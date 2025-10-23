Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 15:06
de Daoud Andra

Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite

Social
Ce sunt micile maşini verzi care au apărut în Capitală? Bucureştenii întorc inevitabil capul după ele, sunt neobişnuite
FOTO: Arhivă

Pe străzile Bucureștiului a apărut, în ultimele zile, un nou model de vehicul care atrage toate privirile: mașinuțele mici, complet verzi, inscripționate cu logo-ul „Bolt”. Mulți trecători s-au întrebat ce sunt aceste vehicule neobișnuite, iar răspunsul a venit chiar de la compania estoniană de mobilitate: este vorba despre noua categorie de curse „Little Bolt”, lansată oficial miercuri, 22 octombrie 2025, în Capitală.

Ce este „Little Bolt”

„Little Bolt” promite o experiență de transport urban mai rapidă, mai economică și mai prietenoasă cu mediul. Compania descrie această nouă categorie ca fiind „soluția perfectă pentru deplasările scurte prin oraș”, oferind costuri mai mici atât pentru pasageri, cât și pentru șoferii parteneri. Totodată, Bolt subliniază că proiectul face parte din angajamentul asumat de a deveni o companie cu zero emisii nete de carbon până în anul 2040.

Micile mașini verzi nu sunt doar atractive ca design, ci și surprinzător de performante. Modelul folosit – Jinpeng Smart Balance – are trei moduri de condus (Eco, Normal și Sport) și poate atinge o viteză maximă de 70 km/h. Autonomia lor este asigurată de două seturi de câte opt baterii lithium-ion de ultimă generație, fiecare set oferind autonomie pentru o distanță de până la 150 de kilometri.

Vezi și:
Cele mai profitabile ore pentru Uber și Bolt. Când merită cu adevărat să ieși pe traseu
Șoferii de Uber și Bolt din România, decizie radicală peste noapte. Ce s-a întâmplat după controalele și sancțiunile ANAF pe zona de ridesharing

Bolt a implementat în București un sistem inovator de schimbare a bateriilor: există nouă stații Battery Swap, vizibile direct în aplicație, unde șoferii pot înlocui rapid acumulatorii, fără niciun cost suplimentar. Acest sistem elimină problema încărcării de durată și face ca vehiculele electrice să fie mai ușor de utilizat în regim urban intens.

Bolt lansează „Little Bolt”

Serviciul urmează să fie extins

În prezent, categoria „Little Bolt” este disponibilă doar în anumite zone – mai exact, centrul și nord-vestul Bucureștiului – însă compania a anunțat că, după o perioadă de testare, serviciul va fi extins treptat și în alte cartiere ale orașului.

„Lansarea Little Bolt reprezintă un câștig real pentru mobilitatea urbană din Capitală. Pasagerii pot ajunge mai repede la destinație folosind un mijloc de transport sustenabil, iar șoferii parteneri pot beneficia de curse mai dese și costuri operaționale mai mici. În plus, aceste vehicule sunt silențioase, nu emit CO₂ și se parchează ușor, contribuind la degrevarea spațiului urban”, a declarat Maria Niculescu Aron, General Manager Bolt România.

Inițiativa Bolt marchează un pas important spre un oraș mai curat și o mobilitate mai eficientă. După lansarea altor categorii în ultimele luni – XL în București, Premium în Iași, Craiova și Galați, sau Comfort Electric în Brașov și Cluj – Bolt continuă planul de modernizare.

Avertizare meteo de vânt puternic. Vor fi rafale de peste 120 km/h, harta zonelor afectate
Recomandări
Restricții de circulație în Rahova, după explozie. Ce zone rămân închise și cum se poate circula acum
Restricții de circulație în Rahova, după explozie. Ce zone rămân închise și cum se poate circula acum
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”
Ilie Bolojan, deranjat de zvonurile legate de studiile sale. Premierul a demontat cu acte oficiale acuzaţiile aduse: „De asta am luat pauza de un an”
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: „E o problemă, probabil ar trebui schimbată legislația”
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: „E o problemă, probabil ar trebui schimbată legislația”
Dacia Sandero ia fața Tesla Model 3 și a tuturor chinezăriilor intrate în Europa. Performanța surprinzătoare a grupului Renault, oficială
Dacia Sandero ia fața Tesla Model 3 și a tuturor chinezăriilor intrate în Europa. Performanța surprinzătoare a grupului Renault, oficială
Un cunoscut strateg israelian, avertisment despre un nou război mondial. „Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale”
Un cunoscut strateg israelian, avertisment despre un nou război mondial. „Suntem martorii unei confruntări globale între democrații și regimuri radicale”
Prăbușirea Tesla, în cifre exacte. Profitul gigantului lui Elon Musk a scăzut cu 37%, dar nu e toată povestea
Prăbușirea Tesla, în cifre exacte. Profitul gigantului lui Elon Musk a scăzut cu 37%, dar nu e toată povestea
„SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia”. Moscova explodează după sancțiunile lui Trump pentru Lukoil și Rosneft
„SUA sunt dușmanul nostru, iar pacificatorul lor vorbăreț s-a angajat pe calea războiului cu Rusia”. Moscova explodează după sancțiunile lui Trump pentru Lukoil și Rosneft
Diana Șoșoacă, derapaj după întoarcerea din Moscova. „Uite că n-am cerut azil politic. Este ordine, disciplină acolo”
Diana Șoșoacă, derapaj după întoarcerea din Moscova. „Uite că n-am cerut azil politic. Este ordine, disciplină acolo”
Revista presei
Adevarul
Cum s-a umplut România de mașini străine în anii ’90. Primii samsari au acoperit golul lăsat de era Ceaușescu
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca și Oana Roman, departe de o posibilă împăcare. Ce mesaj a transmis fiica fostului premier: „Se folosește abuziv un nume”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Wojas Code 30: Descoperă oferta exclusivă la încălțăminte de calitate!
Playtech Știri
Meghan Markle, atac fără precedent asupra lui Kate Middleton. De ce o consideră vinovată pentru eşecurile sale pe Prinţesa de Wales?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...