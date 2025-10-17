Ce trebuie să faci când simți miros de gaz în apartament. Greșeala care a dus la tragedia din Rahova.

Explozia devastatoare care a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București ar fi avut drept cauză acumularea de gaze, potrivit primelor date ale anchetei.

Oamenii din bloc și din zonă spun că mirosul puternic de gaz fusese sesizat încă de joi și că apelaseră la compania de distribuție, însă nu s-au luat măsuri suficiente.

Colonelul Cristian-Mihai Buhăianu, de la ISU Mureș, a explicat pentru presă care sunt pașii corecți pe care trebuie să-i urmezi dacă simți miros de gaze în locuință.

Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaze în casă

Mirosul specific de gaze — asemănător cu cel de ouă stricate sau sulf — este primul semn de pericol. Într-o astfel de situație, nu trebuie aprinse lumini, chibrituri sau aparate electrice, deoarece o simplă scânteie poate provoca o explozie.

Închide imediat robinetul de gaz, atât la aragaz, cât și pe cel principal (dacă este accesibil și sigur).

Deschide larg ferestrele și ușile pentru a aerisi rapid locuința.

Evacuează casa fără a folosi liftul și anunță vecinii să facă același lucru.

Sună imediat la furnizorul de gaze (numărul de urgență apare pe factură) sau la 112.

Așteaptă echipele de intervenție la distanță sigură de clădire.

Cât de des trebuie verificate instalațiile de gaze

Verificarea tehnică periodică (VTP) a instalației de gaze trebuie făcută la fiecare 2 ani, doar de firme autorizate ANRE. În plus, revizia tehnică completă se efectuează o dată la 10 ani, sau mai devreme dacă instalația nu a fost folosită timp de peste 6 luni ori a fost modificată.

Colonelul Buhăianu recomandă și instalarea senzorilor de gaze și a electrovalvelor automate, care pot detecta scurgerile în fază incipientă și pot opri automat alimentarea cu gaz.

Alte măsuri utile:

asigură o bună ventilație în bucătărie și încăperile unde există gaze naturale;

nu astupa grilele sau orificiile de aerisire;

nu efectua modificări neautorizate la instalație;

curăță periodic aragazul și centrala termică;

montează senzori de gaz și monoxid de carbon.

Locatarii au reclamat mirosul cu o zi înainte de explozie

Mai mulți locatari din blocul afectat spun că mirosul de gaz era prezent pe scară încă de joi seara. Oamenii ar fi sunat la Distrigaz, iar echipele trimise ar fi închis alimentarea temporar, declarând ulterior că situația este sub control.

„Era un miros insuportabil pe scară, venea de jos, dinspre subsol. I-am sunat la Distrigaz, au venit, au zis că e în regulă. Au venit și cei de la Electrica, au spus că e monoxid de carbon. Ne-au liniștit, dar mirosul nu a dispărut toată noaptea. Dimineață mirosea la fel. Și uitați ce s-a întâmplat acum”, a povestit o femeie din bloc pentru România TV.

Explozia din Rahova a lăsat în urmă trei morți și 13 răniți, printre care doi adolescenți. Ancheta ANRE și cea a Poliției continuă pentru a stabili exact cine se face vinovat de tragedia care putea fi evitată.

Un locatar ar fi redeschis alimentarea cu gaz. ANRE confirmă: sigiliul era rupt

Ancheta privind explozia devastatoare din blocul din Sectorul 5 al Capitalei se concentrează în acest moment pe două direcții principale, potrivit surselor Antena 3 CNN. Prima ipoteză investigată este că un locatar ar fi intervenit neautorizat asupra instalației generale de gaze, redeschizând alimentarea după ce aceasta fusese sistată de Distrigaz.

Potrivit informațiilor comunicate de ANRE, o echipă tehnică a constatat vineri dimineață, în jurul orei 09:30, că sigiliul aplicat cu o zi înainte fusese rupt, iar sistemul fusese manipulat. Distrigaz a transmis că, la momentul producerii deflagrației, o echipă de intervenție se afla la aproximativ zece minute distanță de bloc. Panoul de control al instalației de gaze se află la parter, într-o nișă ușor accesibilă, ceea ce ar fi permis oricui să umble la el.

Surse apropiate anchetei au declarat că, joi, o echipă de la Distrigaz a închis alimentarea cu gaze și a sigilat panoul. Polițiștii iau în calcul scenariul conform căruia o persoană din bloc ar fi rupt sigiliul și ar fi redeschis fluxul de gaz, fără autorizație.

Ipoteza este analizată în paralel cu alte informații obținute de la MAI, Poliție și IGSU, dar și pe baza declarațiilor locatarilor. Anchetatorii încearcă acum să recupereze imagini de pe camerele de supraveghere din zonă pentru a afla cine a umblat la instalație înainte de explozie.

A doua ipoteză: posibila neglijență a echipei Distrigaz

Cea de-a doua pistă de anchetă vizează posibila neglijență în serviciu a echipei tehnice care a intervenit inițial. Mai mulți locatari au declarat că au făcut sesizări repetate către Distrigaz, acuzând un miros persistent de gaz pe casa scării.

„Ieri dimineață era gaz pe hol. Am sunat la Distrigaz, au venit, au spus că e o fisură și că au rezolvat. Dimineață mirosea la fel. După o jumătate de oră s-a produs explozia”, a povestit un locatar pentru Antena 3 CNN.

Anchetatorii analizează acum dacă persoana care ar fi redeschis gazul a acționat pe cont propriu sau cu acordul unei echipe tehnice. În prezent, zona rămâne complet izolată, iar verificările sunt în plină desfășurare pentru a se stabili exact lanțul responsabilităților care a dus la tragedia din Rahova.