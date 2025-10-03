Ce trebuie să faci dacă îți pierzi cartea electronică de identitate. Procedura pas cu pas

Ultima ora
Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, transmis liderilor europeni. Călin Georgescu și Potra, menționați
03 oct. 2025 | 21:18
de Badea Violeta

Pierderea cărții electronice de identitate poate crea situații neplăcute, de la dificultăți la efectuarea unor tranzacții bancare până la probleme în relația cu autoritățile. Este important să acționezi rapid și să urmezi pașii legali pentru a evita eventuale riscuri, cum ar fi utilizarea documentului de către persoane neautorizate. Iată procedura pas cu pas pentru a gestiona această situație.

Cum anunți pierderea cărții de identitate electronică

Primul pas după ce îți dai seama că ți-ai pierdut cartea de identitate electronică este să raportezi incidentul. Trebuie să te adresezi imediat Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor (SPCEP) din localitatea de domiciliu sau reședință și să completezi o declarație privind pierderea.

În această declarație se specifică în detaliu circumstanțele pierderii și data exactă la care a fost observată lipsa documentului. Raportarea rapidă și corectă împiedică folosirea abuzivă a cărții de identitate și poate preveni fraude, probleme legale ulterioare sau orice consecințe nedorite pentru titular.

Cum poți obține o carte electronică de identitate nouă

După ce ai anunțat pierderea, următorul pas este solicitarea eliberării unui duplicat sau a unui nou document. Trebuie să programezi o vizită la SPCEP și să prezinți actele necesare, cum ar fi certificatul de naștere și, dacă este cazul, dovada domiciliului.

Este important să verifici dacă este nevoie de fotografii recente pentru noua carte electronică. Taxele percepute pentru emiterea unui duplicat variază în funcție de vârstă și tipul de document solicitat, dar sunt reglementate prin legislația în vigoare.

Ce măsuri preventive să iei după pierdere

Odată ce ai primit noua carte electronică de identitate, este recomandat să iei câteva măsuri suplimentare pentru siguranță. Înregistrează documentul în evidențele tale și păstrează-l într-un loc sigur.

Este util să notifici și instituțiile unde utilizai cartea veche, cum ar fi banca sau angajatorul, pentru a preveni eventuale probleme. În plus, păstrarea unei copii electronice sau scanate poate ajuta la identificarea rapidă a datelor personale în caz de pierdere viitoare.

Urmând acești pași simpli, pierderea cărții electronice de identitate nu va genera complicații majore. Este esențial să reacționezi prompt și să respecți procedurile legale pentru a-ți proteja identitatea și a preveni orice situație neplăcută.

