. Practic, CAU ar trebui să adune la aceeași masă reprezentanții tuturor furnizorilor de utilități – apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicații sau salubritate – și să emită un singur document cu toate avizele necesare, în baza documentației depuse electronic.

În prezent însă, fiecare solicitant trebuie să bată pe rând la ușile fiecărei instituții sau companie furnizoare, ceea ce înseamnă timp pierdut și costuri ridicate. Consiliul Concurenței propune nu doar obligativitatea înființării efective a CAU în toate reședințele de județ, ci și sancțiuni pentru administrațiile care nu respectă această prevedere. În plus, portalul electronic www.edirect.e-guvernare.ro, creat special pentru depunerea documentației, există, dar nu este utilizat de nicio autoritate locală.

Implementarea reală a CAU și a portalului online ar scurta considerabil procesul, ar elimina drumurile inutile și ar asigura o transparență mult mai mare pentru cei care doresc să își construiască o locuință.

Tarife unitare și baze de date cu utilități

Un alt aspect problematic identificat de Consiliul Concurenței îl reprezintă tarifele pentru avizele de amplasament, care diferă semnificativ între localități. În unele cazuri, acestea nici măcar nu sunt oficial aprobate, ceea ce creează confuzie și discrepanțe mari între costurile pe care trebuie să le suporte cetățenii.

De exemplu, în orașe precum Pitești, Reșița sau Sibiu, tarifele pentru anumite servicii de utilități nu sunt stabilite clar, iar în alte zone, ele variază în funcție de operator. Pentru energie electrică și gaze naturale, prețurile sunt reglementate de ANRE, însă pentru apă, canalizare sau salubritate, diferențele sunt mari și greu de justificat.

Recomandarea Consiliului este introducerea unor reguli unitare și transparente, cu tarife standardizate sau calculate pe baza unor formule clare stabilite de reglementatori. Totodată, se propune crearea unor baze de date care să includă informații cadastrale și rețelele tehnico-edilitare. Acestea ar simplifica procesul de emitere a avizelor și ar reduce cheltuielile suportate de cetățeni și dezvoltatori.

În final, măsurile recomandate nu doar că ar reduce birocrația, dar ar și transparentiza procesul de autorizare, oferindu-le celor care visează la o casă mai multă predictibilitate și mai puțină frustrare în relația cu instituțiile statului. Rămâne însă întrebarea esențială: vor avea autoritățile curajul să implementeze aceste schimbări, sau vom continua să ne confruntăm cu proceduri greoaie și costuri neuniforme?