Ce temperaturi sunt în Egipt, la final de octombrie. Se recomandă în continuare SPF 50

Finalul lunii octombrie aduce în Egipt temperaturi plăcute și soare din belșug, perfecte pentru vacanțe la mare. Zilele rămân călduroase, iar nopțile sunt blânde, oferind condiții ideale pentru relaxare și activități în aer liber. Apa mării este caldă, numai bună pentru înot și sporturi acvatice.

Cum se prezintă vremea în Egipt în ultimele zile din octombrie

Finalul lunii octombrie aduce în Egipt temperaturi calde și soare din plin, ideale pentru plajă și activități acvatice. În Hurghada, zilele ajung la 30–32 °C, iar nopțile rămân blânde, 22–23 °C, cu umiditate moderată, în jur de 50–55%. Apa mării rămâne caldă, cu aproximativ 27,5 °C, perfectă pentru snorkeling și scufundări.

”Iarna, vin mulți ruși. Este o imagine puțin amuzantă la plecare și la sosire, când se îmbracă sau se dezbracă de paltoane și geci groase, pentru că la ei este extrem de frig, iar la noi este foarte frumos, plăcut, numai bine de bronzat!”, ne-a povestit Viktor, un ghid cunoscut și apreciat de românii care preferă Egiptul ca destinație turistică.

Cum vor fi temperaturile în Hurghada și Sharm el-Sheikh

În Hurghada, în intervalul 24–26 octombrie, valorile diurne se mențin între 30 și 32 °C, iar nopțile între 22 și 23 °C. Umiditatea variază ușor, între 50 și 55%.

În Sharm el-Sheikh, temperaturile sunt similare: ziua 32 °C, noaptea 24 °C, cu umiditate medie de aproximativ 40%. Temperaturile apei ajung la 27,8 °C, oferind condiții ideale pentru înot și sporturi acvatice.

Ce măsuri de protecție sunt recomandate turiștilor

Chiar dacă soarele nu mai arde ca în plin sezon, SPF 50+ rămâne esențial pentru protecția pielii. Este recomandată hidratarea constantă, aportul de electroliți, purtarea hainelor lejere și evitarea expunerii directe între orele 11:00 și 15:00.

Activitățile în aer liber se pot desfășura dimineața sau seara, cu pauze de răcorire pentru confort maxim. De asemenea, alegerea unui loc umbrit și a unei pălării cu boruri largi poate adăuga un plus de siguranță și confort. Nu uita nici de ochelarii de soare cu protecție UV, care protejează ochii și completează rutina de protecție solară.

Ce activități sunt ideale la această vreme

Plaja și înotul rămân principalele atracții, dar și snorkelingul sau scufundările sunt ideale datorită temperaturii plăcute a apei, care invită la momente de relaxare și aventură subacvatică. Zilele călduroase permit plimbări lungi pe litoral sau explorarea împrejurimilor, fără disconfort termic major.

Totodată, serile pot fi savurate pe faleză sau pe terasele din apropiere, admirând apusurile spectaculoase. Pentru iubitorii de natură, excursiile în zonele pitorești din apropiere oferă o combinație perfectă de relaxare și descoperire.