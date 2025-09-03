Ce spune Nicușor Dan despre o majorare a TVA la 24%. Ce schimbări ar putea apărea în sectorul HoReCa

Președintele Nicușor Dan a clarificat miercuri poziția autorităților în privința unei posibile majorări a TVA, spunând că în Coaliția de guvernare nu există discuții privind creșterea generală a taxei. Totuși, sectorul HoReCa ar putea fi vizat, cu o modificare de la 1 ianuarie, ceea ce ar putea influența prețurile serviciilor și consumul.

Nicușor Dan, despre o posibilă majorare a TVA la 24%

Președintele Nicușor Dan a abordat miercuri, 3 septembrie, subiectul unei posibile majorări a TVA, subliniind că discuțiile vizează în special sectorul HoReCa și că eventualele modificări ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie.

La vizita sa la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde a verificat lucrările de retehnologizare a Unității 1, șeful statului a explicat că nu există planuri pentru o creștere generală a TVA-ului, atenția fiind concentrată pe menținerea stabilității economice și a echilibrului bugetar.

”La HoReCa este o discuţie, într-adevăr, dar de la 1 ianuarie”, a afirmat Nicușor Dan, evidențiind că modificările nu vizează restul economiei și că politica fiscală generală rămâne neschimbată, relatează Antena 3 CNN.

”Nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creştere a TVA-ului”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a completat că nu s-a discutat și nici nu se are în vedere o creștere a TVA-ului, care recent a fost majorat de la 19% la 21% începând cu 1 august.

El a explicat că autoritățile încearcă să evite creșterile de taxe, inclusiv impozitarea pe muncă, și a menționat măsurile deja adoptate pentru acest an și pentru anul viitor, menite să mențină deficitul în ținta stabilită pentru 2026.

”Ca să lămurim un lucru foarte clar: nu s-a discutat și nici nu avem în calcul o creştere a TVA-ului”, a subliniat ministrul.

Ce a declarat Ilie Bolojan

Și premierul Ilie Bolojan a confirmat această poziție, spunând că în prezent nu există scenariul unei noi majorări a TVA. În ceea ce privește promisiunea electorală a președintelui Nicușor Dan de a nu majora taxa pe valoare adăugată, premierul a punctat: ”Eu am grijă ce vorbesc și încerc să fiu realist și responsabil”.

Astfel, toate declarațiile oficiale indică faptul că, deși există o discuție punctuală legată de sectorul HoReCa, TVA-ul general nu va fi majorat pe termen scurt, iar autoritățile pun accent pe menținerea unei politici fiscale echilibrate și predictibile pentru întreaga economie.

Ce impact ar putea avea o majorare a TVA asupra HoReCa

În prezent, TVA pentru HoReCa este de 11%, ceea ce menține prețurile mai accesibile pentru restaurante, cafenele și hoteluri. O eventuală majorare de la 1 ianuarie ar putea influența direct costurile serviciilor oferite consumatorilor și ar putea determina ajustări ale meniurilor sau tarifelor.

Specialiștii atrag atenția că, deși nu este încă o decizie finală, sectorul trebuie să se pregătească pentru posibile efecte economice și operaționale.