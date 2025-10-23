Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite

Pe străzile Bucureștiului a apărut, în ultimele zile, un nou model de vehicul care atrage toate privirile: mașinuțele mici, complet verzi, inscripționate cu logo-ul „Bolt”. Mulți trecători s-au întrebat ce sunt aceste vehicule neobișnuite, iar răspunsul a venit chiar de la compania estoniană de mobilitate: este vorba despre noua categorie de curse „Little Bolt”, lansată oficial miercuri, 22 octombrie 2025, în Capitală.

Ce este „Little Bolt”

„Little Bolt” promite o experiență de transport urban mai rapidă, mai economică și mai prietenoasă cu mediul. Compania descrie această nouă categorie ca fiind „soluția perfectă pentru deplasările scurte prin oraș”, oferind costuri mai mici atât pentru pasageri, cât și pentru șoferii parteneri. Totodată, Bolt subliniază că proiectul face parte din angajamentul asumat de a deveni o companie cu zero emisii nete de carbon până în anul 2040.

Micile mașini verzi nu sunt doar atractive ca design, ci și surprinzător de performante. Modelul folosit – Jinpeng Smart Balance – are trei moduri de condus (Eco, Normal și Sport) și poate atinge o viteză maximă de 70 km/h. Autonomia lor este asigurată de două seturi de câte opt baterii lithium-ion de ultimă generație, fiecare set oferind autonomie pentru o distanță de până la 150 de kilometri.

Bolt a implementat în București un sistem inovator de schimbare a bateriilor: există nouă stații Battery Swap, vizibile direct în aplicație, unde șoferii pot înlocui rapid acumulatorii, fără niciun cost suplimentar. Acest sistem elimină problema încărcării de durată și face ca vehiculele electrice să fie mai ușor de utilizat în regim urban intens.

Serviciul urmează să fie extins

În prezent, categoria „Little Bolt” este disponibilă doar în anumite zone – mai exact, centrul și nord-vestul Bucureștiului – însă compania a anunțat că, după o perioadă de testare, serviciul va fi extins treptat și în alte cartiere ale orașului.

„Lansarea Little Bolt reprezintă un câștig real pentru mobilitatea urbană din Capitală. Pasagerii pot ajunge mai repede la destinație folosind un mijloc de transport sustenabil, iar șoferii parteneri pot beneficia de curse mai dese și costuri operaționale mai mici. În plus, aceste vehicule sunt silențioase, nu emit CO₂ și se parchează ușor, contribuind la degrevarea spațiului urban”, a declarat Maria Niculescu Aron, General Manager Bolt România.

Inițiativa Bolt marchează un pas important spre un oraș mai curat și o mobilitate mai eficientă. După lansarea altor categorii în ultimele luni – XL în București, Premium în Iași, Craiova și Galați, sau Comfort Electric în Brașov și Cluj – Bolt continuă planul de modernizare.